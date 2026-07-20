Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлди

·50·Спорт
Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлди

Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал футбол оламидаги энг нуфузли совринларни қўлга киритиш орқали тарих саҳифаларидан мустаҳкам ўрин эгаллади. Жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан қозонилган ғалабадан сўнг, 19 ёшли вингер нафақат олтин медалга эга чиқди, балки ўзининг феноменал иқтидори билан мутахассислар эътирофига сазовор бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нью-Йоркдаги стадионда кечган драматик баҳсда Испания 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашув якунида Ламине Ямал ва кўз ёшларини тия олмаган Лионель Месси ўртасидаги қучоқлашув рамзий маънога эга бўлди. Бу лаҳза футбол жамоатчилиги томонидан афсонавий 39 ёшли иконадан 19 ёшли янги давр қаҳрамонига эстафета топширилиши сифатида баҳоланмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, Барселона сафида 10-рақамда тўп сураётган Ямал ўз клубининг собиқ афсонасига тасалли бериши рамзий кўриниш ҳосил қилди.

Тарихий натижа ва мутахассислар фикри

Англия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Джо Ҳарт ёш футболчининг ўйинидан ҳайратда эканини яширмади. Унинг фикрича, Ямал 19 ёшидаёқ Европа ва Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиб, “футболни тугатган”. Ҳарт BBC Sport эфирида Ямалнинг босим остида ўзини тутиши ва Аргентиналик ҳимоячиларнинг қўпол ҳаракатларига қарамай, хотиржамликни сақлаб қолганини алоҳида таъкидлади.

Испания бош мураббийи Луис де ла Фуенте ҳам шогирдининг жамоавий ўйинга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Ямал ушбу турнир давомида янада улғайган ва жамоа манфаати учун ўзининг индивидуал амбицияларидан воз кечишга тайёрлигини исботлаган. Гарчи турнир олдидан унда тиззасидан жароҳат борлиги хавотир уйғотган бўлса-да, у деярли барча ўйинларда майдонга тушди.

Статистик маълумотларга кўра, Ламине Ямал йирик турнирларда (Евро ва ЖЧ) асосий таркибда майдонга тушган барча 13 та учрашувда ғалаба қозонган. Бу Европа футболи тарихидаги энг узоқ давом этган мукаммал серия ҳисобланади. У 19 ёшу 6 кунлигида ҳам қитъа, ҳам жаҳон тожи соҳибига айланган тарихдаги энг ёш ўйинчига айланди.

Ғалаба ва келажакдаги истиқболлар

Финал учрашувининг 106-дақиқасида Ферран Торрес томонидан киритилган гол Испанияни яна жаҳон чўққисига олиб чиқди. Гарчи турнирнинг “Энг яхши ёш ўйинчиси” соврини унинг жамоадоши Пау Кубарси га насиб этган бўлса-да, Ямалнинг майдондаги таъсири ва тактик интизоми мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда.

Ламине Ямалнинг ушбу муваффақияти Испания футболининг янги олтин даври бошланганидан далолат беради. Унинг индивидуал маҳорати ва ҳимоядаги ёрдами жамоанинг мувозанатли ўйин кўрсатишида ҳал қилувчи омил бўлди. Эндиликда бутун дунё нигоҳи ушбу ёш юлдузнинг кейинги қадамларига ва унинг Месси қолдирган меросни қанчалик муносиб давом эттиришига қаратилади.

Ламине ЯмалИспанияЖаҳон ЧемпионатиЛионель МессиБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунИспания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунБугун, 12:39Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионЖаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионБугун, 12:38ФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиБугун, 12:33Мағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиМағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиБугун, 12:27Аргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиАргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди