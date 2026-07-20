ЖЧ–2026 тарихий рекорд ўрнатди: 6,8 млн мухлис ареналардан кузатди

·24·Спорт
ЖЧ–2026 тарихий рекорд ўрнатди: 6,8 млн мухлис ареналардан кузатди

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган 2026 йилги жаҳон чемпионати нафақат майдондаги воқеалар, балки стадионларга ташриф буюрган мухлислар сони билан ҳам тарихга кирди. Турнирнинг 104 та учрашувини жами 6 миллион 810 минг 966 нафар томошабин бевосита ареналардан кузатди.

Бу жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг юқори умумий ташриф кўрсаткичи бўлди. Аввалги рекорд ҳам АҚШда ўтказилган мундиалга тегишли эди, аммо янги натижа ундан қарийб икки баробар юқори чиқди.

Финални 80 мингдан ортиқ мухлис кузатди

ЖЧ–2026нинг ҳал қилувчи учрашуви Нью-Жерсидаги «MetLife Stadium» аренасида ўтказилди. Испания ва Аргентина ўртасидаги финални трибуналардан 80 минг 663 нафар мухлис томоша қилди.

Баҳснинг асосий вақтида ҳисоб очилмади. Қўшимча бўлимда урилган ягона гол Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалаба ва тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.

Аргентина амалдаги чемпион сифатида турнирни бошлаган бўлса-да, бу сафар кумуш медаль билан кифояланди.

104 та ўйин янги кўрсаткични таъминлади

2026 йилги мундиал илк марта 48 та терма жамоа иштирокида ўтказилди. Турнир тақвими 104 та учрашувдан иборат бўлиб, баҳслар уч мамлакатдаги стадионларда ташкил этилди.

Мусобақа кўламининг кенгайиши мухлислар сонига ҳам бевосита таъсир қилди. Гуруҳ босқичидан финалгача бўлган учрашувларга жами 6,8 миллиондан ортиқ томошабин ташриф буюрди.

Бу кўрсаткич футбол бўйича жаҳон чемпионатлари тарихида мутлақ рекорд сифатида қайд этилди.

1994 йилги рекорд ортда қолди

Бунга қадар энг юқори умумий ташриф 1994 йилги жаҳон чемпионатида кузатилган эди. АҚШ мезбонлик қилган ўша турнир учрашувларини жами 3 миллион 587 минг 538 нафар мухлис стадионлардан томоша қилган.

Ушбу натижа ўттиз йилдан ортиқ вақт давомида янгиланмай келди. ЖЧ–2026 эса турнирлар сони ва иштирокчилар таркибининг кенгайиши орқали тарихий кўрсаткични катта фарқ билан ортда қолдирди.

Мундиал майдонда ҳам, трибуналарда ҳам тарих ёзди

ЖЧ–2026 Испаниянинг иккинчи чемпионлиги, Аргентинанинг финалгача етиб бориши ва 48 жамоали янги формат билан ёдда қолди.

Бироқ турнирнинг энг муҳим натижаларидан бири трибуналарда қайд этилди: 6 миллион 810 минг 966 нафар мухлис мундиал ўйинларини стадиондан кузатди. Шу тариқа, 2026 йилги жаҳон чемпионати футбол тарихидаги энг кўп томошабин ташриф буюрган турнирга айланди.

АҚШКанадаМексикаИспанияАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Бугун, 16:19Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 16:16ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (қисқача видеошарҳ)ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (қисқача видеошарҳ)Бугун, 16:14ФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширдиФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширдиБугун, 16:12Лионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиЛионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиБугун, 16:00Ламин Ямал финалдан сўнг Мессига айтган гап: Лео уни очиқлади...Ламин Ямал финалдан сўнг Мессига айтган гап: Лео уни очиқлади...Бугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди