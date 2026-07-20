ФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилди
Фото: Marco Bader/HMB Media/picture alliance
Шимолий Америка майдонларида бўлиб ўтган 2026 йилги Жаҳон чемпионати якунланган бўлса-да, футбол бошқаруви атрофидаги можаролар тинчимаяпти. Европа кенгаши бош котиби Ален Берсе Халқаро футбол федерацияси (ФИФА)ни сиёсийлашув, бошқарувдаги сезиларли муаммолар ва букмекерлик компанияси билан ҳамкорлик қилгани учун кескин танқид остига олди.
Zamin.uz ФИФА ва Жанни Инфантино шаънига айтилган жиддий айбловлар тафсилотларини тақдим этади.
«Пул ва ҳокимият»: Европа кенгашининг очиқ мактуби
Европа кенгаши бош котиби Ален Берсе 19 июль куни 2026 йилги ЖЧ финали олдидан эълон қилган очиқ мактубида ФИФА фаолиятидан норози эканини билдирди. Берсенинг таъкидлашича, футбол байрами якунлангани билан, унинг бошқарувига оид жиддий муаммолар очиқлигича қолмоқда.
Ален Берсе: «Байрам бугун кечқурун якунланади. Аммо саволлар қолади. Навбатдаги инқироз аллақачон бошланган. Унинг икки номи бор — пул ва ҳокимият».
Ален Берсе ФИФАни бир нечта йўналиш бўйича танқид қилди:
Сиёсий таъсирга мойиллик: Ташкилотнинг сиёсий босимларга ён бераётгани.
Ирқий можаролар ва букмекерлик: Ирқий баҳслар ва ADI Predictstreet букмекерлик компанияси билан ҳамкорлик. Берсенинг фикрича, букмекерлик билан ҳамкорлик спортда фирибгарлик хавфини ортиради.
Европа кенгаши ва ФИФА ўртасида 2018 йилда шаффофлик, инсон ҳуқуқлари ва корпоратив бошқарув бўйича меморандум имзоланган эди. Берсе ЖЧ-2026 давомидаги воқеалар туфайли ушбу келишувни қайта кўриб чиқиш ва 2030 йилги мундиалгача янги «ҳадли келишув» бўйича музокаралар бошлашни таклиф этди.
Трампнинг қўнғироғи ва «шоулашиб кетган» футбол
Мундиал давомида ФИФА ва унинг президенти Жанни Инфантино бир неча бор жамоатчилик эътирозларига сабаб бўлди:
Балоган иши ва Трампнинг аралашуви: Энг катта шов-шувлардан бири АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балоганга берилган дисквалификациянинг бекор қилиниши бўлди. ОАВ хабарига кўра, АҚШ президенти Дональд Трамп Инфантинога шахсан қўнғироқ қилгач, ушбу тақиқ олиб ташланган.
Тижорат ва шоуларнинг ортиб кетиши: Мутахассислар ФИФАни спортдан кўра безаклар ва тижоратга урғу берганликда айблашди. Кўплаб реклама танаффуслари ва дабдабали маросимлар футболнинг асл жозибасига путур етказиши айтилди. Хусусан, финал ўйини танаффусида АҚШдаги Super Bowl анъанасига ўхшаш катта концерт-шоу ташкил этилди.
Инфантинонинг хусусий самолётдаги сафарлари ва «иккиюзламачилик»
Associated Press агентлигининг ҳисоб-китобларига кўра, Жанни Инфантино мусобақа давомида Qatar Airways компаниясининг хусусий самолётида қарийб 95 минг километр масофани босиб ўтиб, 43 та учрашувда қатнашган.
ФИФА илгари атмосферага чиқариладиган СО₂ ҳажмини қисқартиришга ваъда берган эди. Инфантинонинг парвозлари ва бу баёнотлар ўртасидаги номутаносиблик ташкилотга нисбатан «иккиюзламачилик» ҳақидаги танқидларни янада кучайтирди.
Испания — янги ЖЧ чемпиони!
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги Жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтди ва унда жами 104 та баҳс ўтказилди.
Мусобақа босқичи
Натижа ва тафсилотлар
Мусобақа финали
Испания 1:0 Аргентина
Ғолиб жамоа
Испания терма жамоаси (амалдаги чемпион Аргентинани мағлуб этди)
…