Hisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилди

·30·Техно
Hisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилди

Хитойнинг технологик гигантларидан бири бў лган Hisense компанияси ўзининг янги ва ноодатий Hisense A10 смартфони ҳақидаги тафсилотларни расмий тақдимотдан аввал очиқлади. Ушбу қурилма нафақат электрон сиёҳли (Э Инк) экрани, балки ҳали кенг оммага тақдим этилмаган Android 16 операцион тизимида ишлаши билан ҳам технология олами эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг дисплей тизимида мужассамлашган. Hisense A10 олд томонида 6,13 дюймли Э Инк экрани жойлашган бў лса, корпуснинг орқа қисмида қўшимча рангли LCD дисплей ў рнатилган. Бундай ёндашув фойдаланувчиларга матнларни кўз толиқтирмасдан ўқиш учун асосий экрандан, суратлар ва рангли графикларни кўриш учун эса орқа панелдаги дисплейдан фойдаланиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Смартфоннинг ички қуввати 4 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган саккиз ядроли Qualcomm QCM6690 чипига таянади. ixbt.com маъумотига кў ра, ушбу процессор айнан электрон сиёҳли экранлар учун оптималлаштирилган бў либ, ПДФ ҳужжатларни силлиқ варақлаш ва қўлёзма қайдларни кечикишларсиз амалга оширишни таъминлайди. Шунингдек, чип Э Инк панелларига хос бў лган “артфактлар” ёки қолдиқ тасвирларни камайтириш хусусиятига эга.

Энергия самарадорлиги масаласида ҳам Hisense A10 илғ ор ечимларни таклиф этади. Мутолаа вақтида процессор автоматик равишда частотасини пасайтиради, бу эса батарея қувватини сезиларли даражада тежашга хизмат қилади. Қурилма замонавий магнитли сиmsиз қувватланиш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди, бу эса фойдаланиш қулайлигини янада оширади.

Дастурий таъминот ва қўшимча функциялар

Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, ишлаб чиқарувчи қурилмани Android 16 операцион тизими билан жиҳозлашни ва узоқ муддатли дастурий янгиланишларни вада қилмоқда. Бу смартфонни бозордаги энг узоқ муддат хизмат қилувчи гаджетлардан бирига айлантириши мумкин. Шунингдек, тизимда иловаларни клонлаш ва қўнғроқларни ёзиб олиш функциялари ў рнатилган ҳолда келади.

Hisense A10 кундалик ҳаётда асқотадиган қатор фойдали воситалар билан бойитилган:

  • Маиший техникани бошқариш учун инфрақизил порт (ИК-порт);
  • Тўловлар ва маъумот алмашиш учун NFC модули;
  • Экран янгиланишини тезлаштирувчи махсус режим;
  • Магнитли сиmsиз қувватлантириш тизими.
Смартфоннинг расмий тақдимоти шу йилнинг август ойида бў либ ў тиши режалаштирилган. Мутахассисларнинг фикрича, Hisense A10 нафақат китобхонлар, балки кўп функцияли ва энергия тежамкор қурилма қидираётган фойдаланувчилар учун ҳам ажойиб танлов бў лади. Ўзбекистон бозорида ушбу русумдаги қурилмалар одатда ихтисослашган дўконлар орқали кириб келади ва ўзининг содиқ аудиториясига эга.

HisenseСмартфонAndroid 16ТехнологияЭ Инк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиИлон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиБугун, 12:54Xiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиXiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайдиБугун, 11:59Xiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаXiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаБугун, 11:27iPhone 18 Pro Max камерасидаги асосий ўзгариш маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max камерасидаги асосий ўзгариш маълум бўлдиБугун, 09:51Meta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиMeta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиБугун, 05:26Databricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиDatabricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда