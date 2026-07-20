Қарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоланди
Фарғона шаҳрида янги туғилган фарзандини сотишга уринган эр-хотинга нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Суд қарорига кўра, ҳар иккиси ҳам беш йил муддатга озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда Ruxsor News ахборот дастурида маълум қилинди.
Тергов материалларига кўра, судланувчилар 2024 йилда Қўқон шаҳрида танишиб, яқинларидан яширин равишда шаръий никоҳ асосида турмуш қурган. Кейинчалик оилада тез-тез келишмовчиликлар ва жанжаллар юзага келган. Орадан вақт ўтиб уларнинг ўғил фарзанди дунёга келган.
Маълум бўлишича, эркак иш излаб Фарғона шаҳрига келган ва бир неча кундан сўнг турмуш ўртоғи ҳамда чақалоғини ҳам ўз ёнига чақирган. Бироқ моддий қийинчиликлар ва қарздорлик сабабли жуфтлик фарзандини сотишга қарор қилган.
Судда аёлнинг айтишича, бу таклифни унга бошқа бир аёл билдирган. Боланинг яхши оилада тарбияланиши айтилганидан кейин у бу фикрга рози бўлган. Кейинчалик бу ҳақда турмуш ўртоғига ҳам айтган ва маълум вақтдан сўнг улар бу қарорга биргаликда келишган.
Судланувчиларнинг таъкидлашича, болани сотишдан тушадиган маблағни кредит қарзларини ёпиш ҳамда келгусида янги ҳаёт бошлаш учун ишлатишни режалаштиришган.
Суд ҳар икки шахсни Жиноят кодексининг 135-моддаси — «Одам савдоси» билан айбдор деб топди ва уларнинг ҳар бирига 5 йилдан озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлади.
Шунингдек, вояга етмаган боланинг тақдири тўлиқ ҳал этилгунга қадар унинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш вазифаси Қўқон шаҳар Инсон ижтимоий ҳимоя агентлиги ҳамда маҳаллий болаларни ҳимоя қилиш бўлими зиммасига юклатилди.
…