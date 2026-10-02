Қирғизистон тарихда илк бор ўз сунъий йўлдошини орбитага чиқарди

·20·Техно
Қирғизистон тарихда илк бор ўз сунъий йўлдошини орбитага чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қирғизистон ўз тарихида илк бор ўз сунъий йўлдошини муваффақиятли орбитага чиқарди.
  • Ушбу космик аппарат 1-октабр куни SpaceXънинг Falcon 9 ракетаси ёрдамида Калифорниядаги Ванденберг ҳарбий-ҳаво кучлари базасидан учирилди.
  • Янги сунъий йўлдош Бишкекдаги бошқарув марказидан назорат қилинади ва минтақадаги экологик ҳамда иқтисодий вазиятни мониторинг қилишда муҳим рол ўйнайди.

Қирғизистон Республикаси ўз тарихида илк бор космосга ўзининг шахсий сунъий йўлдошини муваффақиятли учирди. Ушбу муҳим тарихий қадам мамлакатнинг юқори технологиялар ва коинотни ўзлаштириш йўлидаги илк йирик ютуғи сифатида эътироф этилмоқда. Мазкур космик аппарат минтақадекекологикал ва иқтисодий вазиятни мониторинг қилишда янги имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тарихий лойиҳани амалга ошириш жараёни АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванденберг ҳарбий-ҳаво кучлари базасидан амалга оширилди. Сунъий йўлдош 1-октабр куни SpaceX компаниясига тегишли бўлган машҳур Falcon 9 ракета-носители ёрдамида муваффақиятли учирилди. Мазкур парвоз пайтида Қирғизистон аппарати битта ракета ёрдамида орбитага чиқарилган 130 та турли космик қурилмалар гуруҳининг таркибидан жой олди.

Космик бошқарув ва амалий вазифалар

Янги космик аппаратни бошқариш жараёни тўғридан-тўғри мамлакат пойтахти Бишкек шаҳрида махсус ташкил этилган бошқарув марказидан амалга оширилади. Мутахассислар орбитадан олинадиган маълумотлар ёрдамида қишлоқ хўжалиги ерлари, музликлар, сув ҳавзалари, ўрмонлар ҳамда яйловлар ҳолатини самарали назорат қилишни режалаштирмоқда.

Шунингдек, сунъий йўлдош кузатувлари табиат экотизимларидаги ўзгаришларни тезкор аниқлаш, ер ости бойликларидан ноқонуний фойдаланиш ҳолатларини фош этишда муҳим восита бўлади. Бундан ташқари, рухсатсиз чиқиндихоналар ва бошқа турдаги экологик ифлосланиш манбаларини космосдан туриб қатъий назорат қилиш имконияти яратилади.

Табиий хатарларни эрта аниқлаш

Космик мониторинг тизимининг алоҳида йўналишларидан бири табиий хавф-хатарларни олдини олишга қаратилган. Янги технологиялар ёрдамида қурғоқчилик, сув тошқинлари, кўчкилар, селе оқимлари ҳамда ўрмон ёнғинлари каби фавқулодда вазиятларнинг дастлабки белгиларини эрта босқичдаёқ аниқлаш имкони туғилади.

Қирғизистон президенти маъмурияти тарқатган расмий маълумотларга кўра, ушбу объектив космик ахборотлар давлат миқёсидаги муҳим қарорларни қабул қилишда асосий манба бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, улар инвестицион режалаштиришни янада аниқроқ амалга ошириш ва давлат дастурларининг ижросини қатъий назорат қилишда муҳим аҳамият касб этади.

ҚирғизистонSpaceXСунъий йўлдошКосмосТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой фазода БеиДоу сунъий йўлдошини муваффақиятли ёнилғи билан тўлдирдиХитой фазода БеиДоу сунъий йўлдошини муваффақиятли ёнилғи билан тўлдирди27 сентябр 23:22SpaceX Британиянинг Фильтроник компаниясидан 68 миллион долларлик ускуналар буюртма қилдиSpaceX Британиянинг Фильтроник компаниясидан 68 миллион долларлик ускуналар буюртма қилдиКеча 19:51Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиStarship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди28 сентябр 22:26SpaceX ўз тарихида илк бор Starship орқали Starlink V3 йўлдошларини орбитага чиқардиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship орқали Starlink V3 йўлдошларини орбитага чиқарди28 сентябр 19:27Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиStarship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди28 сентябр 18:51Исар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқардиИсар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқарди7 сентябр 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди