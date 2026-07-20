Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба берди

·28·Дунё
Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба берди

АҚШ Қуролли кучлари Эрон ҳудудидаги нишонларга тўққизинчи кеча кетма-кет ҳаво зарбаларини берди. Вашингтон бу амалиётлар Эроннинг ҳарбий салоҳиятини заифлаштиришга қаратилганини билдираётган бўлса, Теҳрон эса Кувайт ва Баҳрайндаги АҚШ ҳарбий объектларига ҳужумлар уюштиришда давом этмоқда. Ушбу кескинлик Ҳўрмуз бўғозидаги денгиз қатновига ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда.

Zamin.uz Яқин Шарқ атрофида авж олаётган ҳарбий ҳаракатлар, йўқотишлар ва глобал энергия бозоридаги вазият тафсилотларини тақдим этади.

АҚШнинг 9-кечалик зарбалари ва CENTCOM маълумоти

АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) маълумотига кўра, навбатдаги ҳаво ҳужумлари 20 июль куни маҳаллий вақт билан соат 02:30 да бошланган.

Америка томонининг таъкидлашича:

  • Зарбалардан кўзланган асосий мақсад Эроннинг ҳарбий имкониятларини янада чеклашдир.

  • Ҳўрмуз бўғозида савдо кемалари ва фуқаролик денгизчиларига таҳдид солаётган кучларни заифлаштириш кўзда тутилган.

Дональд Трамп: «Бу ҳалок бўлган ҳарбийларимиз учун жавоб»

АҚШ президенти Дональд Трамп футбол бўйича Жаҳон чемпионати финалидан кейин Вашингтонга қайтиш чоғида журналистларга баёнот берди. У янги ҳужумларни америкалик ҳарбийларнинг ҳалок бўлишига жавоб сифатида баҳолади.

«Бу кеча биз уларга жуда кучли зарба бердик. Буни ҳалок бўлган аскарларимиз хотираси учун амалга оширдик», — деди Трамп.

CENTCOM маълумотига кўра, Яқин Шарқдаги сўнгги ҳарбий можаро бошланганидан бери АҚШнинг яна 3 нафар ҳарбийси ҳалок бўлган. Шу тариқа, Эрон билан уруш бошланганидан буён ҳалок бўлган америкалик ҳарбийлар сони расман 17 нафарга етди.

Ҳўрмуз бўғозида кескинлик: Танкерлар ушлаб қолинди

АҚШ ҳужумларига жавобан Эрон Кувайт ва Баҳрайнда жойлашган АҚШ ҳарбий объектларига зарбалар беришни давом эттирмоқда. Шу билан бирга, Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) ҳам ҳарбий амалиётларни тўхтатмаганини маълум қилди.

Бўғоздаги жорий вазият ва денгиз қатнови кўрсаткичлари:

  • Танкерларнинг ушланиши: ИИМК 20 июлга ўтар кечаси Ҳўрмуз бўғози яқинида иккита нефть танкерини ушлаб қолганини маълум қилди.

  • Портлашлар: Эроннинг «Тасним» агентлиги хабарига кўра, мазкур кемалар бўғозга ноқонуний кириш ёки уни жанубий йўналиш орқали тарк этишга уринган ва уларда портлаш содир бўлган.

  • Денгиз қатновининг сусайиши: Лондон фонд биржаси маълумотларига кўра, 18 июль куни бўғоз орқали 8 та кема ўтган бўлса, 19 июль куни уларнинг сони атиги 4 тани ташкил этди.

Газ бозоридаги вазият: Кемалар навбатда кутмоқда

S&P Global таҳлил компанияси маълумотига кўра, Ҳўрмуз бўғозидаги узилишларга қарамай, Қатар ва Бирлашган Араб Амирликларида суюлтирилган табиий газ (LNG) ишлаб чиқариш ҳозирча нисбатан барқарор сақланиб қолмоқда.

Бироқ бўғоз орқали ҳаракатнинг чеклангани ўз оқибатларини кўрсатмоқда:

  • Форс кўрфазида навбат кутаётган LNG танкерлари сони ортиб бормоқда.

  • Компания ҳисоб-китобларига кўра, ҳозирги вақтда минтақада умумий сиғими қарийб 1,9 миллион тонна бўлган суюлтирилган газ ортган танкерлар тўпланиб қолган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Бугун, 12:44Перуда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаПеруда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаБугун, 12:36Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Бугун, 12:36Яқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиЯқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиБугун, 12:29Калифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиКалифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиБугун, 12:01Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?Бугун, 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди