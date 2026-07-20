Polestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсиялар

·1·Авто
Polestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсиялар

Электромобиллар бозори жадал ривожланаётган бир вақтда, Polestar 2 модели ўзининг ўзига хос дизайни ва техник имкониятлари билан кўплаб автомобил ишқибозлари эътиборини тортиб келмоқда. Гарчи у ташқи кўринишидан баланд седанга ўхшаса-да, аслида у амалий хатчбек бўлиб, ўзининг асосий рақобатчиси Tesla Model 3 га нисбатан қулайроқ юкхонаси билан ажралиб туради. Ҳозирда иккиламчи бозорда ушбу моделнинг нархи сезиларли даражада пасайгани уни янада жозибадор қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

What Car? нашри маълумотларига кўра, 2020-йилда тақдим этилганидан буён Polestar 2 ташқи кўриниши деярли ўзгармаган бўлса-да, унинг техник қисми бир неча бор модернизация қилинди. Минималистик экстерер ҳамон янги ва замонавий кўринади, бу эса ҳатто энг биринчи ишлаб чиқарилган нусхаларнинг ҳам янги моделлардан қолишмаслигини таъминлайди. Британия бозорида ушбу электромобилларнинг нархи 12 000 фунт стерлингдан бошланаётгани, ўзбекистонлик харидорлар учун ҳам халқаро аукционлар орқали қизиқарли таклиф бўлиши мумкин.

Интерер ва қулайлик: Минимализмнинг чўққиси

Автомобил салонига кирганингизда, Скандинавия дизайнига хос бўлган соддалик ва сифатни ҳис қиласиз. Ўриндиқлар пастроқ жойлашган бўлиб, бошқарув элементлари эргономик жиҳатдан қулай жойлаштирилган. Гарчи тугмалар сони кам бўлса-да, мультимедиа тизимидаги доимий ёрлиқлар навигацияни осонлаштиради. Мато билан қопланган асбоблар панели ва сифатли материаллар салонга ўзгача шукуҳ бағишлайди.

Polestar 2 нинг орқа ўриндиқларида оёқлар учун жой етарли, бироқ баланд бўйли йўловчилар учун шифт бироз пастлик қилиши мумкин. Юкхона ҳажми 405 литрни ташкил этади ва хатчбек услубидаги эшик юк ортишни анча осонлаштиради. Шунингдек, капот остида 43 литрли кичик бўшлиқ (фрунк) мавжуд бўлиб, у одатда қувватлаш кабелларини сақлаш учун жуда қулай.

Техник имкониятлар ва ҳайдаш динамикаси

Йўлда Polestar 2 ўзини худди BMW моделларига хос бўлган мувозанат билан тутади. 19 дюймли ғилдиракларда ҳаракатланиш анча юmsҳоқ ва барқарор, бироқ 20 дюймли дисклар билан юриш бироз қаттиқлашиши мумкин. Автомобилнинг икки тонналик вазни бурилишларда деярли сезилмайди, бу эса уни ўз ўлчамидан кўра ихчамроқ ва спортча характерга эга эканлигини кўрсатади.

Иккиламчи бозордан Polestar 2 сотиб олаётганда қуйидаги жиҳатларга эътибор бериш тавсия этилади:

  • Электроника ва дастурий таъминотдаги носозликлар ҳақида эгаларининг фикрларини ўрганиш;
  • Ёҳлинс амортизаторлари билан жиҳозланган Performance пакетининг ҳолатини текшириш;
  • Батареянинг ҳақиқий қуввати ва босиб ўтадиган масофасини (айрим моделлар 400 милдан ортиқ масофа вада қилади) таҳлил қилиш;
  • Ғилдирак дискларининг ўлчами ва уларнинг ҳайдаш қулайлигига таъсирини инобатга олиш.

Хулоса қилиб айтганда, Polestar 2 — бу Tesla Model 3 нинг зерикарли бўлмаган ва сифатлироқ йиғилган муқобилидир. У ўзининг чидамлилиги ва ўзгармас услуби билан электромобиллар дунёсида муносиб ўрин эгаллаган. Иккиламчи бозорда нархларнинг арзонлашиши эса ушбу премиум сегмент вакилини кенгроқ аудитория учун очиқ қилмоқда.

Polestar 2ЭлектромобилАвтомобилTesla Model 3Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиСмарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиБугун, 14:55Россияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларБугун, 13:23Расмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаРасмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаБугун, 11:53Volkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаVolkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаБугун, 09:56Оила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобатиОила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобатиБугун, 08:59Автооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларАвтооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларКеча, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси