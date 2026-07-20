Apple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилди

·24·Техно
Apple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилди

Apple корпорацияси ўзининг энг юқори унумдорликка эга процессорлари — M2 Эхтреме ва M3 Эхтреме лойиҳаларини бутунлай тўхтатишга қарор қилди. Ушбу чиплар компания процессорлар иерархиясида ҳозирги Ultra моделларидан ҳам юқорироқ поғонани эгаллаши ва профессионал иш станциялари учун мисли кўрилмаган қувват тақдим этиши кутилаётган эди. Бироқ, технологик гигант кутилмаганда ушбу лойиҳаларни бозорга чиқмасиданоқ бекор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Bloomberg нашри журналисти Mark Gurman берган маълумотларга кўра, Эхтреме сериясидаги процессорлар Ultra моделларига қараганда икки баравар кўп ҳисоблаш ва график ядроларига эга бўлиши керак эди. Бу эса Apple чипларини дунёдаги энг кучли ечимлардан бирига айлантириб, мураккаб видео монтаж, 3D моделлаштириш ва сунъий интеллект билан ишловчи мутахассислар учун асосий восита бўлишини таъминларди.

Иқтисодий самарасизлик ва юқори нарх

Лойиҳа бекор қилинишининг асосий сабабларидан бири сифатида ишлаб чиқариш харажатларининг ҳаддан ташқари юқорилиги кўрсатилмоқда. Бундай мураккаб архитектурага эга чипларни яратиш Apple учун иқтисодий жиҳатдан ўзини оқламаган. Шунингдек, ушбу процессорлар ўрнатилиши режалаштирилган Mac Pro компьютерларига бўлган талабнинг пастлиги ҳам компания стратегиясига таъсир кўрсатган.

Мутахассисларнинг фикрича, Эхтреме чиплари билан жиҳозланган компьютерларнинг нархи ўта юқори бўлиб кетиши мумкин эди. Бу эса ҳатто профессионал фойдаланувчилар орасида ҳам харидорлар доирасини кескин чеклаб қўйиши тайин эди. Натижада, Apple ресурсларни кўпроқ оммабоп ва талаб юқори бўлган MacBook ва iMac линияларига йўналтиришни маъқул кўрган.

Mac Pro даврининг якунланиши

Энг шов-шувли янгиликлардан бири шундаки, Apple нафақат Эхтреме чипларидан воз кечди, балки 2026-йилда Mac Pro компьютерларини ишлаб чиқаришни бутунлай тўхтатишни режалаштирмоқда. Бу қарийб 20 йиллик тарихга эга бўлган профессионал тизимлар блокининг охири бўлиши мумкин. Компания ўз эътиборини Mac Studio каби ихчамроқ, аммо етарлича кучли қурилмаларга қаратмоқчи.

Ўзбекистон бозоридаги профессионал фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли. Ҳозирда мамлакатимизда Mac Pro моделлари кам сонли студиялар ва йирик медиа-компаниялар томонидан қўлланилади. Эхтреме чипларининг бекор қилиниши бозорда M2 Ultra ва M3 Ultra моделларининг ўз мавқеини сақлаб қолишини англатади. Келажакда Apple ўзининг энг юқори унумдорлигини айнан Стюдио сериясида ривожлантиришда давом этиши кутилмоқда.

AppleПроцессорMac ProТехнологияM3 Эхтреме
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаSpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаБугун, 15:58Авиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаАвиация инқилоби: КФМ самолётлар ёқилғи сарфини 20 фоизга камайтирувчи двигателни синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:55Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X300e тақдим этилди: 7200 мА/соат сиғимли аккумулятор ва Зеисс камерасиБугун, 14:20Космик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этдиКосмик технологияларда янгилик: Роскосмос 12 метрли улкан антеннани тақдим этдиБугун, 13:54Илон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиИлон Маскнинг Grok сунъий интеллекти футбол бўйича жаҳон чемпиони номини аниқ башорат қилдиБугун, 12:54Hisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиHisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда