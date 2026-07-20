Россияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбланди

·0·Дунё
Россияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбланди

Россияда 35 ёшли физик олим Максим Кравчук “давлатга хиёнат” айблови билан ҳибсга олинди. Шу тариқа, у Украинадаги уруш бошланганидан буён ушбу модда билан қўлга олинган камида саккизинчи олимга айланди. Бу ҳақда The Moscow Times хабар берди.

Маълум қилинишича, Максим Кравчук 24 июнь куни — ўзининг туғилган кунида Москва шаҳрида ҳибсга олинган. Унга нисбатан қўзғатилган жиноят ишининг тафсилотлари ошкор этилмаган. Чунки Россия қонунчилигига кўра, “давлатга хиёнат” моддаси бўйича барча ишлар махфий тартибда кўриб чиқилади.

Кравчук “Роскосмос” тизимига қарашли Марказий машинасозлик илмий-тадқиқот институтида фаолият юритган. У аэродинамика ва турбулент оқимлар соҳасидаги илмий ишлари билан танилган мутахассислардан бири ҳисобланади.

Олимнинг илмий фаолияти ракета двигательларидан ҳосил бўладиган товушдан тез газ оқимларининг учириш майдонларига таъсирини ўрганиш, шунингдек, космик учириш мажмуаларини лойиҳалашда суперкомпютер ҳисоб-китобларини қўллашга бағишланган. У, шунингдек, «Ангара-А5» ракета ташувчисини «Восточний» космодромидан учириш жараёнидаги газ динамикаси бўйича тадқиқотларда ҳам иштирок этган.

Маълумотларга кўра, Кравчук 2016 йилда давлатнинг ижтимоий ипотека дастури орқали квартира сотиб олган. Шу билан бирга, у хусусий бизнес билан ҳам шуғулланган. 2016–2019 йиллар давомида Украина ва Молдовага бир неча бор сафар қилгани қайд этилган.

Нашрнинг таъкидлашича, Украинадаги уруш бошланганидан кейин Россияда бир қатор таниқли олимларга нисбатан ҳам худди шундай айбловлар илгари сурилган. Улар орасида Россия Фанлар академияси тизимида ишлаган Анатолий Маслов, Александр Шиплюк, Дмитрий Колкер, Валерий Звегинцев ва Владислав Галкин ҳам бор.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиЛамин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 14:53Сунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлдиСунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлдиБугун, 14:11ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)Бугун, 13:24Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Бугун, 12:44Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиЯқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиБугун, 12:39Перуда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаПеруда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаБугун, 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди