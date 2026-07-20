ЖЧ–2026 тарихий рекорд ўрнатди: 6,8 млн мухлис ареналардан кузатди
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган 2026 йилги жаҳон чемпионати нафақат майдондаги воқеалар, балки стадионларга ташриф буюрган мухлислар сони билан ҳам тарихга кирди. Турнирнинг 104 та учрашувини жами 6 миллион 810 минг 966 нафар томошабин бевосита ареналардан кузатди.
Бу жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг юқори умумий ташриф кўрсаткичи бўлди. Аввалги рекорд ҳам АҚШда ўтказилган мундиалга тегишли эди, аммо янги натижа ундан қарийб икки баробар юқори чиқди.
Финални 80 мингдан ортиқ мухлис кузатди
ЖЧ–2026нинг ҳал қилувчи учрашуви Нью-Жерсидаги «MetLife Stadium» аренасида ўтказилди. Испания ва Аргентина ўртасидаги финални трибуналардан 80 минг 663 нафар мухлис томоша қилди.
Баҳснинг асосий вақтида ҳисоб очилмади. Қўшимча бўлимда урилган ягона гол Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалаба ва тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.
Аргентина амалдаги чемпион сифатида турнирни бошлаган бўлса-да, бу сафар кумуш медаль билан кифояланди.
104 та ўйин янги кўрсаткични таъминлади
2026 йилги мундиал илк марта 48 та терма жамоа иштирокида ўтказилди. Турнир тақвими 104 та учрашувдан иборат бўлиб, баҳслар уч мамлакатдаги стадионларда ташкил этилди.
Мусобақа кўламининг кенгайиши мухлислар сонига ҳам бевосита таъсир қилди. Гуруҳ босқичидан финалгача бўлган учрашувларга жами 6,8 миллиондан ортиқ томошабин ташриф буюрди.
Бу кўрсаткич футбол бўйича жаҳон чемпионатлари тарихида мутлақ рекорд сифатида қайд этилди.
1994 йилги рекорд ортда қолди
Бунга қадар энг юқори умумий ташриф 1994 йилги жаҳон чемпионатида кузатилган эди. АҚШ мезбонлик қилган ўша турнир учрашувларини жами 3 миллион 587 минг 538 нафар мухлис стадионлардан томоша қилган.
Ушбу натижа ўттиз йилдан ортиқ вақт давомида янгиланмай келди. ЖЧ–2026 эса турнирлар сони ва иштирокчилар таркибининг кенгайиши орқали тарихий кўрсаткични катта фарқ билан ортда қолдирди.
Мундиал майдонда ҳам, трибуналарда ҳам тарих ёзди
ЖЧ–2026 Испаниянинг иккинчи чемпионлиги, Аргентинанинг финалгача етиб бориши ва 48 жамоали янги формат билан ёдда қолди.
Бироқ турнирнинг энг муҳим натижаларидан бири трибуналарда қайд этилди: 6 миллион 810 минг 966 нафар мухлис мундиал ўйинларини стадиондан кузатди. Шу тариқа, 2026 йилги жаҳон чемпионати футбол тарихидаги энг кўп томошабин ташриф буюрган турнирга айланди.
…