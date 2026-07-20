Илон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилди
Илон Маскка тегишли бўлган Grok сунъий интеллект тизими спорт оламидаги энг йирик воқеликлардан бири бўйича ўзининг юқори аниқликдаги таҳлилий қобилиятини намойиш этди. Х ижтимоий тармоғининг фойдаланувчилари эътибор қаратган ушбу ҳолатда, чат-бот футбол бўйича навбатдаги жаҳон чемпионлигини ким қўлга киритишини турнир бошланишидан анча аввал тўғри топган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Х Фреэзе тахаллуси остидаги фойдаланувчи Grok томонидан тақдим этилган маълумотларни эълон қилди. Унга кўра, сунъий интеллект Испания терма жамоасининг ғалабасини бир неча ой олдин башорат қилган эди. Мазкур натижани Илон Маскнинг ўзи ҳам тасдиқлаб, Grok мураккаб прогнозларни амалга оширишда бошқа тизимлардан устун эканини таъкидлаб ўтди.
Таҳлил қандай амалга оширилди?ixbt.com нашрининг хабар беришича, Grok ушбу хулосага келиш учун шунчаки тасодифий танловга таянмаган. Апрел ойидаёқ тизим жуда катта ҳажмдаги маълумотларни, жумладан, букмекерлик конторларининг коэффициентларини, прогноз бозорлари маълумотларини ва бошқа суперкомпьютерлар томонидан тақдим этилган ҳисоб-китобларни чуқур таҳлил қилган.
Ушбу мустақил манбаларнинг умумий йиғиндиси асосида Grok Испания терма жамоасининг имкониятларини энг юқори деб баҳолаган. Якунда Испания ҳақиқатан ҳам чемпионлик шоҳсупасига кўтарилди ва бу сунъий интеллектнинг спорт стратегияларини баҳолашдаги имкониятларини яна бир бор исботлади.
Мутахассисларнинг фикрича, Grok бу ўринда "келажакни кўра олиш" қобилиятини эмас, балки мавжуд статистик моделларни самарали қайта ишлаш маҳоратини кўрсатган. Тизим экспертлар хулосалари ва бозор динамикасини бирлаштириб, энг эҳтимолий натижани аниқлаб берган. Бу каби технологиялар келажакда нафақат спортда, балки иқтисодий ва сиёсий жараёнларни моделлаштиришда ҳам муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.
Ўзбекистонда ҳам сунъий интеллект имкониятларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Grok каби йирик моделларнинг бундай аниқлиги маҳаллий таҳлилчилар ва технология ихлосмандлари учун қизиқарли кейс бўлиб хизмат қилади. Ҳозирда OpenAI томонидан тақдим этилган ChatGPT ва Google компаниясининг Gemini тизимлари билан рақобатлашаётган Grok, Маскнинг сўзларига кўра, реал вақтдаги маълумотлар билан ишлашда катта устунликка эга.
…