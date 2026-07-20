Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?

·42·Маданият
Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?

Ҳиндистонлик машҳур актриса Приянка Чопра 18 июль куни 44 ёшни қаршилади. Бир пайтлар криминал психолог бўлишни орзу қилган, АҚШда буллинг ва ирқий камситишларга дуч келган қиз кейинчалик нафақат Болливуд, балки Голливуднинг ҳам энг машҳур юлдузларидан бирига айланди.

Yosh qiz pushti ko'ylak va oq yubkada o'ymakor divanda kulib o'tiribdi.

Приянка 1982 йилда ҳарбий шифокорлар оиласида таваллуд топган. Ота-онасининг хизмати сабабли у Ҳиндистоннинг турли шаҳарларида яшаб, кейинчалик АҚШда ҳам таҳсил олган. Америкада ўқиган йилларида ирқий камситишлар ва ҳақоратларга дуч келгани унинг ҳаётидаги энг оғир синовлардан бири бўлган.

Мактабни тугатгач, у дастурчи ёки криминал психолог бўлишни режалаштирган. Аммо онаси унинг суратларини яширинча Femina Miss India танловига юборгани ҳаётини бутунлай ўзгартирди. Орадан кўп ўтмай Приянка «Дунё гўзали — 2000» унвонини қўлга киритди.

Priyanka Chopra toj va lenta bilan hindcha salomlashmoqda.

Актриса кино фаолиятини 2002 йилда бошлади. Унга ҳақиқий шуҳрат «Андоз», «Эътироз», «Барфи!», «Мери Ком», «Дон 2» ва «Криш 3» каби фильмлар орқали келди. Унинг кучли ижролари бир нечта Миллий кино мукофоти ва Filmfare совринларини олиб келди.

2015 йилдан бошлаб Приянка Голливудда ҳам муваффақият қозона бошлади. У «Quantico» сериали орқали Америка телевидениесида бош ролни ижро этган илк жанубий осиёлик актрисага айланди. Кейинчалик «Малибу қутқарувчилари», «Матрица: Тирилиш» ва «Citadel» каби йирик лойиҳаларда қатнашиб, халқаро миқёсдаги юлдуз сифатида танилди.

Бугунги кунда Приянка Чопра нафақат актриса, балки продюсер ва тадбиркор сифатида ҳам фаолият юритмоқда. Унинг ютуқлари Forbes'нинг дунёнинг энг таъсирли аёллари рейтингига кириши ҳамда Ҳиндистоннинг нуфузли Падма Шри мукофоти билан тақдирланишига сабаб бўлди.

Nik Jonas Priyanka Chopraning qo'lini o'pib, to'y marosimida birga yuribdi.

Приянка Чопранинг америкалик хонанда ва актёр Ник Жонас билан муносабати ижтимоий тармоқлардаги мулоқотдан бошланган. Орадан кўп ўтмай улар учрашишни бошлади ва 2018 йилда Ник Жонас Крит оролида саёҳат пайтида Приянкага турмуш қуриш таклифини қилди.

Priyanka Chopra va Nik Jonas dabdabali bino oldida to'y kiyimida turishibdi.

2022 йилда жуфтлик суррогат она ёрдамида қиз фарзандли бўлди. Улар чақалоққа Малти Мари Чопра Жонас деб исм қўйишди. Қизалоқ муддатидан олдин туғилгани учун қарийб 100 кун давомида янги туғилган чақалоқлар реанимация бўлимида даволанди. Кейинчалик Приянка ва Ник бу даврни ҳаётларидаги энг оғир синовлардан бири деб аташди.

Tabassum qilayotgan ayol kichkina qizchani bagʻriga bosib turibdi.

Бугунги кунда Приянка Чопра оиласи билан АҚШда яшайди. У кино ва продюсерлик фаолиятини давом эттирар экан, фарзанди тарбиясига ҳам катта эътибор қаратади. Актриса ижтимоий тармоқларда турмуш ўртоғи ва қизи билан тушган суратларни тез-тез улашиб, оиласи унинг энг катта бахти эканини таъкидлаб келади.

Приянка ЧопраҲиндистонАҚШНик ЖонасФорбес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кажолнинг ҳаётини ўзгартирган авария: у Ажай Девганни қандай севиб қолган?Кажолнинг ҳаётини ўзгартирган авария: у Ажай Девганни қандай севиб қолган?Бугун, 14:26Жаҳонгир Отажонов қимматбаҳо автомобилини сотувга қўйди (видео)Жаҳонгир Отажонов қимматбаҳо автомобилини сотувга қўйди (видео)Бугун, 13:29Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Бугун, 11:53Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!Бугун, 11:45Фахрие Эвчен 40 ёшда: актрисанинг янги кадрларига мухлислар изоҳ қолдирмоқдаФахрие Эвчен 40 ёшда: актрисанинг янги кадрларига мухлислар изоҳ қолдирмоқдаБугун, 11:22Миллий рақс ва замонавий услуб уйғунлиги: Ўзбекистон видеоси трендга айландиМиллий рақс ва замонавий услуб уйғунлиги: Ўзбекистон видеоси трендга айландиБугун, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)