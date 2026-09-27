61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
АҚШнинг Чикаго шаҳрида 61 ёшли Кристин Кейси қизи Сара Коннеллнинг фарзандини суррогат она сифатида дунёга келтирди. Бу ҳақда ABC News хабар берди.
Сара ва унинг турмуш ўртоғи Билл узоқ вақт давомида фарзандли бўлишга уриниб, бир неча бор ҳомиладорлик билан боғлиқ қийинчиликларга дуч келган. Шундан сўнг улар ЭКУ — экстракорпорал уруғлантириш усулидан фойдаланишга қарор қилган.
Эмбрион Саранинг тухум ҳужайраси ва унинг эри Биллнинг спермасидан яратилган. Шу сабабли туғилган бола биологик жиҳатдан Сара ва Биллнинг фарзанди ҳисобланади. Кейинчалик эмбрион Саранинг онаси Кристин Кейси бачадонига кўчирилган.
Ўша вақтда Кристин менопаузани тахминан 10 йил аввал бошдан кечирган эди. Шунга қарамай, шифокорлар уни ҳомиладорликка тайёрлаш учун гормонал даволаш ўтказган. ЭКУнинг иккинчи уринишидан сўнг у ҳомиладор бўлган.
Кристин ҳомиладорликни тўлиқ муддатгача олиб борган ва Чикагодаги Prentice Women’s Hospital шифохонасида кесарча кесиш орқали Финнеан исмли набирасини дунёга келтирган. У туғруқ вақтида 61 ёшда бўлган.
Шундай қилиб, Кристин қизининг фарзандини ўзи дунёга келтирган бўлса-да, Финнеаннинг биологик онаси Сара, биологик отаси эса унинг эри Билл ҳисобланади.
Бу воқеа ўша пайтда катта қизиқиш уйғотган. Кристин учун эса бу қизига фарзандли бўлиш орзусини амалга оширишда ёрдам беришнинг ўзига хос усули бўлган.
Изоҳлар 0
…