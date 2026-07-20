Қарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоланди

·0·Жамият
Қарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоланди

Фарғона шаҳрида янги туғилган фарзандини сотишга уринган эр-хотинга нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Суд қарорига кўра, ҳар иккиси ҳам беш йил муддатга озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда Ruxsor News ахборот дастурида маълум қилинди.

Тергов материалларига кўра, судланувчилар 2024 йилда Қўқон шаҳрида танишиб, яқинларидан яширин равишда шаръий никоҳ асосида турмуш қурган. Кейинчалик оилада тез-тез келишмовчиликлар ва жанжаллар юзага келган. Орадан вақт ўтиб уларнинг ўғил фарзанди дунёга келган.

Маълум бўлишича, эркак иш излаб Фарғона шаҳрига келган ва бир неча кундан сўнг турмуш ўртоғи ҳамда чақалоғини ҳам ўз ёнига чақирган. Бироқ моддий қийинчиликлар ва қарздорлик сабабли жуфтлик фарзандини сотишга қарор қилган.

Судда аёлнинг айтишича, бу таклифни унга бошқа бир аёл билдирган. Боланинг яхши оилада тарбияланиши айтилганидан кейин у бу фикрга рози бўлган. Кейинчалик бу ҳақда турмуш ўртоғига ҳам айтган ва маълум вақтдан сўнг улар бу қарорга биргаликда келишган.

Судланувчиларнинг таъкидлашича, болани сотишдан тушадиган маблағни кредит қарзларини ёпиш ҳамда келгусида янги ҳаёт бошлаш учун ишлатишни режалаштиришган.

Суд ҳар икки шахсни Жиноят кодексининг 135-моддаси — «Одам савдоси» билан айбдор деб топди ва уларнинг ҳар бирига 5 йилдан озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлади.

Шунингдек, вояга етмаган боланинг тақдири тўлиқ ҳал этилгунга қадар унинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш вазифаси Қўқон шаҳар Инсон ижтимоий ҳимоя агентлиги ҳамда маҳаллий болаларни ҳимоя қилиш бўлими зиммасига юклатилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта балиқми ёки ерости силкиниши: Ўзбекистондаги дарёда бўлган ҳолат муҳокама қилинмоқдаКатта балиқми ёки ерости силкиниши: Ўзбекистондаги дарёда бўлган ҳолат муҳокама қилинмоқдаБугун, 14:33Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқдаАраб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқдаБугун, 12:10Ноқонуний қурилиш қимматга тушдиНоқонуний қурилиш қимматга тушдиБугун, 11:39Нукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилдиНукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилдиБугун, 11:13Бойлик тафаккурдан бошланади: фаровонлик сари 4 қадам...Бойлик тафаккурдан бошланади: фаровонлик сари 4 қадам...Бугун, 11:04Элдор Шомуродов ўзини ҳақорат қилган мухлисига жойида жавоб қайтарди (видео)Элдор Шомуродов ўзини ҳақорат қилган мухлисига жойида жавоб қайтарди (видео)Бугун, 08:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди