Родри Жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилди
Испания терма жамоаси сардори Родри 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг ўзининг ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Шимолий Америкада ўтган турнир якунига кўра мусобақанинг энг яхши футболчиси деб топилди ва "Олтин тўп" соврини билан тақдирланди. Финалда Аргентина устидан қозонилган тарихий ғалаба Родри учун нафақат спорт чўққиси, балки оғир жароҳатдан кейинги катта қайтиш тиmsолига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, 30 ёшли футболчи 2024-йилнинг сентябрь ойида, ўзининг биринчи Баллон дъОр соврини топширилишидан бир неча ҳафта олдин тиззасидан жиддий жароҳат олган эди. Олдинги хочсимон боғламларининг узилиши уни узоқ муддатга сафдан чиқарган бўлса-да, Родри матонат кўрсатиб, нафақат майдонга қайтди, балки ўз миллий жамоасини жаҳон тожига етаклаб келди. Goal.com нашри хабарига кўра, у соврин йўлида Лионель Месси ва Килиан Мбаппе каби юлдузларни ортда қолдирган.
Матонат ва руҳий куч ғалабаси"Ҳозир биз худди булутлар устида тургандекмиз, ҳисларимни сўз билан ифодалаб беролмайман. Мен учун бу жуда оғир давр бўлди", — дейди Родри ўз интервюсида. Футболчи ўзининг босиб ўтган йўли ёш авлод учун намуна бўлишини исташини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳаётда пастга шўнғиганда ҳам, қайта кўтарилиш имконияти доимо мавжуд ва бу унинг ҳаётий фалсафасига айланган.
Испания сардори ўз муваффақиятида яқинларининг ўрни беқиёслигини эътироф этиш билан бирга, ўзидаги ички кучни ҳам алоҳида қайд этди. "Менга ёрдам берган барча инсонларга раҳмат айтаман. Лекин, ростини айтсам, ўша қийин лаҳзаларда таслим бўлмаганим учун ўзимга ҳам раҳмат айтмоқчиман", — дея қўшимча қилди ярим ҳимоячи.
Испания футболида янги рекордФинал учрашувида Испания терма жамоаси Аргентина устидан қўшимча вақтларда 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу муваффақият нафақат чемпионликни, балки жаҳон футболидаги янги рекордни ҳам тақдим этди. Испанлар халқаро майдондаги мағлубиятсиз сериясини 38 та ўйинга етказиб, тарихий натижани қайд этишди.
Родри ўйин олдидан жамоадошларини қандай рухлантиргани ҳақида ҳам гапириб берди. У футболчиларни рақибнинг кўзига тик бўлишга ва жасорат кўрсатишга чақирган. Якунда айнан мана шу жанговар руҳ ва сардорнинг етакчилик қобилияти Испанияни яна бир бор дунё футболи тахтига олиб чиқди. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу ғалаба Родри каби профессионалнинг меҳнатига муносиб мукофот сифатида кўрилмоқда.
…