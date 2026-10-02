Каннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилди

·0·Спорт
Каннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро майдонда ёрқин натижалар қайд этиб, FIFA рейтингида юқорилашда давом этмоқда! Фабио Каннаваро шогирдлари 1 октябрь куни Сурия терма жамоасини 4:1 ҳисобида тор-мор этиб, мухлисларга навбатдаги голлар шоусини тақдим қилди. Ушбу ишончли ғалаба «оқ бўрилар» ҳисобига муҳим очколарни қўшиб, терма жамоамизни онлайн рейтингда яна бир поғона юқорига олиб чиқди. Хўш, Ўзбекистон эндиликда нечанчи ўринни банд этди ва олдинда турган Жанубий Кореяга қарши баҳс нега ўта ҳал қилувчи аҳамиятга эга?

Сурияга қарши бенефис ва янги очколар

Сурия билан кечган баҳсда миллий жамоамиз ҳужумда мукаммал ўйин намойиш этди:

  • Норчаевдан дубль: Ҳужумчи Ҳусайн Норчаев учрашув қаҳрамонига айланиб, рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилди;

  • Эсанов ва Мозговойнинг ҳиссаси: Шерзод Эсанов ҳамда Акмал Мозговойлар ҳам биттадан тўп киритиб, йирик ҳисобдаги ғалабани мустаҳкамлади;

  • +3,75 рейтинг очкоси: Ушбу ғалаба эвазига вакилларимиз жаҳон рейтинги учун қўшимча 3,75 очкони ўз ҳисобларига ёздириб қўйди.

58-поғона: кетма-кет тарихий юксалиш

«Аввалроқ Эрон устидан қозонилган муҳим ғалаба туфайли 59-ўринга кўтарилган Ўзбекистон миллий жамоаси Сурияни мағлуб этгач, FIFA онлайн рейтингида 58-поғонани эгаллади».

Каннаваро бошқарувидаги термамиз ҳар бир учрашув сайин дунёнинг энг кучли 50 та жамоаси сафига яқинлашиб бормоқда.

FIFA рейтинги ва бўлажак синов

Кўрсаткич / Ўйин

Тафсилотлар

Сўнгги натижа

Ўзбекистон 4:1 Сурия (1 октябрь, 2026)

Қўшилган балл

+3,75 очко

Эгалланган янги ўрин

FIFA онлайн рейтингида 58-ўрин

Аввалги поғона

Эрон устидан ғалабадан сўнг 59-ўрин бўлган эди

Навбатдаги марказий баҳс

6 октябрь: Жанубий Корея — Ўзбекистон (сафарда)

6 октябрь куни сафарда кечадиган Жанубий Кореяга қарши учрашувдаги ижобий натижа миллий жамоамизга рейтингда янада катта сакрашни тақдим этиши мумкин.

Сизнингча, «оқ бўрилар» 6 октябрь куни сафарда Жанубий Кореяни мағлуб этиб, FIFA рейтингида ТОП-50 таликка кириш сари яна бир катта қадам ташлай оладими? Каннаваро жамоасининг ўйинига қандай баҳо берасиз?

Ўз тахминларингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг ушбу хушхабарини барча футбол мухлисларига Телеграм орқали юборинг!

Ўзбекистон миллий терма жамоасиФабио КаннавароСурия терма жамоасиFIFA онлайн рейтинги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борЎзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам бор15 сентябр 18:34Каннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очдиКаннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очдиБугун 07:59Каннаваро Катанец схемаларидан нега воз кечганини очиқлади — 4-3-3 тактикаси таҳлилиКаннаваро Катанец схемаларидан нега воз кечганини очиқлади — 4-3-3 тактикаси таҳлили25 сентябр 06:25Каннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлилиКаннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлили24 сентябр 23:01Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07Миллий терма чорлови: Фабио Каннаваро ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирдиМиллий терма чорлови: Фабио Каннаваро ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирди24 сентябр 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди