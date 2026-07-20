Перуда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқда

·33·Дунё
Перуда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқда

Перунинг тоғли ҳудудида содир бўлган кетма-кет иккита кучли зилзила инсонлар ҳаётига зомин бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, табиий офат оқибатида камида 6 киши ҳалок бўлган, яна 21 нафар фуқаро турли даражада жароҳат олган. Бу ҳақда мамлакат Миллий фуқаро мудофааси институти маълум қилди.

Маълум қилинишича, ер силкинишлари 19 июль куни кечаси Хунин вилоятининг Чупака провинциясида, пойтахт Лимадан тахминан 300 километр шарқда қайд этилган.

Перу Миллий сейсмология маркази маълумотига кўра, биринчи зилзиланинг магнитудаси 5,1, иккинчисиники эса 3,7 ни ташкил этган. Ер ости силкинишлари мос равишда 24 ва 18 километр чуқурликда юз берган. Европа–Ўртаер денгизи сейсмология маркази эса биринчи зилзиланинг кучини 5,6 магнитуда деб баҳолаган.

Миллий фуқаро мудофааси институти раҳбари Луис Васкеснинг Exitosa радиостанциясига маълум қилишича, дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, 48 та уй бутунлай вайрон бўлган, яна 18 та хонадон жиддий шикастланган. Табиий офат тахминан 300 нафар аҳоли ҳаётига таъсир кўрсатган бўлиб, жабрланганлар учун вақтинчалик яшашга мўлжалланган чодирлар ўрнатилмоқда.

Қайд этилишича, Чупакадаги кўплаб уйлар хом ғиштдан қурилгани сабабли кучли ер силкинишларига дош бера олмаган.

Ҳозирда қутқарувчилар ва ёнғин хавфсизлиги хизматлари вайроналарни тозалаш ишларини давом эттирмоқда. Мутахассислар вайроналар остида яна одамлар қолган бўлиши мумкинлигини инкор этмаяпти.

Маълумот учун, Перу Тинч океанидаги «Олов ҳалқаси» деб аталувчи дунёдаги энг фаол сейсмик минтақалардан бирида жойлашган. Ер юзида қайд этиладиган зилзилаларнинг тахминан 85 фоизи айнан шу ҳудуд ҳиссасига тўғри келади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Бугун, 12:44Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиЯқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиБугун, 12:39Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Бугун, 12:36Яқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиЯқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиБугун, 12:29Калифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиКалифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиБугун, 12:01Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?Бугун, 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди