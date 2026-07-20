Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлди
Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал футбол оламидаги энг нуфузли совринларни қўлга киритиш орқали тарих саҳифаларидан мустаҳкам ўрин эгаллади. Жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан қозонилган ғалабадан сўнг, 19 ёшли вингер нафақат олтин медалга эга чиқди, балки ўзининг феноменал иқтидори билан мутахассислар эътирофига сазовор бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нью-Йоркдаги стадионда кечган драматик баҳсда Испания 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашув якунида Ламине Ямал ва кўз ёшларини тия олмаган Лионель Месси ўртасидаги қучоқлашув рамзий маънога эга бўлди. Бу лаҳза футбол жамоатчилиги томонидан афсонавий 39 ёшли иконадан 19 ёшли янги давр қаҳрамонига эстафета топширилиши сифатида баҳоланмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, Барселона сафида 10-рақамда тўп сураётган Ямал ўз клубининг собиқ афсонасига тасалли бериши рамзий кўриниш ҳосил қилди.
Тарихий натижа ва мутахассислар фикриАнглия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Джо Ҳарт ёш футболчининг ўйинидан ҳайратда эканини яширмади. Унинг фикрича, Ямал 19 ёшидаёқ Европа ва Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиб, “футболни тугатган”. Ҳарт BBC Sport эфирида Ямалнинг босим остида ўзини тутиши ва Аргентиналик ҳимоячиларнинг қўпол ҳаракатларига қарамай, хотиржамликни сақлаб қолганини алоҳида таъкидлади.
Испания бош мураббийи Луис де ла Фуенте ҳам шогирдининг жамоавий ўйинга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Ямал ушбу турнир давомида янада улғайган ва жамоа манфаати учун ўзининг индивидуал амбицияларидан воз кечишга тайёрлигини исботлаган. Гарчи турнир олдидан унда тиззасидан жароҳат борлиги хавотир уйғотган бўлса-да, у деярли барча ўйинларда майдонга тушди.
Статистик маълумотларга кўра, Ламине Ямал йирик турнирларда (Евро ва ЖЧ) асосий таркибда майдонга тушган барча 13 та учрашувда ғалаба қозонган. Бу Европа футболи тарихидаги энг узоқ давом этган мукаммал серия ҳисобланади. У 19 ёшу 6 кунлигида ҳам қитъа, ҳам жаҳон тожи соҳибига айланган тарихдаги энг ёш ўйинчига айланди.
Ғалаба ва келажакдаги истиқболларФинал учрашувининг 106-дақиқасида Ферран Торрес томонидан киритилган гол Испанияни яна жаҳон чўққисига олиб чиқди. Гарчи турнирнинг “Энг яхши ёш ўйинчиси” соврини унинг жамоадоши Пау Кубарси га насиб этган бўлса-да, Ямалнинг майдондаги таъсири ва тактик интизоми мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда.
Ламине Ямалнинг ушбу муваффақияти Испания футболининг янги олтин даври бошланганидан далолат беради. Унинг индивидуал маҳорати ва ҳимоядаги ёрдами жамоанинг мувозанатли ўйин кўрсатишида ҳал қилувчи омил бўлди. Эндиликда бутун дунё нигоҳи ушбу ёш юлдузнинг кейинги қадамларига ва унинг Месси қолдирган меросни қанчалик муносиб давом эттиришига қаратилади.
…