Ламин Ямал финалдан сўнг Мессига айтган гап: Лео уни очиқлади...
ЖЧ–2026 финали Аргентина учун оғир якунланди. Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлган Лионель Месси ўйиндан кейин Ламин Ямал уни қандай тасалли берганини айтиб берди.
39 ёшли аргентиналикнинг сўзларига кўра, ёш испаниялик футболчи уни қучоқлаб, йиғламасликка чақирган. Финалдан кейинги ушбу қисқа мулоқот икки авлод вакиллари ўртасидаги ҳурматни намоён этди.
«У мени қучоқлаб, тасалли берди»
Мессидан ҳал қилувчи баҳсдан кейин Ямал унга нима дегани сўралди. Аргентина сардори қуйидагича жавоб берди:
«Ямал менга нима деди? У мени қучоқлаб, тасалли берди ва бир неча марта йиғламаслигимни сўради. Ламин — жуда оқкўнгил ва меҳрибон инсон».
Испания футболчилари чемпионликни нишонлаётган бир пайтда Ямалнинг мағлуб бўлган рақиб етакчиси олдига бориб, уни қўллаб-қувватлаши мухлислар эътиборини тортди.
Финал Месси учун энг оғир ўйинга айланди
Аргентина ЖЧ–2026 финалида Испанияга қўшимча вақтда 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди. Учрашувдаги ягона гол ҳал қилувчи дақиқаларда урилди ва амалдаги чемпион кубокни рақибига топширди.
Месси турнир давомида юқори натижалар қайд этган бўлса-да, финалда Испания ҳимояси қаршисида голли ҳаракат амалга ошира олмади.
Бу унинг ЖЧ–2026да гол ёки ассист қайд этмаган ягона учрашуви бўлди.
Месси мундиални 12 та голли ҳаракат билан якунлади
Аргентина сардори мусобақадаги барча саккизта ўйинда майдонга тушди. У рақиблар дарвозасига саккизта гол урди ва тўртта голли узатмани амалга оширди.
Шу тариқа, Месси турнир давомида жами 12 та голли ҳаракатда бевосита иштирок этди. Унинг самарали ўйини Аргентинанинг яна бир бор жаҳон чемпионати финалигача етиб келишида муҳим аҳамият касб этди.
Бироқ ҳал қилувчи баҳсда Испания Аргентина етакчисининг таъсирини чеклаб қўйишга муваффақ бўлди.
Икки авлод ўртасидаги ҳурматли лаҳза
Месси ва Ямал турли авлод футболчилари ҳисобланади. Бири кўп йиллар давомида жаҳон футболининг асосий юлдузларидан бири бўлиб келган бўлса, иккинчиси фаолиятининг дастлабки йилларидаёқ энг юқори даражада ўзини кўрсатмоқда.
Финалдан кейинги қучоқлашув эса ғалаба ва мағлубиятдан ҳам устун турадиган спорт ҳурматини намоён қилди.
Испания кубокни қўлга киритди, Аргентина эса оғир мағлубиятни қабул қилди. Аммо Ямалнинг Мессига айтган сўзлари финалнинг энг таъсирли ва самимий лаҳзаларидан бири бўлиб қолди.
…