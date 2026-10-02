Жорге Жесус: Роналду воқеаси терма жамоани парчалай олмайди

·35·Спорт
Жорге Жесус: Роналду воқеаси терма жамоани парчалай олмайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорге Жесус Криштиану Роналдунинг лагердан чиқиб кетиши жамоани парчалай олмаслигини таъкидлади.
  • Унинг сўзларига кўра, жамоа бирдам ва ҳеч қандай бўлиниш йўқ.
  • Данияга қарши ўйинда 4:2 ҳисобида ғалаба қозонган жамоа собиқ сардорнинг йўқлигини сездиргани йўқ.
  • Жорге Жесуснинг айтишича, эришилган натижа барча ташқи гап-сўзлардан устун туради.

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорге Жесус Криштиану Роналду лагердан чиқиб кетиши ортидан юзага келган вазиятга муносабат билдириб, жамоада бирдамлик сақланиб қолганини ва ҳеч қандай бўлиниш йўқлигини қатъий таъкидлади. Спорт ТВ нашри хабар қилишича, Европа Миллатлар лигаси доирасида Копенгагенда Данияга қарши кечган учрашувда португалияликлар 4:2 ҳисобида зафар қучиб, янги мураббий қўл остидаги муваффақиятли сериясини давом эттирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, 41 ёшли ҳужумчи Криштиану Роналду чоршанба куни, бош мураббий уни иккинчи ўйин қаторига захирада қолдиришини тасдиқлаганидан кўп ўтмай, терма жамоа ихтиёрини тарк этган эди. Ушбу шов-шувли воқеага қараммай, майдонда ишончли ҳаракат қилган жамоа собиқ сардорнинг йўқлигини деярли сездирмади ва рақиб дарвозасига тўртта гол киритишга муваффақ бўлди.

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Жорге Жесус юлдуз футболчининг кетиши жамоадаги муҳитга ва унинг футболчилар билан муносабатига путур етказиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кескин рад этди. Мутахассис жамоа унинг бошчилигида бирдам эканини ва бу каби ҳолатлар уларни бир-биридан узоқлаштира олмаслигини алоҳида қайд этди.

Жамоавий бирдамлик ва ёрқин ғалаба

«Гуруҳимизнинг мен билан бирга бўлишига ҳеч нарса тўсқинлик қила олмайди», — дея таъкидлади Жорге Жесус Спорт ТВ телеканалига берган интервюсида. — «Мен саволни тушунаман, лекин энг асосийси майдонда нима қилишимиз кераклигидир. Содир бўлган воқеалар гуруҳни ажратиб қўймаган ва ажратиб ҳам қўймайди».

Бош мураббий эришилган натижа барча ташқи гап-сўзлардан устун туришини урғулади. «Тўртта гол урилган юқори сифатли ғалаба, энг юқори даражадаги ўйин. Буни эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Бу бўлиб ўтган ҳамма нарсадан кўра муҳимроқдир. Мен ҳозир фақат шунга эътибор қаратмоқчиман», — дея қўшимча қилди у.

Роналду ўрнига асосий таркибда майдонга тушган Милан ҳужумчиси Гонсалу Ramуш мураббий билдирган ишончни тўла оқлади. У Жоау Канцелонинг киритган биринчи голига ассистентлик қилиш баробарида, сўнгги икки учрашувдаги иккинчи голини ҳам ўз номига ёздириб қўйди.

«Янги мураббий бизга жуда катта ёрдам бермоқда», — деди Ramуш ўйиндан кейин. — «Бизда аниқроқ ғоялар бор, ҳимояда ҳам, ҳужумда ҳам ҳар бир жамоадошимиз қаерда туришини аниқ биламиз. Буни бугунги ҳамда охирги ўйинларимиздаги ҳаракатларимиздан ҳам яққол кўриш мумкин».

Футболчи кун сайин яхшиланиб бораётганини ва бу узоқ жараённинг бир қисми эканини айтиб, кучли рақиб устидан қозонилган ғалаба жамоага катта қувонч бағишлаганини билдирди. Португалия терма жамоаси ўз уйига қайтиб, Драгао стадионида мухлислар қаршисида навбатдаги жанговар ўйинларга тайёргарлик кўради.

Криштиану РоналдуЖорге ЖесусПортугалияМиллатлар лигасиГонсалу Ramуш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКеча 00:52Фабио Силва Португалия терма жамоасига қайтганидан хурсандФабио Силва Португалия терма жамоасига қайтганидан хурсанд23 сентябр 20:59Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиПортугал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқлади21 июл 11:59Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилди30 сентябр 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди