Жорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш Миллатлар лигасида Данияга қарши бўлиб ўтган сафар учрашувида Криштиану Роналду атрофидаги миш-мишларга нуқта қўйиб, жамоа ичидаги бирдамликни таъкидлади.
- Копенҳагада Данияни 4:2 ҳисобида мағлуб этган португаллар ўзининг замонавий прессинг услуби ва ўсишини кўрсатди.
Португалия терма жамоаси атрофидаги интрига ва босим чўққисига чиққан бир паллада бош мураббий Жорже Жезуш барча саволларга очиқ ва қатъий жавоб қайтарди! Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши сафар баҳси олдидан Криштиану Роналдунинг жамоа лагерини кутилмаганда тарк этиши матбуотда турли миш-мишларни урчитиб юборган эди. Бироқ португаллар Копенҳагенда данияликлар дарвозасига 4 та гол уриб, 4:2 ҳисобида ишончли зафар қучди. Учрашув якунлангач, Португалиянинг машҳур Record нашрига интервю берган тажрибали мутахассис кийиниш хонасидаги ҳақиқий муҳит ва жамоа ичидаги бирдамлик ҳақида кескин баёнот берди. Хўш, Жезуш Роналду можароси ва футболчиларнинг ишончи ҳақида нималарни очиқлади?
Даниядаги 4:2 — тарихий натижа ва янгича прессинг
Мураббий Дания устидан қозонилган ғалабанинг қийматини алоҳида қайд этиб, жамоасининг ўсишини эътироф этди:
Рақибнинг кучи: Жезушнинг таъкидлашича, бугунги Дания 15 йил аввалги жамоа эмас, уларнинг майдонида 4 та гол уриб ютиш камдан-кам жамоанинг қўлидан келади;
Мукаммал прессинг: Бош мураббий шогирдларининг майдондаги юқори босими ва тезкор ўйинидан тўлиқ қаноатланганини билдирди;
Халқаро эътироф: Ўйиндан сўнг мутахассисни аллақачон кўплаб ҳамкасблари табриклаб, Португалиянинг намойиш этаётган замонавий футболига юқори баҳо беришган.
«Ҳаммасини унутинг — бу бизни бўлмайди!»
«Улар мен билан эмаслигини кўрсатадиган ҳеч нарса йўқ. Муҳими, биз нима қилишимиз кераклигидир. Ҳар хил вазиятлар бўлиши мумкин, аммо бу жамоани бўлмайди ва бизни ажратмайди. Асосийси — ғалаба қозониш! Бу мураббийнинг ҳаёти. Ҳаммасини унутинг... Бу ғалаба деб аталади», — деди Жорже Жезуш.
Тажрибали устоз жамоа ичида ҳеч қандай бўлиниш йўқлигини, ташқи шов-шувларга қарамай, футболчилар ягона мақсад йўлида жипслашганини таъкидлади.
Жорже Жезуш интервюсининг асосий урғулари
Йўналиш / Мавзу
Мураббийнинг баҳоси
Бўлажак хулоса
Дания устидан ғалаба (4:2)
Сафарда 4 та гол уриш катта натижа, ўйинда ўсиш бор
Прессинг ва ҳужумкор схема такомиллаштирилади
Футболчилар ишончи
Жамоа мураббий атрофида тўлиқ бирлашган
Ҳеч қандай ички низо ва бўлиниш мавжуд эмас
Роналду атрофидаги шов-шув
«Ҳар хил вазиятлар бўлади, лекин улар жамоани синдиролмайди»
Барча эътибор натижа ва майдондаги ўйинга қаратилади
Мураббийлик фалсафаси
«Асосийси — ғалаба қозониш, қолганини унутинг»
Танқидларга фақат таблодаги ҳисоб билан жавоб берилади
Сизнингча, Жорже Жезуш Португалияни Роналдусиз ҳам кучли ва бирдам жамоага айлантира олдими ёки Криштиану барибир муҳим баҳсларда термага ҳаводек зарурми? Мураббийнинг қатъий позициясига қандай баҳо берасиз?
Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча яқинларингизга ушбу муҳим интервьюни Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…