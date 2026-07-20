Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...
Россия Қора денгизда жанг ҳудудини тарк этаётган ва дон юкини ташиётган «Golden Leo» қуруқ юк кемасига қанотли ракеталар билан зарба берди. Ҳужум оқибатида камида олти нафар денгизчи ҳалок бўлган, яна бир неча киши бедарак йўқолган.
Zamin.uz Қора денгиздаги ушбу мудҳиш ҳодиса тафсилотлари ва Киевнинг халқаро майдондаги муносабати бўйича сўнгги маълумотларни тақдим этади.
Кемада кучли ёнғин ва экипаж орасидаги йўқотишлар
Украина Ҳарбий-денгиз кучлари (ҲДК) маълумотига кўра, ҳодиса 19 июль куни содир бўлган. Гвинея-Бисау байроғи остида ҳаракатланган ҳамда Туркия компаниясига тегишли бўлган «Golden Leo» кемаси дон юки билан жанг ҳудудини тарк этиб, хавфсиз йўналишга чиқиб кетаётган бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра:
Ҳужум тафсилоти: Россия қўшинлари кемага 3 та қанотли ракета учирган. Зарбалардан бири кеманинг ўнг томонидаги устки қисмига теккан ва оқибатда кучли ёнғин келиб чиққан.
Йўқотишлар ва ярадорлар: Украина бош вазирининг ўринбосари Николай Калашник маълум қилишича, ҳужум оқибатида қурбонлар сони 6 нафарга етган, 4 киши эса ҳали ҳам бедарак ҳисобланмоқда.
Қутқарув ишлари: Ҳужумдан сўнг 8 нафар экипаж аъзоси қутқарилиб, Одесса шаҳридаги шифохонага олиб кетилган.
Экипаж таркиби: Украина ТИВ хабарига кўра, кемада Сурия ва Ҳиндистон фуқаролари бўлган. Ҳалок бўлганлар орасида украиналик лоцман ҳам борлиги тасдиқланган.
Украина муносабати: «Бу тинч кемачиликка қарши террорчилик ҳаракати»
Украина Ҳарбий-денгиз кучлари ушбу ҳужумни ҳеч қандай ҳарбий таҳдид солмаган, хориж байроғи остидаги қуролсиз фуқаролик кемасига қасддан берилган зарба деб баҳолади. Расмий Киев буни тинч кемачиликка қарши террорчилик ва халқаро гуманитар ҳуқуқ нормаларининг қўпол бузилиши деб атамоқда.
Украина бош вазири Сергей Корецкий мамлакат Ташқи ишлар вазирлигига ҳужумдан жабр кўрган давлатлар ҳамда халқаро ҳамкорларни расман хабардор қилиш топшириғини берди. Ҳозирда ҳарбий қўмондонлик билан биргаликда фуқаролик кемалари ва денгизчилар хавфсизлигини кучайтиришга қаратилган қўшимча чоралар ишлаб чиқилмоқда.
Қора денгизда халқаро мониторинг миссияси ташкил этилиши мумкин
Украина Ташқи ишлар вазири Андрей Сибиха Россия бир кун аввал ҳам Антигуа ва Барбуда байроғи остида ҳаракатланган савдо кемасига ҳужум қилганини (ўшанда 1 киши ҳалок бўлиб, 3 киши жароҳатланган эди) эслатиб ўтди.
Шу сабабли Киев халқаро денгиз ташкилотлари билан биргаликда муҳим ташаббусни илгари сурмоқда:
Ташаббус йўналиши
Мақсад ва кутилаётган натижа
Халқаро мониторинг миссияси
Украина портларига халқаро миссия юбориш ва у кузда ўз ишини бошлаши кўзда тутилган.
Ҳуқуқий жавобгарлик
Қора денгиздаги ҳар бир ҳужумни ҳужжатлаштириш ва келажакда айбдорларни жавобгарликка тортиш учун мустаҳкам ҳуқуқий асос яратиш.
…