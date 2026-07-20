Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа олади
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг жамоадаги руҳий ҳолат ва бош мураббий Томас Тухелнинг келажаги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ярим финалда Аргентина терма жамоасидан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг, жамоа ҳали ҳам ўзига келишга ҳаракат қилмоқда. Шунга қарамай, Кейн немис мутахассисини қўллаб-қувватлашда давом этишини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АҚШда ўтган турнирда Англия учинчи ўрин учун баҳсда Францияни мағлуб этиб, бронза медалларини қўлга киритди. Бу натижа "уч шерлар" учун сўнгги 60 йилдаги энг яхши кўрсаткич бўлишига қарамай, мухлислар ва экспертлар Тухелнинг ярим финалдаги тактик қарорларини кескин танқид остига олишди. Хусусан, Аргентина билан ўйинда ҳисобда олдинда бораётган Англиянинг ҳимоявий ўйинга ўтиши мағлубиятнинг асосий сабаби сифатида кўрилмоқда.
Тухелга бўлган ишонч ва тактик хатоларГарри Кейн Goal.com нашрига берган интервюсида мураббийнинг ҳиссиётлари ва тактик тажрибаси жамоа учун жуда муҳим эканини таъкидлади. "Тухел нафақат футболчиларга, балки бутун мамлакатга ғалаба қозонишимиз мумкинлигига ишонч бера олди. Шу сабабли ҳам бу йилги мағлубият ҳар қачонгидан ҳам оғриқлироқ бўлди. У ҳар доим ҳам тўғри қарор қабул қилмаслиги мумкин, лекин у бизни тўғри йўлдан бошламоқда", — дейди жамоа сардори.
Сардорнинг сўзларига кўра, жамоа ўйиннинг ҳал қилувчи паллаларида пассивликка йўл қўймаслиги керак. Аргентина билан баҳснинг сўнгги 30 дақиқаси Англия кўрсатишни истаган футбол эмас эди. Кейн бу борада кийим алмаштириш хонасида кўп гапирилганини, аммо энди бу тажрибани майдонда амалда қўллаш вақти келганини қайд этди.
Келажак сари қадамАнглия терма жамоаси энди Миллатлар лигаси доирасидаги Испания ва Хорватия каби кучли рақибларга қарши баҳсларга эътибор қаратади. Кейн ушбу мусобақаларни юқори босим остида ўйнашни ўрганиш учун ажойиб имконият деб ҳисоблайди. Жамоанинг мақсади — шунчаки ярим финал ёки финалга чиқиш эмас, балки ниҳоят нуфузли совринни қўлга киритиш.
32 ёшли ҳужумчи жамоада ҳали ҳам ўсиш учун имкониятлар борлигини ва Тухел билан биргаликда бу мақсадга эришиш мумкинлигига ишонади. Англия футболи учун бронза медали тарихий натижа бўлса-да, жамоанинг амбициялари анча юқори эканлиги сезилиб турибди. Келгуси йиғинларда сардор ва мураббий ўртасида жамоани яхшилаш борасида жиддий мулоқотлар ўтказилиши кутилмоқда.
…