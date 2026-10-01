Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди

·36·Маданият
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди

Ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдаров билан ўтказилган интервьюда ундан мамлакат биринчилигини қўлга киритгани ва бу ютуқдан кейинги таассуротлари ҳақида сўралди.

Шахматчи Хитой, Ҳиндистон ва АҚШ каби кучли жамоалар устидан ғалаба қозониб, Олимпиада чемпионлигини қўлга киритиш катта ҳаяжон берганини таъкидлади. Бироқ унинг сўзларига кўра, энг катта ҳаяжон чемпионликдан кейин Ўзбекистон Президенти билан бўлиб ўтган учрашув вақтида юзага келган.

"Хитой, Ҳиндистон ва Америка каби жуда кучли жамоалардан ғалаба қозониб, Олимпиада чемпионлигини қўлга киритганимизда, албатта, ҳаяжон бўлади. Лекин энг катта ҳаяжон барибир чемпионликдан сўнг юртбошимиз билан бўлган учрашувда бўлади. Мен жуда хурсандман, юртимизда шахматга шундай эътибор қаратилаётганидан", — деди Жавоҳир Синдаров.

Суҳбат давомида шахматчига шахсий ҳаётига оид савол ҳам берилди. Ижтимоий тармоқларда Жавоҳир Синдаров ва Бибисара Асаубаэва бирга кўриниш бериши тез-тез муҳокама қилиниши сабабли ундан «Тўй қачон?» дея сўралди.

Жавоҳир Синдаров эса ҳозирча асосий эътибори спортдаги мақсадларига қаратилганини билдирди.

"Мақсадим ҳали жаҳон тожи учун курашиш. Ҳали у нарсаларга эътиборимни қарата олмайман. Кейинчалик эътибор қаратамиз", — дея жавоб берди шахматчи.

Жавоҳир СиндаровОлимпиада чемпионлигиШахмат Олимпиада чемпионлигиЎзбекистон шахматчигари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир ва Бибисоранинг футболкалари ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиЖавоҳир ва Бибисоранинг футболкалари ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди15 июл 18:23“Жавоҳир энг меҳрибон инсонлардан бири” — Бибисора Ассубаева фикри“Жавоҳир энг меҳрибон инсонлардан бири” — Бибисора Ассубаева фикри18 апрел 16:30“Жавоҳир истаса, Ассубаевани келин қиламиз” — Синдоровнинг бувиси фикр билдирди“Жавоҳир истаса, Ассубаевани келин қиламиз” — Синдоровнинг бувиси фикр билдирди17 апрел 21:30Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлди8 июн 18:10Мердан Матвелиев дастурда тўй саволига жавоб бердиМердан Матвелиев дастурда тўй саволига жавоб берди16 май 09:00Жавоҳир Синдоров 42,5 минг долларга эга бўлдиЖавоҳир Синдоров 42,5 минг долларга эга бўлди24 май 16:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди