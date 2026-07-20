Apple кутилмаган қарор қабул қилди: Энг кучли Эхтреме процессорлари лойиҳаси ёпилди
Apple корпорацияси ўзининг энг юқори унумдорликка эга процессорлари — M2 Эхтреме ва M3 Эхтреме лойиҳаларини бутунлай тўхтатишга қарор қилди. Ушбу чиплар компания процессорлар иерархиясида ҳозирги Ultra моделларидан ҳам юқорироқ поғонани эгаллаши ва профессионал иш станциялари учун мисли кўрилмаган қувват тақдим этиши кутилаётган эди. Бироқ, технологик гигант кутилмаганда ушбу лойиҳаларни бозорга чиқмасиданоқ бекор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Bloomberg нашри журналисти Mark Gurman берган маълумотларга кўра, Эхтреме сериясидаги процессорлар Ultra моделларига қараганда икки баравар кўп ҳисоблаш ва график ядроларига эга бўлиши керак эди. Бу эса Apple чипларини дунёдаги энг кучли ечимлардан бирига айлантириб, мураккаб видео монтаж, 3D моделлаштириш ва сунъий интеллект билан ишловчи мутахассислар учун асосий восита бўлишини таъминларди.
Иқтисодий самарасизлик ва юқори нархЛойиҳа бекор қилинишининг асосий сабабларидан бири сифатида ишлаб чиқариш харажатларининг ҳаддан ташқари юқорилиги кўрсатилмоқда. Бундай мураккаб архитектурага эга чипларни яратиш Apple учун иқтисодий жиҳатдан ўзини оқламаган. Шунингдек, ушбу процессорлар ўрнатилиши режалаштирилган Mac Pro компьютерларига бўлган талабнинг пастлиги ҳам компания стратегиясига таъсир кўрсатган.
Мутахассисларнинг фикрича, Эхтреме чиплари билан жиҳозланган компьютерларнинг нархи ўта юқори бўлиб кетиши мумкин эди. Бу эса ҳатто профессионал фойдаланувчилар орасида ҳам харидорлар доирасини кескин чеклаб қўйиши тайин эди. Натижада, Apple ресурсларни кўпроқ оммабоп ва талаб юқори бўлган MacBook ва iMac линияларига йўналтиришни маъқул кўрган.
Mac Pro даврининг якунланишиЭнг шов-шувли янгиликлардан бири шундаки, Apple нафақат Эхтреме чипларидан воз кечди, балки 2026-йилда Mac Pro компьютерларини ишлаб чиқаришни бутунлай тўхтатишни режалаштирмоқда. Бу қарийб 20 йиллик тарихга эга бўлган профессионал тизимлар блокининг охири бўлиши мумкин. Компания ўз эътиборини Mac Studio каби ихчамроқ, аммо етарлича кучли қурилмаларга қаратмоқчи.
Ўзбекистон бозоридаги профессионал фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли. Ҳозирда мамлакатимизда Mac Pro моделлари кам сонли студиялар ва йирик медиа-компаниялар томонидан қўлланилади. Эхтреме чипларининг бекор қилиниши бозорда M2 Ultra ва M3 Ultra моделларининг ўз мавқеини сақлаб қолишини англатади. Келажакда Apple ўзининг энг юқори унумдорлигини айнан Стюдио сериясида ривожлантиришда давом этиши кутилмоқда.
…