Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдаров билан ўтказилган интервьюда ундан мамлакат биринчилигини қўлга киритгани ва бу ютуқдан кейинги таассуротлари ҳақида сўралди.
Шахматчи Хитой, Ҳиндистон ва АҚШ каби кучли жамоалар устидан ғалаба қозониб, Олимпиада чемпионлигини қўлга киритиш катта ҳаяжон берганини таъкидлади. Бироқ унинг сўзларига кўра, энг катта ҳаяжон чемпионликдан кейин Ўзбекистон Президенти билан бўлиб ўтган учрашув вақтида юзага келган.
"Хитой, Ҳиндистон ва Америка каби жуда кучли жамоалардан ғалаба қозониб, Олимпиада чемпионлигини қўлга киритганимизда, албатта, ҳаяжон бўлади. Лекин энг катта ҳаяжон барибир чемпионликдан сўнг юртбошимиз билан бўлган учрашувда бўлади. Мен жуда хурсандман, юртимизда шахматга шундай эътибор қаратилаётганидан", — деди Жавоҳир Синдаров.
Суҳбат давомида шахматчига шахсий ҳаётига оид савол ҳам берилди. Ижтимоий тармоқларда Жавоҳир Синдаров ва Бибисара Асаубаэва бирга кўриниш бериши тез-тез муҳокама қилиниши сабабли ундан «Тўй қачон?» дея сўралди.
Жавоҳир Синдаров эса ҳозирча асосий эътибори спортдаги мақсадларига қаратилганини билдирди.
"Мақсадим ҳали жаҳон тожи учун курашиш. Ҳали у нарсаларга эътиборимни қарата олмайман. Кейинчалик эътибор қаратамиз", — дея жавоб берди шахматчи.
Изоҳлар 0
…