Жорге Жесус: Роналду воқеаси терма жамоани парчалай олмайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорге Жесус Криштиану Роналдунинг лагердан чиқиб кетиши жамоани парчалай олмаслигини таъкидлади.
- Унинг сўзларига кўра, жамоа бирдам ва ҳеч қандай бўлиниш йўқ.
- Данияга қарши ўйинда 4:2 ҳисобида ғалаба қозонган жамоа собиқ сардорнинг йўқлигини сездиргани йўқ.
- Жорге Жесуснинг айтишича, эришилган натижа барча ташқи гап-сўзлардан устун туради.
Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорге Жесус Криштиану Роналду лагердан чиқиб кетиши ортидан юзага келган вазиятга муносабат билдириб, жамоада бирдамлик сақланиб қолганини ва ҳеч қандай бўлиниш йўқлигини қатъий таъкидлади. Спорт ТВ нашри хабар қилишича, Европа Миллатлар лигаси доирасида Копенгагенда Данияга қарши кечган учрашувда португалияликлар 4:2 ҳисобида зафар қучиб, янги мураббий қўл остидаги муваффақиятли сериясини давом эттирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, 41 ёшли ҳужумчи Криштиану Роналду чоршанба куни, бош мураббий уни иккинчи ўйин қаторига захирада қолдиришини тасдиқлаганидан кўп ўтмай, терма жамоа ихтиёрини тарк этган эди. Ушбу шов-шувли воқеага қараммай, майдонда ишончли ҳаракат қилган жамоа собиқ сардорнинг йўқлигини деярли сездирмади ва рақиб дарвозасига тўртта гол киритишга муваффақ бўлди.
Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Жорге Жесус юлдуз футболчининг кетиши жамоадаги муҳитга ва унинг футболчилар билан муносабатига путур етказиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кескин рад этди. Мутахассис жамоа унинг бошчилигида бирдам эканини ва бу каби ҳолатлар уларни бир-биридан узоқлаштира олмаслигини алоҳида қайд этди.
Жамоавий бирдамлик ва ёрқин ғалаба«Гуруҳимизнинг мен билан бирга бўлишига ҳеч нарса тўсқинлик қила олмайди», — дея таъкидлади Жорге Жесус Спорт ТВ телеканалига берган интервюсида. — «Мен саволни тушунаман, лекин энг асосийси майдонда нима қилишимиз кераклигидир. Содир бўлган воқеалар гуруҳни ажратиб қўймаган ва ажратиб ҳам қўймайди».
Бош мураббий эришилган натижа барча ташқи гап-сўзлардан устун туришини урғулади. «Тўртта гол урилган юқори сифатли ғалаба, энг юқори даражадаги ўйин. Буни эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Бу бўлиб ўтган ҳамма нарсадан кўра муҳимроқдир. Мен ҳозир фақат шунга эътибор қаратмоқчиман», — дея қўшимча қилди у.
Роналду ўрнига асосий таркибда майдонга тушган Милан ҳужумчиси Гонсалу Ramуш мураббий билдирган ишончни тўла оқлади. У Жоау Канцелонинг киритган биринчи голига ассистентлик қилиш баробарида, сўнгги икки учрашувдаги иккинчи голини ҳам ўз номига ёздириб қўйди.
«Янги мураббий бизга жуда катта ёрдам бермоқда», — деди Ramуш ўйиндан кейин. — «Бизда аниқроқ ғоялар бор, ҳимояда ҳам, ҳужумда ҳам ҳар бир жамоадошимиз қаерда туришини аниқ биламиз. Буни бугунги ҳамда охирги ўйинларимиздаги ҳаракатларимиздан ҳам яққол кўриш мумкин».
Футболчи кун сайин яхшиланиб бораётганини ва бу узоқ жараённинг бир қисми эканини айтиб, кучли рақиб устидан қозонилган ғалаба жамоага катта қувонч бағишлаганини билдирди. Португалия терма жамоаси ўз уйига қайтиб, Драгао стадионида мухлислар қаршисида навбатдаги жанговар ўйинларга тайёргарлик кўради.
Изоҳлар 0
…