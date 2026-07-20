Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муваффақиятини такрорлашни мақсад қилган

·0·Спорт
Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муваффақиятини такрорлашни мақсад қилган

Франциялик юлдуз Килиан Мбаппе Мадриднинг Реал Мадрид клубидаги илк мавсумларида кутилган натижаларга эриша олмагани ва совринлар пойгасида ортда қолаётганидан жиддий ташвишда. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Жеремие Алиадиере Мбаппенинг айни дамдаги ҳолатини "ғазабнок ва тушкун" дея таърифлади. Ҳужумчи ўз кумири Криштиано Роналдо каби Чемпионлар лигасида зафар қучишни ва клуб афсонасига айланишни истамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе учун нафақат клуб миқёсида, балки халқаро майдонда ҳам омадсизликлар давом этмоқда. Франция терма жамоаси билан Европа чемпионатида ярим финалда Испанияга мағлуб бўлиши ва Реал Мадрид таркибида 2025-26-йилги мавсумда йирик совринларсиз қолиши футболчининг "Олтин тўп" учун имкониятларини пасайтириб юборди. Бу эса жаҳон футболининг энг иқтидорли вакилларидан бири ҳисобланган Мбаппе учун катта зарба бўлди.

Моуринью омили ва янги умидлар

Мадридликлар мухлислари ва шахсан Килиан Мбаппе учун 2027-йил янги бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Сабаби, "Сантяго Бернабеу"га таниқли мутахассис Жозе Моуринью иккинчи бор мураббий сифатида қайтиши кутилмоқда. Португалиялик мураббийнинг ғолиблик менталитети Мбаппега ўзи орзу қилган Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритишда ёрдам бериши мумкин.

Алиадиеренинг сўзларига кўра, Мбаппе Пари Сен-Жермен клубининг у кетганидан сўнг кетма-кет икки бор Европа тахтига ўтирганини кўриб, ич-ичидан эзилмоқда. Бу ҳолат унинг Реал Мадрид билан муваффақиятга эришишга бўлган иштиёқини янада кучайтирган. У Мадридда шунчаки гол уришни эмас, балки Криштиано Роналдо каби "илоҳий" мақомга кўтарилишни истайди.

Янги мавсумда Реал Мадрид таркибида Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем каби юлдузлар билан бирга ҳаракат қиладиган Мбаппе учун босим янада ортади. Моуринью қўл остида бу юлдузли таркиб қандай шаклланиши ва Мбаппе ўз етакчилигини намойиш эта олиши бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, Килиан Мбаппе ҳозирда ўз фаолиятининг энг мураккаб, аммо ҳал қилувчи палласида турибди. Унинг Реал Мадрид билан Ла Лига ва Чемпионлар лигасида ғалаба қозониши нафақат унинг шахсий амбициялари, балки Мадрид клубининг келажакдаги гегемонлиги учун ҳам сув ва ҳаводек зарурдир.

Реал МадридКилиан МбаппеКриштиано РоналдоЖозе МоуриньюФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиЛамине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиБугун, 14:35Испания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиИспания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиБугун, 14:19Реал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошладиРеал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошладиБугун, 13:54Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунИспания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунБугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди