Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муваффақиятини такрорлашни мақсад қилган
Франциялик юлдуз Килиан Мбаппе Мадриднинг Реал Мадрид клубидаги илк мавсумларида кутилган натижаларга эриша олмагани ва совринлар пойгасида ортда қолаётганидан жиддий ташвишда. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Жеремие Алиадиере Мбаппенинг айни дамдаги ҳолатини "ғазабнок ва тушкун" дея таърифлади. Ҳужумчи ўз кумири Криштиано Роналдо каби Чемпионлар лигасида зафар қучишни ва клуб афсонасига айланишни истамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбаппе учун нафақат клуб миқёсида, балки халқаро майдонда ҳам омадсизликлар давом этмоқда. Франция терма жамоаси билан Европа чемпионатида ярим финалда Испанияга мағлуб бўлиши ва Реал Мадрид таркибида 2025-26-йилги мавсумда йирик совринларсиз қолиши футболчининг "Олтин тўп" учун имкониятларини пасайтириб юборди. Бу эса жаҳон футболининг энг иқтидорли вакилларидан бири ҳисобланган Мбаппе учун катта зарба бўлди.
Моуринью омили ва янги умидларМадридликлар мухлислари ва шахсан Килиан Мбаппе учун 2027-йил янги бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Сабаби, "Сантяго Бернабеу"га таниқли мутахассис Жозе Моуринью иккинчи бор мураббий сифатида қайтиши кутилмоқда. Португалиялик мураббийнинг ғолиблик менталитети Мбаппега ўзи орзу қилган Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритишда ёрдам бериши мумкин.
Алиадиеренинг сўзларига кўра, Мбаппе Пари Сен-Жермен клубининг у кетганидан сўнг кетма-кет икки бор Европа тахтига ўтирганини кўриб, ич-ичидан эзилмоқда. Бу ҳолат унинг Реал Мадрид билан муваффақиятга эришишга бўлган иштиёқини янада кучайтирган. У Мадридда шунчаки гол уришни эмас, балки Криштиано Роналдо каби "илоҳий" мақомга кўтарилишни истайди.
Янги мавсумда Реал Мадрид таркибида Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем каби юлдузлар билан бирга ҳаракат қиладиган Мбаппе учун босим янада ортади. Моуринью қўл остида бу юлдузли таркиб қандай шаклланиши ва Мбаппе ўз етакчилигини намойиш эта олиши бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлади.
Хулоса қилиб айтганда, Килиан Мбаппе ҳозирда ўз фаолиятининг энг мураккаб, аммо ҳал қилувчи палласида турибди. Унинг Реал Мадрид билан Ла Лига ва Чемпионлар лигасида ғалаба қозониши нафақат унинг шахсий амбициялари, балки Мадрид клубининг келажакдаги гегемонлиги учун ҳам сув ва ҳаводек зарурдир.
…