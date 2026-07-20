Илон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилди

·33·Техно
Илон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилди

Илон Маскка тегишли бўлган Grok сунъий интеллект тизими спорт оламидаги энг йирик воқеликлардан бири бўйича ўзининг юқори аниқликдаги таҳлилий қобилиятини намойиш этди. Х ижтимоий тармоғининг фойдаланувчилари эътибор қаратган ушбу ҳолатда, чат-бот футбол бўйича навбатдаги жаҳон чемпионлигини ким қўлга киритишини турнир бошланишидан анча аввал тўғри топган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Х Фреэзе тахаллуси остидаги фойдаланувчи Grok томонидан тақдим этилган маълумотларни эълон қилди. Унга кўра, сунъий интеллект Испания терма жамоасининг ғалабасини бир неча ой олдин башорат қилган эди. Мазкур натижани Илон Маскнинг ўзи ҳам тасдиқлаб, Grok мураккаб прогнозларни амалга оширишда бошқа тизимлардан устун эканини таъкидлаб ўтди.

Таҳлил қандай амалга оширилди?

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Grok ушбу хулосага келиш учун шунчаки тасодифий танловга таянмаган. Апрел ойидаёқ тизим жуда катта ҳажмдаги маълумотларни, жумладан, букмекерлик конторларининг коэффициентларини, прогноз бозорлари маълумотларини ва бошқа суперкомпьютерлар томонидан тақдим этилган ҳисоб-китобларни чуқур таҳлил қилган.

Ушбу мустақил манбаларнинг умумий йиғиндиси асосида Grok Испания терма жамоасининг имкониятларини энг юқори деб баҳолаган. Якунда Испания ҳақиқатан ҳам чемпионлик шоҳсупасига кўтарилди ва бу сунъий интеллектнинг спорт стратегияларини баҳолашдаги имкониятларини яна бир бор исботлади.

Мутахассисларнинг фикрича, Grok бу ўринда "келажакни кўра олиш" қобилиятини эмас, балки мавжуд статистик моделларни самарали қайта ишлаш маҳоратини кўрсатган. Тизим экспертлар хулосалари ва бозор динамикасини бирлаштириб, энг эҳтимолий натижани аниқлаб берган. Бу каби технологиялар келажакда нафақат спортда, балки иқтисодий ва сиёсий жараёнларни моделлаштиришда ҳам муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.

Ўзбекистонда ҳам сунъий интеллект имкониятларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Grok каби йирик моделларнинг бундай аниқлиги маҳаллий таҳлилчилар ва технология ихлосмандлари учун қизиқарли кейс бўлиб хизмат қилади. Ҳозирда OpenAI томонидан тақдим этилган ChatGPT ва Google компаниясининг Gemini тизимлари билан рақобатлашаётган Grok, Маскнинг сўзларига кўра, реал вақтдаги маълумотлар билан ишлашда катта устунликка эга.

GrokИлон МаскСунъий ИнтеллектФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиHisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиБугун, 12:30Xiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиXiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиБугун, 11:59Xiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаXiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаБугун, 11:27iPhone 18 Pro Max камерасидаги асосий ўзгариш маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max камерасидаги асосий ўзгариш маълум бўлдиБугун, 09:51Meta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиMeta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиБугун, 05:26Databricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиDatabricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда