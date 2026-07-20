776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси Президентники

·15·Ўзбекистон
776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси Президентники

Ўзбекистонда 2026–2027 ўқув йили учун олий таълим муассасалари талабаларига бериладиган давлат стипендиялари квотаси тасдиқланди. Янги ўқув йилида республика бўйича жами 776 нафар талаба нуфузли стипендиялардан бирига сазовор бўлиши мумкин.

Энг катта квота Ислом Каримов номидаги стипендияга ажратилган бўлса, Президент стипендияси учун 187 та ўрин белгиланди. Номзодлар 335 мингдан ортиқ юқори курс талабалари орасидан танлаб олинади.

Президент стипендияси учун 187 та квота

Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигининг 2026 йил 15 июлдаги хатига мувофиқ, давлат стипендиялари олий таълим ташкилотлари ва таълим йўналишлари кесимида тақсимланган.

Тасдиқланган квоталар қуйидагича:

  • Ислом Каримов стипендияси — 194 та;

  • Президент стипендияси — 187 та;

  • Навоий стипендияси — 175 та;

  • Бобур стипендияси — 51 та;

  • Имом ал-Бухорий стипендияси — 44 та;

  • Беруний стипендияси — 38 та;

  • Ибн Сино стипендияси — 33 та;

  • Абдулла Авлоний стипендияси — 16 та;

  • Улуғбек стипендияси — 13 та;

  • Тўлепберген Қаипбергенов стипендияси — 11 та;

  • Ибройим Юсупов стипендияси — 11 та;

  • Паҳлавон Маҳмуд стипендияси — 3 та.

Жами квоталар сони 776 тани ташкил этади.

335 мингдан ортиқ талаба орасидан сараланади

Маълумотларга кўра, республикадаги олий таълим муассасаларида 335 минг 471 нафар юқори курс талабаси таҳсил олмоқда.

Демак, давлат стипендияси ҳар бир талабага автоматик тарзда берилмайди. Ҳар бир ўрин учун юқори натижаларга эришган, илмий ва ижодий фаоллиги билан ажралиб турган номзодлар ўзаро рақобатлашади.

Рақамларга кўра, ўртача ҳар 432 нафар юқори курс талабасига битта давлат стипендияси тўғри келади. Бу эса танловнинг юқори рақобат остида ўтишини кўрсатади.

Талабалар қайси мезонлар асосида танланади?

Давлат стипендияларига номзодларни баҳолашда бир нечта муҳим кўрсаткич инобатга олинади.

Жумладан:

  • фанларни юқори даражада ўзлаштириш;

  • илмий мақола ва тадқиқотларда иштирок этиш;

  • олимпиада ва танловлардаги натижалар;

  • ижодий фаоллик;

  • олийгоҳ ва жамоат ишларидаги иштирок.

Шунингдек, стипендия турига қараб номзоднинг таълим йўналиши, илмий ишлари ва соҳадаги ютуқларига алоҳида эътибор қаратилиши мумкин.

Энг катта квота учта стипендияга тўғри келди

Тақсимотда энг кўп ўрин Ислом Каримов, Президент ва Навоий номидаги давлат стипендияларига ажратилган.

Ушбу учта стипендия ҳиссасига жами 556 та квота тўғри келади. Бу барча ажратилган ўринларнинг катта қисмини ташкил этади.

Энг кам квота эса Паҳлавон Маҳмуд номидаги стипендияга белгиланган — атиги 3 та.

Талабаларни жиддий рақобат кутмоқда

Давлат стипендияси талабага нафақат моддий қўллаб-қувватлаш, балки унинг илмий ва таълимдаги ютуқларини расмий эътироф этиш имконини ҳам беради.

Энди олий таълим муассасалари белгиланган квоталар асосида муносиб номзодларни саралайди. 776 та ўрин учун юз минглаб талабалар орасидан энг юқори натижа кўрсатганлар танланади.

ЎзбекистонИслом КаримовНавоийБобурИбн Сино
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиКутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиБугун, 12:08Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Бугун, 00:20Ўзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиландиЎзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиландиКеча, 20:05Ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритдиЎзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритдиКеча, 16:45Эртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиЭртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиКеча, 13:28Ўзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилдиЎзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилди18.07, 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди