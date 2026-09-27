Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Хонанда Муниса Ризаева шахсий ҳаёти ва турмуш ўртоғи билан муносабатлари ҳақида очиқ гапирди. У никоҳидан аввал ҳам бошқа инсонлар билан муносабатда бўлганини яширмаганини таъкидлади.
«Мен 38 ёшга кирган аёлман. Албатта, шу ёшимгача ҳеч ким билан учрашмаганман, деб айта олмайман. Ҳаётимда бошқа инсонлар ҳам бўлган, ўтмишим бор. Мен буни ҳеч қачон сир тутмаганман», — деди хонанда.
Муниса Ризаеванинг сўзларига кўра, турмуш ўртоғи унинг ўтмишига салбий муносабат билдирмаган. Аксинча, хонанда ўзини руҳан оғир ҳис қилган пайтларда ҳам у доимо қўллаб-қувватлаган.
«Мен унга “қийин аҳволдаман, тушкунликдаман” деганимда, у “бунинг аҳамияти йўқ, менинг севгим иккаламизга ҳам етади”, деган. У мени шунчалик яхши кўрганки, “қанча керак бўлса, шунча кутиб тураман”, деб айтган», — дея хотирлади Муниса.
Хонанда тўйдан кейин ҳам муносабатлар осон кечмаганини тан олди. Унинг айтишича, ҳатто тўйдан сўнг уйига боргиси келмаган пайтлари ҳам бўлган.
Шунга қарамай, жуфтлик барча қийинчиликларни биргаликда енгиб ўтган. Муниса Ризаева бугунги кунда турмуш ўртоғи билан бахтли эканини айтиб, улардаги ҳақиқий муҳаббат никоҳдан тахминан 4–5 ой ўтгач шаклланганини маълум қилди.
Изоҳлар 0
…