Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа олади

·28·Спорт
Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа олади

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг жамоадаги руҳий ҳолат ва бош мураббий Томас Тухелнинг келажаги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ярим финалда Аргентина терма жамоасидан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг, жамоа ҳали ҳам ўзига келишга ҳаракат қилмоқда. Шунга қарамай, Кейн немис мутахассисини қўллаб-қувватлашда давом этишини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АҚШда ўтган турнирда Англия учинчи ўрин учун баҳсда Францияни мағлуб этиб, бронза медалларини қўлга киритди. Бу натижа "уч шерлар" учун сўнгги 60 йилдаги энг яхши кўрсаткич бўлишига қарамай, мухлислар ва экспертлар Тухелнинг ярим финалдаги тактик қарорларини кескин танқид остига олишди. Хусусан, Аргентина билан ўйинда ҳисобда олдинда бораётган Англиянинг ҳимоявий ўйинга ўтиши мағлубиятнинг асосий сабаби сифатида кўрилмоқда.

Тухелга бўлган ишонч ва тактик хатолар

Гарри Кейн Goal.com нашрига берган интервюсида мураббийнинг ҳиссиётлари ва тактик тажрибаси жамоа учун жуда муҳим эканини таъкидлади. "Тухел нафақат футболчиларга, балки бутун мамлакатга ғалаба қозонишимиз мумкинлигига ишонч бера олди. Шу сабабли ҳам бу йилги мағлубият ҳар қачонгидан ҳам оғриқлироқ бўлди. У ҳар доим ҳам тўғри қарор қабул қилмаслиги мумкин, лекин у бизни тўғри йўлдан бошламоқда", — дейди жамоа сардори.

Сардорнинг сўзларига кўра, жамоа ўйиннинг ҳал қилувчи паллаларида пассивликка йўл қўймаслиги керак. Аргентина билан баҳснинг сўнгги 30 дақиқаси Англия кўрсатишни истаган футбол эмас эди. Кейн бу борада кийим алмаштириш хонасида кўп гапирилганини, аммо энди бу тажрибани майдонда амалда қўллаш вақти келганини қайд этди.

Келажак сари қадам

Англия терма жамоаси энди Миллатлар лигаси доирасидаги Испания ва Хорватия каби кучли рақибларга қарши баҳсларга эътибор қаратади. Кейн ушбу мусобақаларни юқори босим остида ўйнашни ўрганиш учун ажойиб имконият деб ҳисоблайди. Жамоанинг мақсади — шунчаки ярим финал ёки финалга чиқиш эмас, балки ниҳоят нуфузли совринни қўлга киритиш.

32 ёшли ҳужумчи жамоада ҳали ҳам ўсиш учун имкониятлар борлигини ва Тухел билан биргаликда бу мақсадга эришиш мумкинлигига ишонади. Англия футболи учун бронза медали тарихий натижа бўлса-да, жамоанинг амбициялари анча юқори эканлиги сезилиб турибди. Келгуси йиғинларда сардор ва мураббий ўртасида жамоани яхшилаш борасида жиддий мулоқотлар ўтказилиши кутилмоқда.

АнглияГарри КейнТомас ТухелЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунИспания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунБугун, 12:39Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионЖаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионБугун, 12:38ФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиБугун, 12:33Мағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиМағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиБугун, 12:27Аргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиАргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди