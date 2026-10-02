Жорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очди

·1·Спорт
Жорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш Миллатлар лигасида Данияга қарши бўлиб ўтган сафар учрашувида Криштиану Роналду атрофидаги миш-мишларга нуқта қўйиб, жамоа ичидаги бирдамликни таъкидлади.
  • Копенҳагада Данияни 4:2 ҳисобида мағлуб этган португаллар ўзининг замонавий прессинг услуби ва ўсишини кўрсатди.

Португалия терма жамоаси атрофидаги интрига ва босим чўққисига чиққан бир паллада бош мураббий Жорже Жезуш барча саволларга очиқ ва қатъий жавоб қайтарди! Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши сафар баҳси олдидан Криштиану Роналдунинг жамоа лагерини кутилмаганда тарк этиши матбуотда турли миш-мишларни урчитиб юборган эди. Бироқ португаллар Копенҳагенда данияликлар дарвозасига 4 та гол уриб, 4:2 ҳисобида ишончли зафар қучди. Учрашув якунлангач, Португалиянинг машҳур Record нашрига интервю берган тажрибали мутахассис кийиниш хонасидаги ҳақиқий муҳит ва жамоа ичидаги бирдамлик ҳақида кескин баёнот берди. Хўш, Жезуш Роналду можароси ва футболчиларнинг ишончи ҳақида нималарни очиқлади?

Даниядаги 4:2 — тарихий натижа ва янгича прессинг

Мураббий Дания устидан қозонилган ғалабанинг қийматини алоҳида қайд этиб, жамоасининг ўсишини эътироф этди:

  • Рақибнинг кучи: Жезушнинг таъкидлашича, бугунги Дания 15 йил аввалги жамоа эмас, уларнинг майдонида 4 та гол уриб ютиш камдан-кам жамоанинг қўлидан келади;

  • Мукаммал прессинг: Бош мураббий шогирдларининг майдондаги юқори босими ва тезкор ўйинидан тўлиқ қаноатланганини билдирди;

  • Халқаро эътироф: Ўйиндан сўнг мутахассисни аллақачон кўплаб ҳамкасблари табриклаб, Португалиянинг намойиш этаётган замонавий футболига юқори баҳо беришган.

«Ҳаммасини унутинг — бу бизни бўлмайди!»

«Улар мен билан эмаслигини кўрсатадиган ҳеч нарса йўқ. Муҳими, биз нима қилишимиз кераклигидир. Ҳар хил вазиятлар бўлиши мумкин, аммо бу жамоани бўлмайди ва бизни ажратмайди. Асосийси — ғалаба қозониш! Бу мураббийнинг ҳаёти. Ҳаммасини унутинг... Бу ғалаба деб аталади», — деди Жорже Жезуш.

Тажрибали устоз жамоа ичида ҳеч қандай бўлиниш йўқлигини, ташқи шов-шувларга қарамай, футболчилар ягона мақсад йўлида жипслашганини таъкидлади.

Жорже Жезуш интервюсининг асосий урғулари

Йўналиш / Мавзу

Мураббийнинг баҳоси

Бўлажак хулоса

Дания устидан ғалаба (4:2)

Сафарда 4 та гол уриш катта натижа, ўйинда ўсиш бор

Прессинг ва ҳужумкор схема такомиллаштирилади

Футболчилар ишончи

Жамоа мураббий атрофида тўлиқ бирлашган

Ҳеч қандай ички низо ва бўлиниш мавжуд эмас

Роналду атрофидаги шов-шув

«Ҳар хил вазиятлар бўлади, лекин улар жамоани синдиролмайди»

Барча эътибор натижа ва майдондаги ўйинга қаратилади

Мураббийлик фалсафаси

«Асосийси — ғалаба қозониш, қолганини унутинг»

Танқидларга фақат таблодаги ҳисоб билан жавоб берилади

Сизнингча, Жорже Жезуш Португалияни Роналдусиз ҳам кучли ва бирдам жамоага айлантира олдими ёки Криштиану барибир муҳим баҳсларда термага ҳаводек зарурми? Мураббийнинг қатъий позициясига қандай баҳо берасиз?

Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча яқинларингизга ушбу муҳим интервьюни Телеграм орқали юборинг!

Жорже ЖезушКриштиану РоналдуПортугалияДания
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19Криштиану Роналду мероси ва Дания ҳамда Португалия баҳсиКриштиану Роналду мероси ва Дания ҳамда Португалия баҳсиБугун 02:16Бриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланадиБриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланади30 сентябр 17:19Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этди30 сентябр 23:16"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилдиКеча 15:53«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтдиКеча 11:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди