Смарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этади

·0·Авто
Смарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этади

Смарт бренди ўзининг энг машҳур ва ихчам модели бўлмиш Фортво ворисини расман намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Смарт #2 деб номланган янги электромобил жорий йилнинг октябрь ойида Париж автосалонида кенг жамоатчиликка кўрсатилади. Бу модел бренднинг сўнгги йилларда йирик кроссоверлар ишлаб чиқариш стратегиясидан сўнг яна ўзининг тарихий илдизларига — ўта ихчам шаҳар автомобилларига қайтаётганини англатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги авлод икки кишилик электромобили Geely компанияси томонидан ишлаб чиқилган махсус Электрик Компакт Арчитектуре (ЭКА) платформасига асосланган. Таъкидлаш жоизки, Смарт бренди ҳозирда Хитойнинг Geely ва Германиянинг Mercedes-Benz компаниялари ҳамкорлигидаги қўшма корхона ҳисобланади. Лойиҳанинг техник қисми хитойлик муҳандислар зиммасида бўлса, ташқи ва ички дизайн устида Mercedes-Benz мутахассислари иш олиб борган.

Ихчамлик ва технологик устунлик

Смарт #2 прототипининг синов жараёнларидан олинган суратлар шуни кўрсатадики, автомобил ўзининг ўзига хос "ғилдираклар бурчакларда" тамойилини сақлаб қолган. Автомобилнинг узунлиги бор-йўғи 2792 мм бўлиб, у бозордаги энг қисқа тўлиққонли электромобилга айланади. Бу кўрсаткич билан у ҳатто Fiat 500e моделидан ҳам деярли бир метрга қисқароқдир. Бундай ўлчамлар автомобилга тор кўчаларда мислсиз манёвр қилиш имконини беради — унинг бурилиш радиуси атиги 6,95 метрни ташкил этади.

Техник хусусиятларига кўра, янги Смарт #2 бир марта қувватланиш орқали 300 километрга яқин (186 мил) йўл босиб ўта олади. Замонавий қувватлаш тизими туфайли аккумулятор энергиясини 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун 20 дақиқадан камроқ вақт сарфланади. Шунингдек, моделда веҳикле-то-лоад (V2L) функцияси мавжуд бўлиб, у орқали электромобилдан ташқи маиший қурилмаларни қувватлантириш мумкин.

Ички макон ва қулайлик

Смарт вакилларининг сўзларига кўра, янги модел шунчаки шаҳар транспорти эмас, балки премиум сегментга мансуб ихчам восита бўлади. Аввалги Фортво моделлари ички безаги бироз содда бўлган бўлса, Смарт #2 анча ҳашаматли ва технологик жиҳозланган салонга эга бўлиши кутилмоқда. Махсус электромобил платформаси туфайли, ташқи ўлчамлар кичик бўлишига қарамай, салон ичидаги бўшлиқ максимал даражада кенгайтирилган.

Янги электромобилнинг сотувлари 2025-йилдан бошланиши режалаштирилган. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу модел Ўзбекистон каби шаҳарларида тирбандлик ортиб бораётган мамлакатлар учун ҳам жуда қулай ечим бўлиши мумкин. Айниқса, автотураргоҳ муаммоси долзарб бўлган Тошкент каби мегаполисларда бундай ихчам ва тежамкор транспорт воситаларига талаб ортиб бормоқда.

СмартЭлектромобилMercedes-BenzGeelyПариж Автосалони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларБугун, 13:23Расмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаРасмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаБугун, 11:53Volkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаVolkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаБугун, 09:56Оила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобатиОила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобатиБугун, 08:59Автооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларАвтооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларКеча, 19:26Lamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрLamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрКеча, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси