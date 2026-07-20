776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси Президентники
Ўзбекистонда 2026–2027 ўқув йили учун олий таълим муассасалари талабаларига бериладиган давлат стипендиялари квотаси тасдиқланди. Янги ўқув йилида республика бўйича жами 776 нафар талаба нуфузли стипендиялардан бирига сазовор бўлиши мумкин.
Энг катта квота Ислом Каримов номидаги стипендияга ажратилган бўлса, Президент стипендияси учун 187 та ўрин белгиланди. Номзодлар 335 мингдан ортиқ юқори курс талабалари орасидан танлаб олинади.
Президент стипендияси учун 187 та квота
Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигининг 2026 йил 15 июлдаги хатига мувофиқ, давлат стипендиялари олий таълим ташкилотлари ва таълим йўналишлари кесимида тақсимланган.
Тасдиқланган квоталар қуйидагича:
Ислом Каримов стипендияси — 194 та;
Президент стипендияси — 187 та;
Навоий стипендияси — 175 та;
Бобур стипендияси — 51 та;
Имом ал-Бухорий стипендияси — 44 та;
Беруний стипендияси — 38 та;
Ибн Сино стипендияси — 33 та;
Абдулла Авлоний стипендияси — 16 та;
Улуғбек стипендияси — 13 та;
Тўлепберген Қаипбергенов стипендияси — 11 та;
Ибройим Юсупов стипендияси — 11 та;
Паҳлавон Маҳмуд стипендияси — 3 та.
Жами квоталар сони 776 тани ташкил этади.
335 мингдан ортиқ талаба орасидан сараланади
Маълумотларга кўра, республикадаги олий таълим муассасаларида 335 минг 471 нафар юқори курс талабаси таҳсил олмоқда.
Демак, давлат стипендияси ҳар бир талабага автоматик тарзда берилмайди. Ҳар бир ўрин учун юқори натижаларга эришган, илмий ва ижодий фаоллиги билан ажралиб турган номзодлар ўзаро рақобатлашади.
Рақамларга кўра, ўртача ҳар 432 нафар юқори курс талабасига битта давлат стипендияси тўғри келади. Бу эса танловнинг юқори рақобат остида ўтишини кўрсатади.
Талабалар қайси мезонлар асосида танланади?
Давлат стипендияларига номзодларни баҳолашда бир нечта муҳим кўрсаткич инобатга олинади.
Жумладан:
фанларни юқори даражада ўзлаштириш;
илмий мақола ва тадқиқотларда иштирок этиш;
олимпиада ва танловлардаги натижалар;
ижодий фаоллик;
олийгоҳ ва жамоат ишларидаги иштирок.
Шунингдек, стипендия турига қараб номзоднинг таълим йўналиши, илмий ишлари ва соҳадаги ютуқларига алоҳида эътибор қаратилиши мумкин.
Энг катта квота учта стипендияга тўғри келди
Тақсимотда энг кўп ўрин Ислом Каримов, Президент ва Навоий номидаги давлат стипендияларига ажратилган.
Ушбу учта стипендия ҳиссасига жами 556 та квота тўғри келади. Бу барча ажратилган ўринларнинг катта қисмини ташкил этади.
Энг кам квота эса Паҳлавон Маҳмуд номидаги стипендияга белгиланган — атиги 3 та.
Талабаларни жиддий рақобат кутмоқда
Давлат стипендияси талабага нафақат моддий қўллаб-қувватлаш, балки унинг илмий ва таълимдаги ютуқларини расмий эътироф этиш имконини ҳам беради.
Энди олий таълим муассасалари белгиланган квоталар асосида муносиб номзодларни саралайди. 776 та ўрин учун юз минглаб талабалар орасидан энг юқори натижа кўрсатганлар танланади.
…