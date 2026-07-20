Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...

·37·Дунё
Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...

Россия Қора денгизда жанг ҳудудини тарк этаётган ва дон юкини ташиётган «Golden Leo» қуруқ юк кемасига қанотли ракеталар билан зарба берди. Ҳужум оқибатида камида олти нафар денгизчи ҳалок бўлган, яна бир неча киши бедарак йўқолган.

Zamin.uz Қора денгиздаги ушбу мудҳиш ҳодиса тафсилотлари ва Киевнинг халқаро майдондаги муносабати бўйича сўнгги маълумотларни тақдим этади.

Кемада кучли ёнғин ва экипаж орасидаги йўқотишлар

Украина Ҳарбий-денгиз кучлари (ҲДК) маълумотига кўра, ҳодиса 19 июль куни содир бўлган. Гвинея-Бисау байроғи остида ҳаракатланган ҳамда Туркия компаниясига тегишли бўлган «Golden Leo» кемаси дон юки билан жанг ҳудудини тарк этиб, хавфсиз йўналишга чиқиб кетаётган бўлган.

Дастлабки маълумотларга кўра:

  • Ҳужум тафсилоти: Россия қўшинлари кемага 3 та қанотли ракета учирган. Зарбалардан бири кеманинг ўнг томонидаги устки қисмига теккан ва оқибатда кучли ёнғин келиб чиққан.

  • Йўқотишлар ва ярадорлар: Украина бош вазирининг ўринбосари Николай Калашник маълум қилишича, ҳужум оқибатида қурбонлар сони 6 нафарга етган, 4 киши эса ҳали ҳам бедарак ҳисобланмоқда.

  • Қутқарув ишлари: Ҳужумдан сўнг 8 нафар экипаж аъзоси қутқарилиб, Одесса шаҳридаги шифохонага олиб кетилган.

  • Экипаж таркиби: Украина ТИВ хабарига кўра, кемада Сурия ва Ҳиндистон фуқаролари бўлган. Ҳалок бўлганлар орасида украиналик лоцман ҳам борлиги тасдиқланган.

Украина муносабати: «Бу тинч кемачиликка қарши террорчилик ҳаракати»

Украина Ҳарбий-денгиз кучлари ушбу ҳужумни ҳеч қандай ҳарбий таҳдид солмаган, хориж байроғи остидаги қуролсиз фуқаролик кемасига қасддан берилган зарба деб баҳолади. Расмий Киев буни тинч кемачиликка қарши террорчилик ва халқаро гуманитар ҳуқуқ нормаларининг қўпол бузилиши деб атамоқда.

Украина бош вазири Сергей Корецкий мамлакат Ташқи ишлар вазирлигига ҳужумдан жабр кўрган давлатлар ҳамда халқаро ҳамкорларни расман хабардор қилиш топшириғини берди. Ҳозирда ҳарбий қўмондонлик билан биргаликда фуқаролик кемалари ва денгизчилар хавфсизлигини кучайтиришга қаратилган қўшимча чоралар ишлаб чиқилмоқда.

Қора денгизда халқаро мониторинг миссияси ташкил этилиши мумкин

Украина Ташқи ишлар вазири Андрей Сибиха Россия бир кун аввал ҳам Антигуа ва Барбуда байроғи остида ҳаракатланган савдо кемасига ҳужум қилганини (ўшанда 1 киши ҳалок бўлиб, 3 киши жароҳатланган эди) эслатиб ўтди.

Шу сабабли Киев халқаро денгиз ташкилотлари билан биргаликда муҳим ташаббусни илгари сурмоқда:

Ташаббус йўналиши

Мақсад ва кутилаётган натижа

Халқаро мониторинг миссияси

Украина портларига халқаро миссия юбориш ва у кузда ўз ишини бошлаши кўзда тутилган.

Ҳуқуқий жавобгарлик

Қора денгиздаги ҳар бир ҳужумни ҳужжатлаштириш ва келажакда айбдорларни жавобгарликка тортиш учун мустаҳкам ҳуқуқий асос яратиш.

РоссияУкраинаОдессаГвинея-БисауТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиЯқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиБугун, 12:39Перуда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаПеруда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаБугун, 12:36Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Бугун, 12:36Яқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиЯқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиБугун, 12:29Калифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиКалифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиБугун, 12:01Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?Бугун, 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди