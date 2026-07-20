Polestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсиялар
Электромобиллар бозори жадал ривожланаётган бир вақтда, Polestar 2 модели ўзининг ўзига хос дизайни ва техник имкониятлари билан кўплаб автомобил ишқибозлари эътиборини тортиб келмоқда. Гарчи у ташқи кўринишидан баланд седанга ўхшаса-да, аслида у амалий хатчбек бўлиб, ўзининг асосий рақобатчиси Tesla Model 3 га нисбатан қулайроқ юкхонаси билан ажралиб туради. Ҳозирда иккиламчи бозорда ушбу моделнинг нархи сезиларли даражада пасайгани уни янада жозибадор қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
What Car? нашри маълумотларига кўра, 2020-йилда тақдим этилганидан буён Polestar 2 ташқи кўриниши деярли ўзгармаган бўлса-да, унинг техник қисми бир неча бор модернизация қилинди. Минималистик экстерер ҳамон янги ва замонавий кўринади, бу эса ҳатто энг биринчи ишлаб чиқарилган нусхаларнинг ҳам янги моделлардан қолишмаслигини таъминлайди. Британия бозорида ушбу электромобилларнинг нархи 12 000 фунт стерлингдан бошланаётгани, ўзбекистонлик харидорлар учун ҳам халқаро аукционлар орқали қизиқарли таклиф бўлиши мумкин.
Интерер ва қулайлик: Минимализмнинг чўққисиАвтомобил салонига кирганингизда, Скандинавия дизайнига хос бўлган соддалик ва сифатни ҳис қиласиз. Ўриндиқлар пастроқ жойлашган бўлиб, бошқарув элементлари эргономик жиҳатдан қулай жойлаштирилган. Гарчи тугмалар сони кам бўлса-да, мультимедиа тизимидаги доимий ёрлиқлар навигацияни осонлаштиради. Мато билан қопланган асбоблар панели ва сифатли материаллар салонга ўзгача шукуҳ бағишлайди.
Polestar 2 нинг орқа ўриндиқларида оёқлар учун жой етарли, бироқ баланд бўйли йўловчилар учун шифт бироз пастлик қилиши мумкин. Юкхона ҳажми 405 литрни ташкил этади ва хатчбек услубидаги эшик юк ортишни анча осонлаштиради. Шунингдек, капот остида 43 литрли кичик бўшлиқ (фрунк) мавжуд бўлиб, у одатда қувватлаш кабелларини сақлаш учун жуда қулай.
Техник имкониятлар ва ҳайдаш динамикасиЙўлда Polestar 2 ўзини худди BMW моделларига хос бўлган мувозанат билан тутади. 19 дюймли ғилдиракларда ҳаракатланиш анча юmsҳоқ ва барқарор, бироқ 20 дюймли дисклар билан юриш бироз қаттиқлашиши мумкин. Автомобилнинг икки тонналик вазни бурилишларда деярли сезилмайди, бу эса уни ўз ўлчамидан кўра ихчамроқ ва спортча характерга эга эканлигини кўрсатади.
Иккиламчи бозордан Polestar 2 сотиб олаётганда қуйидаги жиҳатларга эътибор бериш тавсия этилади:
- Электроника ва дастурий таъминотдаги носозликлар ҳақида эгаларининг фикрларини ўрганиш;
- Ёҳлинс амортизаторлари билан жиҳозланган Performance пакетининг ҳолатини текшириш;
- Батареянинг ҳақиқий қуввати ва босиб ўтадиган масофасини (айрим моделлар 400 милдан ортиқ масофа вада қилади) таҳлил қилиш;
- Ғилдирак дискларининг ўлчами ва уларнинг ҳайдаш қулайлигига таъсирини инобатга олиш.
Хулоса қилиб айтганда, Polestar 2 — бу Tesla Model 3 нинг зерикарли бўлмаган ва сифатлироқ йиғилган муқобилидир. У ўзининг чидамлилиги ва ўзгармас услуби билан электромобиллар дунёсида муносиб ўрин эгаллаган. Иккиламчи бозорда нархларнинг арзонлашиши эса ушбу премиум сегмент вакилини кенгроқ аудитория учун очиқ қилмоқда.
…