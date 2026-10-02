Қирғизистон тарихда илк бор ўз сунъий йўлдошини орбитага чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистон ўз тарихида илк бор ўз сунъий йўлдошини муваффақиятли орбитага чиқарди.
- Ушбу космик аппарат 1-октабр куни SpaceXънинг Falcon 9 ракетаси ёрдамида Калифорниядаги Ванденберг ҳарбий-ҳаво кучлари базасидан учирилди.
- Янги сунъий йўлдош Бишкекдаги бошқарув марказидан назорат қилинади ва минтақадаги экологик ҳамда иқтисодий вазиятни мониторинг қилишда муҳим рол ўйнайди.
Қирғизистон Республикаси ўз тарихида илк бор космосга ўзининг шахсий сунъий йўлдошини муваффақиятли учирди. Ушбу муҳим тарихий қадам мамлакатнинг юқори технологиялар ва коинотни ўзлаштириш йўлидаги илк йирик ютуғи сифатида эътироф этилмоқда. Мазкур космик аппарат минтақадекекологикал ва иқтисодий вазиятни мониторинг қилишда янги имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тарихий лойиҳани амалга ошириш жараёни АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванденберг ҳарбий-ҳаво кучлари базасидан амалга оширилди. Сунъий йўлдош 1-октабр куни SpaceX компаниясига тегишли бўлган машҳур Falcon 9 ракета-носители ёрдамида муваффақиятли учирилди. Мазкур парвоз пайтида Қирғизистон аппарати битта ракета ёрдамида орбитага чиқарилган 130 та турли космик қурилмалар гуруҳининг таркибидан жой олди.
Космик бошқарув ва амалий вазифаларЯнги космик аппаратни бошқариш жараёни тўғридан-тўғри мамлакат пойтахти Бишкек шаҳрида махсус ташкил этилган бошқарув марказидан амалга оширилади. Мутахассислар орбитадан олинадиган маълумотлар ёрдамида қишлоқ хўжалиги ерлари, музликлар, сув ҳавзалари, ўрмонлар ҳамда яйловлар ҳолатини самарали назорат қилишни режалаштирмоқда.
Шунингдек, сунъий йўлдош кузатувлари табиат экотизимларидаги ўзгаришларни тезкор аниқлаш, ер ости бойликларидан ноқонуний фойдаланиш ҳолатларини фош этишда муҳим восита бўлади. Бундан ташқари, рухсатсиз чиқиндихоналар ва бошқа турдаги экологик ифлосланиш манбаларини космосдан туриб қатъий назорат қилиш имконияти яратилади.
Табиий хатарларни эрта аниқлашКосмик мониторинг тизимининг алоҳида йўналишларидан бири табиий хавф-хатарларни олдини олишга қаратилган. Янги технологиялар ёрдамида қурғоқчилик, сув тошқинлари, кўчкилар, селе оқимлари ҳамда ўрмон ёнғинлари каби фавқулодда вазиятларнинг дастлабки белгиларини эрта босқичдаёқ аниқлаш имкони туғилади.
Қирғизистон президенти маъмурияти тарқатган расмий маълумотларга кўра, ушбу объектив космик ахборотлар давлат миқёсидаги муҳим қарорларни қабул қилишда асосий манба бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, улар инвестицион режалаштиришни янада аниқроқ амалга ошириш ва давлат дастурларининг ижросини қатъий назорат қилишда муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…