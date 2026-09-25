63 ёшли япон аёл ўзидан 32 ёш кичик эркакка турмушга чиқди
Японияда 63 ёшли Азараши исмли аёл ўзидан 32 ёш кичик 31 ёшли эркак билан турмуш қургани ва улар биргаликда никоҳ агентлигини бошқараётгани билан интернет фойдаланувчилари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда South China Morning Post хабар берди.
Азараши аввалги турмуш ўртоғи билан 20 йилдан зиёд яшаган ва 48 ёшида ажрашган. Шундан сўнг у фарзандини ёлғиз тарбиялаган, уй ҳайвонлари учун кийим-кечак сотадиган бизнес билан шуғулланган.
Унинг ҳозирги турмуш ўртоғи билан танишуви 2020 йил августида Токиодаги кафеда бошланган. Азараши кафеда биров қолдириб кетган телефонни топиб, унинг эгасига қайтариб берган. Орадан бир ҳафта ўтиб, улар тасодифан яна бир жамоат транспортида учрашиб қолган ва телефон рақамларини алмашган. Шундан кейин улар мунтазам суҳбатлаша бошлаган.
Қизиғи, жуфтлик муносабатларининг дастлабки даврида бир-бирининг ҳақиқий ёшини билмаган. Тахминан бир ой ўтиб, ёшларини билиб олишган. Шунга қарамай, муносабатларини давом эттиришга қарор қилишган.
Азарашининг ўғли ҳозирги турмуш ўртоғидан 6 ёш катта. Йигитнинг онаси эса Азарашидан 6 ёш кичик бўлиб, дастлаб уларнинг муносабатларига қарши чиққан. Кейинчалик ўғлининг қатъий қароридан сўнг муносабатга рози бўлган.
Жуфтлик 2022 йил декабрида никоҳини расман қайд эттирган. Улар бир-бирини ижтимоий тармоқларда «Малика» ва «Шаҳзода» деб атаб келади. Ҳозирда эса биргаликда никоҳ агентлигини юритмоқда.
Изоҳлар 0
…