Смарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этади
Смарт бренди ўзининг энг машҳур ва ихчам модели бўлмиш Фортво ворисини расман намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Смарт #2 деб номланган янги электромобил жорий йилнинг октябрь ойида Париж автосалонида кенг жамоатчиликка кўрсатилади. Бу модел бренднинг сўнгги йилларда йирик кроссоверлар ишлаб чиқариш стратегиясидан сўнг яна ўзининг тарихий илдизларига — ўта ихчам шаҳар автомобилларига қайтаётганини англатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги авлод икки кишилик электромобили Geely компанияси томонидан ишлаб чиқилган махсус Электрик Компакт Арчитектуре (ЭКА) платформасига асосланган. Таъкидлаш жоизки, Смарт бренди ҳозирда Хитойнинг Geely ва Германиянинг Mercedes-Benz компаниялари ҳамкорлигидаги қўшма корхона ҳисобланади. Лойиҳанинг техник қисми хитойлик муҳандислар зиммасида бўлса, ташқи ва ички дизайн устида Mercedes-Benz мутахассислари иш олиб борган.
Ихчамлик ва технологик устунликСмарт #2 прототипининг синов жараёнларидан олинган суратлар шуни кўрсатадики, автомобил ўзининг ўзига хос "ғилдираклар бурчакларда" тамойилини сақлаб қолган. Автомобилнинг узунлиги бор-йўғи 2792 мм бўлиб, у бозордаги энг қисқа тўлиққонли электромобилга айланади. Бу кўрсаткич билан у ҳатто Fiat 500e моделидан ҳам деярли бир метрга қисқароқдир. Бундай ўлчамлар автомобилга тор кўчаларда мислсиз манёвр қилиш имконини беради — унинг бурилиш радиуси атиги 6,95 метрни ташкил этади.
Техник хусусиятларига кўра, янги Смарт #2 бир марта қувватланиш орқали 300 километрга яқин (186 мил) йўл босиб ўта олади. Замонавий қувватлаш тизими туфайли аккумулятор энергиясини 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун 20 дақиқадан камроқ вақт сарфланади. Шунингдек, моделда веҳикле-то-лоад (V2L) функцияси мавжуд бўлиб, у орқали электромобилдан ташқи маиший қурилмаларни қувватлантириш мумкин.
Ички макон ва қулайликСмарт вакилларининг сўзларига кўра, янги модел шунчаки шаҳар транспорти эмас, балки премиум сегментга мансуб ихчам восита бўлади. Аввалги Фортво моделлари ички безаги бироз содда бўлган бўлса, Смарт #2 анча ҳашаматли ва технологик жиҳозланган салонга эга бўлиши кутилмоқда. Махсус электромобил платформаси туфайли, ташқи ўлчамлар кичик бўлишига қарамай, салон ичидаги бўшлиқ максимал даражада кенгайтирилган.
Янги электромобилнинг сотувлари 2025-йилдан бошланиши режалаштирилган. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу модел Ўзбекистон каби шаҳарларида тирбандлик ортиб бораётган мамлакатлар учун ҳам жуда қулай ечим бўлиши мумкин. Айниқса, автотураргоҳ муаммоси долзарб бўлган Тошкент каби мегаполисларда бундай ихчам ва тежамкор транспорт воситаларига талаб ортиб бормоқда.
…