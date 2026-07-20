ФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилди

·41·Спорт
ФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилди

Фото: Marco Bader/HMB Media/picture alliance

Шимолий Америка майдонларида бўлиб ўтган 2026 йилги Жаҳон чемпионати якунланган бўлса-да, футбол бошқаруви атрофидаги можаролар тинчимаяпти. Европа кенгаши бош котиби Ален Берсе Халқаро футбол федерацияси (ФИФА)ни сиёсийлашув, бошқарувдаги сезиларли муаммолар ва букмекерлик компанияси билан ҳамкорлик қилгани учун кескин танқид остига олди.

Zamin.uz ФИФА ва Жанни Инфантино шаънига айтилган жиддий айбловлар тафсилотларини тақдим этади.

«Пул ва ҳокимият»: Европа кенгашининг очиқ мактуби

Европа кенгаши бош котиби Ален Берсе 19 июль куни 2026 йилги ЖЧ финали олдидан эълон қилган очиқ мактубида ФИФА фаолиятидан норози эканини билдирди. Берсенинг таъкидлашича, футбол байрами якунлангани билан, унинг бошқарувига оид жиддий муаммолар очиқлигича қолмоқда.

Ален Берсе: «Байрам бугун кечқурун якунланади. Аммо саволлар қолади. Навбатдаги инқироз аллақачон бошланган. Унинг икки номи бор — пул ва ҳокимият».

Ален Берсе ФИФАни бир нечта йўналиш бўйича танқид қилди:

  • Сиёсий таъсирга мойиллик: Ташкилотнинг сиёсий босимларга ён бераётгани.

  • Ирқий можаролар ва букмекерлик: Ирқий баҳслар ва ADI Predictstreet букмекерлик компанияси билан ҳамкорлик. Берсенинг фикрича, букмекерлик билан ҳамкорлик спортда фирибгарлик хавфини ортиради.

Европа кенгаши ва ФИФА ўртасида 2018 йилда шаффофлик, инсон ҳуқуқлари ва корпоратив бошқарув бўйича меморандум имзоланган эди. Берсе ЖЧ-2026 давомидаги воқеалар туфайли ушбу келишувни қайта кўриб чиқиш ва 2030 йилги мундиалгача янги «ҳадли келишув» бўйича музокаралар бошлашни таклиф этди.

Трампнинг қўнғироғи ва «шоулашиб кетган» футбол

Мундиал давомида ФИФА ва унинг президенти Жанни Инфантино бир неча бор жамоатчилик эътирозларига сабаб бўлди:

  1. Балоган иши ва Трампнинг аралашуви: Энг катта шов-шувлардан бири АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балоганга берилган дисквалификациянинг бекор қилиниши бўлди. ОАВ хабарига кўра, АҚШ президенти Дональд Трамп Инфантинога шахсан қўнғироқ қилгач, ушбу тақиқ олиб ташланган.

  2. Тижорат ва шоуларнинг ортиб кетиши: Мутахассислар ФИФАни спортдан кўра безаклар ва тижоратга урғу берганликда айблашди. Кўплаб реклама танаффуслари ва дабдабали маросимлар футболнинг асл жозибасига путур етказиши айтилди. Хусусан, финал ўйини танаффусида АҚШдаги Super Bowl анъанасига ўхшаш катта концерт-шоу ташкил этилди.

Инфантинонинг хусусий самолётдаги сафарлари ва «иккиюзламачилик»

Associated Press агентлигининг ҳисоб-китобларига кўра, Жанни Инфантино мусобақа давомида Qatar Airways компаниясининг хусусий самолётида қарийб 95 минг километр масофани босиб ўтиб, 43 та учрашувда қатнашган.

ФИФА илгари атмосферага чиқариладиган СО₂ ҳажмини қисқартиришга ваъда берган эди. Инфантинонинг парвозлари ва бу баёнотлар ўртасидаги номутаносиблик ташкилотга нисбатан «иккиюзламачилик» ҳақидаги танқидларни янада кучайтирди.

Испания — янги ЖЧ чемпиони!

Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги Жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтди ва унда жами 104 та баҳс ўтказилди.

Мусобақа босқичи

Натижа ва тафсилотлар

Мусобақа финали

Испания 1:0 Аргентина

Ғолиб жамоа

Испания терма жамоаси (амалдаги чемпион Аргентинани мағлуб этди)

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунИспания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунБугун, 12:39Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионЖаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионБугун, 12:38Мағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиМағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиБугун, 12:27Аргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиАргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди