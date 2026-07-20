Ламин Ямал финалдан сўнг Мессига айтган гап: Лео уни очиқлади...

·2·Спорт
Ламин Ямал финалдан сўнг Мессига айтган гап: Лео уни очиқлади...

ЖЧ–2026 финали Аргентина учун оғир якунланди. Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлган Лионель Месси ўйиндан кейин Ламин Ямал уни қандай тасалли берганини айтиб берди.

39 ёшли аргентиналикнинг сўзларига кўра, ёш испаниялик футболчи уни қучоқлаб, йиғламасликка чақирган. Финалдан кейинги ушбу қисқа мулоқот икки авлод вакиллари ўртасидаги ҳурматни намоён этди.

«У мени қучоқлаб, тасалли берди»

Мессидан ҳал қилувчи баҳсдан кейин Ямал унга нима дегани сўралди. Аргентина сардори қуйидагича жавоб берди:

«Ямал менга нима деди? У мени қучоқлаб, тасалли берди ва бир неча марта йиғламаслигимни сўради. Ламин — жуда оқкўнгил ва меҳрибон инсон».

Испания футболчилари чемпионликни нишонлаётган бир пайтда Ямалнинг мағлуб бўлган рақиб етакчиси олдига бориб, уни қўллаб-қувватлаши мухлислар эътиборини тортди.

Финал Месси учун энг оғир ўйинга айланди

Аргентина ЖЧ–2026 финалида Испанияга қўшимча вақтда 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди. Учрашувдаги ягона гол ҳал қилувчи дақиқаларда урилди ва амалдаги чемпион кубокни рақибига топширди.

Месси турнир давомида юқори натижалар қайд этган бўлса-да, финалда Испания ҳимояси қаршисида голли ҳаракат амалга ошира олмади.

Бу унинг ЖЧ–2026да гол ёки ассист қайд этмаган ягона учрашуви бўлди.

Месси мундиални 12 та голли ҳаракат билан якунлади

Аргентина сардори мусобақадаги барча саккизта ўйинда майдонга тушди. У рақиблар дарвозасига саккизта гол урди ва тўртта голли узатмани амалга оширди.

Шу тариқа, Месси турнир давомида жами 12 та голли ҳаракатда бевосита иштирок этди. Унинг самарали ўйини Аргентинанинг яна бир бор жаҳон чемпионати финалигача етиб келишида муҳим аҳамият касб этди.

Бироқ ҳал қилувчи баҳсда Испания Аргентина етакчисининг таъсирини чеклаб қўйишга муваффақ бўлди.

Икки авлод ўртасидаги ҳурматли лаҳза

Месси ва Ямал турли авлод футболчилари ҳисобланади. Бири кўп йиллар давомида жаҳон футболининг асосий юлдузларидан бири бўлиб келган бўлса, иккинчиси фаолиятининг дастлабки йилларидаёқ энг юқори даражада ўзини кўрсатмоқда.

Финалдан кейинги қучоқлашув эса ғалаба ва мағлубиятдан ҳам устун турадиган спорт ҳурматини намоён қилди.

Испания кубокни қўлга киритди, Аргентина эса оғир мағлубиятни қабул қилди. Аммо Ямалнинг Мессига айтган сўзлари финалнинг энг таъсирли ва самимий лаҳзаларидан бири бўлиб қолди.

Лионель МессиЛамин ЯмалАргентинаИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиЛионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиБугун, 16:00Лионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиЛионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиБугун, 16:00Родри Жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилдиРодри Жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 15:30Мбаппе Реал Мадридда Криштиану Роналду муваффақиятини такрорлашни мақсад қилганМбаппе Реал Мадридда Криштиану Роналду муваффақиятини такрорлашни мақсад қилганБугун, 14:58Ламине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиЛамине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиБугун, 14:35Испания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиИспания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди