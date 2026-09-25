63 ёшли япон аёл ўзидан 32 ёш кичик эркакка турмушга чиқди

·6·Дунё
63 ёшли япон аёл ўзидан 32 ёш кичик эркакка турмушга чиқди

Японияда 63 ёшли Азараши исмли аёл ўзидан 32 ёш кичик 31 ёшли эркак билан турмуш қургани ва улар биргаликда никоҳ агентлигини бошқараётгани билан интернет фойдаланувчилари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда South China Morning Post хабар берди.

Азараши аввалги турмуш ўртоғи билан 20 йилдан зиёд яшаган ва 48 ёшида ажрашган. Шундан сўнг у фарзандини ёлғиз тарбиялаган, уй ҳайвонлари учун кийим-кечак сотадиган бизнес билан шуғулланган.

Унинг ҳозирги турмуш ўртоғи билан танишуви 2020 йил августида Токиодаги кафеда бошланган. Азараши кафеда биров қолдириб кетган телефонни топиб, унинг эгасига қайтариб берган. Орадан бир ҳафта ўтиб, улар тасодифан яна бир жамоат транспортида учрашиб қолган ва телефон рақамларини алмашган. Шундан кейин улар мунтазам суҳбатлаша бошлаган.

Қизиғи, жуфтлик муносабатларининг дастлабки даврида бир-бирининг ҳақиқий ёшини билмаган. Тахминан бир ой ўтиб, ёшларини билиб олишган. Шунга қарамай, муносабатларини давом эттиришга қарор қилишган.

Азарашининг ўғли ҳозирги турмуш ўртоғидан 6 ёш катта. Йигитнинг онаси эса Азарашидан 6 ёш кичик бўлиб, дастлаб уларнинг муносабатларига қарши чиққан. Кейинчалик ўғлининг қатъий қароридан сўнг муносабатга рози бўлган.

Жуфтлик 2022 йил декабрида никоҳини расман қайд эттирган. Улар бир-бирини ижтимоий тармоқларда «Малика» ва «Шаҳзода» деб атаб келади. Ҳозирда эса биргаликда никоҳ агентлигини юритмоқда.

АзарашиТокионикоҳ агентлигиСаут Чайна Моурнинг Пост
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганАфғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилган6 сентябр 20:38Уч опа-сингилнинг бир эркакка турмушга чиқиши тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлдиУч опа-сингилнинг бир эркакка турмушга чиқиши тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди28 июл 12:29112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди19 сентябр 07:00Австралияда катта оқ акула 38 ёшли эркакка ҳужум қилдиАвстралияда катта оқ акула 38 ёшли эркакка ҳужум қилди16 май 20:50Берлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаганБерлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаган16 июл 16:27“Қизимни сотсам, оиламни тўрт йил боқаман”— афғонистонлик ота“Қизимни сотсам, оиламни тўрт йил боқаман”— афғонистонлик ота21 май 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота