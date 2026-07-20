SpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқда

·1·Техно
SpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқда

Илон Маск асос солган SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракетаси бўлаги кутилмаган траектория бўйлаб ҳаракатланиб, жорий йилнинг 5-август куни Ой юзасига бориб урилиши мумкин. NASA мутахассислари ушбу ҳодисани диққат билан кузатиб бормоқда, чунки бу коинотдаги чиқиндилар билан боғлиқ навбатдаги жиддий ҳолат ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап 2025-йил январ ойида Ойга иккита қўниш аппаратини учириш вақтида коинотда қолиб кетган ракетанинг юқори поғонаси (разгон блоки) ҳақида бормоқда. Дастлаб бу бўлакнинг Ой билан тўқнашуви режалаштирилмаган эди, бироқ гравитацион кучлар таъсирида унинг йўналиши ўзгариб кетган. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳолатни биринчи бўлиб коинот объектларини кузатиш дастури яратувчиси, астроном Билл Грей аниқлаган.

Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, оғирлиги тахминан 4 тоннани ташкил этувчи ушбу металл бўлаги сониясига 2 километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланмоқда. Астрономлар аввалроқ тўқнашув март ойида юз беришини тахмин қилишган эди, бироқ янгиланган маълумотлар 5-август санасини кўрсатмоқда.

Илмий кузатувлар ва кутилмалар

NASA қошидаги Қуёш тизимини тадқиқ қилиш виртуал институти (ССEРВИ) мутахассислари ушбу воқеани муҳокама қилиш учун махсус йиғилиш ўтказдилар. Олимларнинг фикрича, гарчи бу воқеа тасодифий бўлса-да, у Ой юзасининг ўзгаришини ўрганиш учун ноёб имконият яратиши мумкин. Ой табиий равишда ҳам доимий равишда метеоритлар зарбасига учраб туради.

Тахминларга кўра, ракета бўлаги Ойнинг Ерга кўриниб турадиган қисмининг чекка ҳудудига тушади. Агар зарба натижасида Қуёш нури билан ёритилган улкан чанг булути кўтарилса, уни ҳатто Ердаги кучли телескоплар ёрдамида ҳам кўриш имконияти туғилади. Бироқ NASAнинг метеорларни кузатиш дастури раҳбари Уилям Кук бу эҳтимолга шубҳа билан қарамоқда ва тўқнашувни визуал кузатиш ўта қийин бўлишини таъкидламоқда.

Таъкидлаш жоизки, ушбу ҳодиса Ер сайёраси ёки ундаги аҳоли учун ҳеч қандай хавф туғдирмайди. Коинот бўшлиғидаги бундай ҳодисалар фақатгина коинот чиқиндилари муаммоси тобора долзарблашиб бораётганини англатади. Аввалроқ, тўрт йил муқаддам Лунар Реконнаиссансе Орбитер аппарати Ойда номаълум коинот чиқиндиси урилиши натижасида ҳосил бўлган янги кратерни қайд этган эди.

Ҳозирча SpaceX компанияси ушбу ҳолат юзасидан расмий изоҳ бермади. Одатда Ойга илмий мақсадларда атайлаб қурилмалар урилиши (импакторлар) амалга оширилади, бироқ Falcon 9 бўлагининг қулаши тўлиқ назорат қилиб бўлмайдиган ва режалаштирилмаган жараёндир.

SpaceXNASAОйFalcon 9Коинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилдиApple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилдиБугун, 15:24Авиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаАвиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:55Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камерасиБугун, 14:20Космик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этдиКосмик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этдиБугун, 13:54Илон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиИлон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиБугун, 12:54Hisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиHisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда