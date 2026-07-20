Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба берди
АҚШ Қуролли кучлари Эрон ҳудудидаги нишонларга тўққизинчи кеча кетма-кет ҳаво зарбаларини берди. Вашингтон бу амалиётлар Эроннинг ҳарбий салоҳиятини заифлаштиришга қаратилганини билдираётган бўлса, Теҳрон эса Кувайт ва Баҳрайндаги АҚШ ҳарбий объектларига ҳужумлар уюштиришда давом этмоқда. Ушбу кескинлик Ҳўрмуз бўғозидаги денгиз қатновига ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда.
Zamin.uz Яқин Шарқ атрофида авж олаётган ҳарбий ҳаракатлар, йўқотишлар ва глобал энергия бозоридаги вазият тафсилотларини тақдим этади.
АҚШнинг 9-кечалик зарбалари ва CENTCOM маълумоти
АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) маълумотига кўра, навбатдаги ҳаво ҳужумлари 20 июль куни маҳаллий вақт билан соат 02:30 да бошланган.
Америка томонининг таъкидлашича:
Зарбалардан кўзланган асосий мақсад Эроннинг ҳарбий имкониятларини янада чеклашдир.
Ҳўрмуз бўғозида савдо кемалари ва фуқаролик денгизчиларига таҳдид солаётган кучларни заифлаштириш кўзда тутилган.
Дональд Трамп: «Бу ҳалок бўлган ҳарбийларимиз учун жавоб»
АҚШ президенти Дональд Трамп футбол бўйича Жаҳон чемпионати финалидан кейин Вашингтонга қайтиш чоғида журналистларга баёнот берди. У янги ҳужумларни америкалик ҳарбийларнинг ҳалок бўлишига жавоб сифатида баҳолади.
«Бу кеча биз уларга жуда кучли зарба бердик. Буни ҳалок бўлган аскарларимиз хотираси учун амалга оширдик», — деди Трамп.
CENTCOM маълумотига кўра, Яқин Шарқдаги сўнгги ҳарбий можаро бошланганидан бери АҚШнинг яна 3 нафар ҳарбийси ҳалок бўлган. Шу тариқа, Эрон билан уруш бошланганидан буён ҳалок бўлган америкалик ҳарбийлар сони расман 17 нафарга етди.
Ҳўрмуз бўғозида кескинлик: Танкерлар ушлаб қолинди
АҚШ ҳужумларига жавобан Эрон Кувайт ва Баҳрайнда жойлашган АҚШ ҳарбий объектларига зарбалар беришни давом эттирмоқда. Шу билан бирга, Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) ҳам ҳарбий амалиётларни тўхтатмаганини маълум қилди.
Бўғоздаги жорий вазият ва денгиз қатнови кўрсаткичлари:
Танкерларнинг ушланиши: ИИМК 20 июлга ўтар кечаси Ҳўрмуз бўғози яқинида иккита нефть танкерини ушлаб қолганини маълум қилди.
Портлашлар: Эроннинг «Тасним» агентлиги хабарига кўра, мазкур кемалар бўғозга ноқонуний кириш ёки уни жанубий йўналиш орқали тарк этишга уринган ва уларда портлаш содир бўлган.
Денгиз қатновининг сусайиши: Лондон фонд биржаси маълумотларига кўра, 18 июль куни бўғоз орқали 8 та кема ўтган бўлса, 19 июль куни уларнинг сони атиги 4 тани ташкил этди.
Газ бозоридаги вазият: Кемалар навбатда кутмоқда
S&P Global таҳлил компанияси маълумотига кўра, Ҳўрмуз бўғозидаги узилишларга қарамай, Қатар ва Бирлашган Араб Амирликларида суюлтирилган табиий газ (LNG) ишлаб чиқариш ҳозирча нисбатан барқарор сақланиб қолмоқда.
Бироқ бўғоз орқали ҳаракатнинг чеклангани ўз оқибатларини кўрсатмоқда:
Форс кўрфазида навбат кутаётган LNG танкерлари сони ортиб бормоқда.
Компания ҳисоб-китобларига кўра, ҳозирги вақтда минтақада умумий сиғими қарийб 1,9 миллион тонна бўлган суюлтирилган газ ортган танкерлар тўпланиб қолган.
…