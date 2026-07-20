Hisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилди
Хитойнинг технологик гигантларидан бири бў лган Hisense компанияси ўзининг янги ва ноодатий Hisense A10 смартфони ҳақидаги тафсилотларни расмий тақдимотдан аввал очиқлади. Ушбу қурилма нафақат электрон сиёҳли (Э Инк) экрани, балки ҳали кенг оммага тақдим этилмаган Android 16 операцион тизимида ишлаши билан ҳам технология олами эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг дисплей тизимида мужассамлашган. Hisense A10 олд томонида 6,13 дюймли Э Инк экрани жойлашган бў лса, корпуснинг орқа қисмида қўшимча рангли LCD дисплей ў рнатилган. Бундай ёндашув фойдаланувчиларга матнларни кўз толиқтирмасдан ўқиш учун асосий экрандан, суратлар ва рангли графикларни кўриш учун эса орқа панелдаги дисплейдан фойдаланиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва унумдорликСмартфоннинг ички қуввати 4 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган саккиз ядроли Qualcomm QCM6690 чипига таянади. ixbt.com маъумотига кў ра, ушбу процессор айнан электрон сиёҳли экранлар учун оптималлаштирилган бў либ, ПДФ ҳужжатларни силлиқ варақлаш ва қўлёзма қайдларни кечикишларсиз амалга оширишни таъминлайди. Шунингдек, чип Э Инк панелларига хос бў лган “артфактлар” ёки қолдиқ тасвирларни камайтириш хусусиятига эга.
Энергия самарадорлиги масаласида ҳам Hisense A10 илғ ор ечимларни таклиф этади. Мутолаа вақтида процессор автоматик равишда частотасини пасайтиради, бу эса батарея қувватини сезиларли даражада тежашга хизмат қилади. Қурилма замонавий магнитли сиmsиз қувватланиш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди, бу эса фойдаланиш қулайлигини янада оширади.
Дастурий таъминот ва қўшимча функцияларЭнг ҳайратланарли жиҳати шундаки, ишлаб чиқарувчи қурилмани Android 16 операцион тизими билан жиҳозлашни ва узоқ муддатли дастурий янгиланишларни вада қилмоқда. Бу смартфонни бозордаги энг узоқ муддат хизмат қилувчи гаджетлардан бирига айлантириши мумкин. Шунингдек, тизимда иловаларни клонлаш ва қўнғроқларни ёзиб олиш функциялари ў рнатилган ҳолда келади.
Hisense A10 кундалик ҳаётда асқотадиган қатор фойдали воситалар билан бойитилган:
- Маиший техникани бошқариш учун инфрақизил порт (ИК-порт);
- Тўловлар ва маъумот алмашиш учун NFC модули;
- Экран янгиланишини тезлаштирувчи махсус режим;
- Магнитли сиmsиз қувватлантириш тизими.
…