61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди

·20·Дунё
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди

АҚШнинг Чикаго шаҳрида 61 ёшли Кристин Кейси қизи Сара Коннеллнинг фарзандини суррогат она сифатида дунёга келтирди. Бу ҳақда ABC News хабар берди.

Сара ва унинг турмуш ўртоғи Билл узоқ вақт давомида фарзандли бўлишга уриниб, бир неча бор ҳомиладорлик билан боғлиқ қийинчиликларга дуч келган. Шундан сўнг улар ЭКУ — экстракорпорал уруғлантириш усулидан фойдаланишга қарор қилган.

Эмбрион Саранинг тухум ҳужайраси ва унинг эри Биллнинг спермасидан яратилган. Шу сабабли туғилган бола биологик жиҳатдан Сара ва Биллнинг фарзанди ҳисобланади. Кейинчалик эмбрион Саранинг онаси Кристин Кейси бачадонига кўчирилган.

Ўша вақтда Кристин менопаузани тахминан 10 йил аввал бошдан кечирган эди. Шунга қарамай, шифокорлар уни ҳомиладорликка тайёрлаш учун гормонал даволаш ўтказган. ЭКУнинг иккинчи уринишидан сўнг у ҳомиладор бўлган.

Кристин ҳомиладорликни тўлиқ муддатгача олиб борган ва Чикагодаги Prentice Women’s Hospital шифохонасида кесарча кесиш орқали Финнеан исмли набирасини дунёга келтирган. У туғруқ вақтида 61 ёшда бўлган.

Шундай қилиб, Кристин қизининг фарзандини ўзи дунёга келтирган бўлса-да, Финнеаннинг биологик онаси Сара, биологик отаси эса унинг эри Билл ҳисобланади.

Бу воқеа ўша пайтда катта қизиқиш уйғотган. Кристин учун эса бу қизига фарзандли бўлиш орзусини амалга оширишда ёрдам беришнинг ўзига хос усули бўлган.

Кристин КейсиСара КоннеллФиннеанПрентис Ҳовмс Ҳоспитал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқланди12 август 12:53Ота қизининг орзусини амалга оширишига ёрдам берди (видео)Ота қизининг орзусини амалга оширишига ёрдам берди (видео)23 сентябр 19:32Туркияда ниҳоятда ноёб ҳолат: икки бачадонли аёл бир вақтнинг ўзида икки фарзандини дунёга келтирди!Туркияда ниҳоятда ноёб ҳолат: икки бачадонли аёл бир вақтнинг ўзида икки фарзандини дунёга келтирди!16 август 17:12Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиТаиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолди31 август 12:52Британиялик аёлда қизининг тўйидан кейин ноёб юрак синдроми аниқландиБританиялик аёлда қизининг тўйидан кейин ноёб юрак синдроми аниқланди27 июл 14:35Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиСингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташланди19 август 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота