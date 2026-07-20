Родри Жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилди

·0·Спорт
Родри Жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилди

Испания терма жамоаси сардори Родри 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг ўзининг ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Шимолий Америкада ўтган турнир якунига кўра мусобақанинг энг яхши футболчиси деб топилди ва "Олтин тўп" соврини билан тақдирланди. Финалда Аргентина устидан қозонилган тарихий ғалаба Родри учун нафақат спорт чўққиси, балки оғир жароҳатдан кейинги катта қайтиш тиmsолига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, 30 ёшли футболчи 2024-йилнинг сентябрь ойида, ўзининг биринчи Баллон дъОр соврини топширилишидан бир неча ҳафта олдин тиззасидан жиддий жароҳат олган эди. Олдинги хочсимон боғламларининг узилиши уни узоқ муддатга сафдан чиқарган бўлса-да, Родри матонат кўрсатиб, нафақат майдонга қайтди, балки ўз миллий жамоасини жаҳон тожига етаклаб келди. Goal.com нашри хабарига кўра, у соврин йўлида Лионель Месси ва Килиан Мбаппе каби юлдузларни ортда қолдирган.

Матонат ва руҳий куч ғалабаси

"Ҳозир биз худди булутлар устида тургандекмиз, ҳисларимни сўз билан ифодалаб беролмайман. Мен учун бу жуда оғир давр бўлди", — дейди Родри ўз интервюсида. Футболчи ўзининг босиб ўтган йўли ёш авлод учун намуна бўлишини исташини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳаётда пастга шўнғиганда ҳам, қайта кўтарилиш имконияти доимо мавжуд ва бу унинг ҳаётий фалсафасига айланган.

Испания сардори ўз муваффақиятида яқинларининг ўрни беқиёслигини эътироф этиш билан бирга, ўзидаги ички кучни ҳам алоҳида қайд этди. "Менга ёрдам берган барча инсонларга раҳмат айтаман. Лекин, ростини айтсам, ўша қийин лаҳзаларда таслим бўлмаганим учун ўзимга ҳам раҳмат айтмоқчиман", — дея қўшимча қилди ярим ҳимоячи.

Испания футболида янги рекорд

Финал учрашувида Испания терма жамоаси Аргентина устидан қўшимча вақтларда 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу муваффақият нафақат чемпионликни, балки жаҳон футболидаги янги рекордни ҳам тақдим этди. Испанлар халқаро майдондаги мағлубиятсиз сериясини 38 та ўйинга етказиб, тарихий натижани қайд этишди.

Родри ўйин олдидан жамоадошларини қандай рухлантиргани ҳақида ҳам гапириб берди. У футболчиларни рақибнинг кўзига тик бўлишга ва жасорат кўрсатишга чақирган. Якунда айнан мана шу жанговар руҳ ва сардорнинг етакчилик қобилияти Испанияни яна бир бор дунё футболи тахтига олиб чиқди. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу ғалаба Родри каби профессионалнинг меҳнатига муносиб мукофот сифатида кўрилмоқда.

РодриИспанияЖаҳон ЧемпионатиМанчестер СитиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппе Реал Мадридда Криштиану Роналду муваффақиятини такрорлашни мақсад қилганМбаппе Реал Мадридда Криштиану Роналду муваффақиятини такрорлашни мақсад қилганБугун, 14:58Ламине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиЛамине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиБугун, 14:35Испания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиИспания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиБугун, 14:19Реал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошладиРеал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошладиБугун, 13:54Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди