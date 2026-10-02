Каннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро майдонда ёрқин натижалар қайд этиб, FIFA рейтингида юқорилашда давом этмоқда! Фабио Каннаваро шогирдлари 1 октябрь куни Сурия терма жамоасини 4:1 ҳисобида тор-мор этиб, мухлисларга навбатдаги голлар шоусини тақдим қилди. Ушбу ишончли ғалаба «оқ бўрилар» ҳисобига муҳим очколарни қўшиб, терма жамоамизни онлайн рейтингда яна бир поғона юқорига олиб чиқди. Хўш, Ўзбекистон эндиликда нечанчи ўринни банд этди ва олдинда турган Жанубий Кореяга қарши баҳс нега ўта ҳал қилувчи аҳамиятга эга?
Сурияга қарши бенефис ва янги очколар
Сурия билан кечган баҳсда миллий жамоамиз ҳужумда мукаммал ўйин намойиш этди:
Норчаевдан дубль: Ҳужумчи Ҳусайн Норчаев учрашув қаҳрамонига айланиб, рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилди;
Эсанов ва Мозговойнинг ҳиссаси: Шерзод Эсанов ҳамда Акмал Мозговойлар ҳам биттадан тўп киритиб, йирик ҳисобдаги ғалабани мустаҳкамлади;
+3,75 рейтинг очкоси: Ушбу ғалаба эвазига вакилларимиз жаҳон рейтинги учун қўшимча 3,75 очкони ўз ҳисобларига ёздириб қўйди.
58-поғона: кетма-кет тарихий юксалиш
«Аввалроқ Эрон устидан қозонилган муҳим ғалаба туфайли 59-ўринга кўтарилган Ўзбекистон миллий жамоаси Сурияни мағлуб этгач, FIFA онлайн рейтингида 58-поғонани эгаллади».
Каннаваро бошқарувидаги термамиз ҳар бир учрашув сайин дунёнинг энг кучли 50 та жамоаси сафига яқинлашиб бормоқда.
FIFA рейтинги ва бўлажак синов
Кўрсаткич / Ўйин
Тафсилотлар
Сўнгги натижа
Ўзбекистон 4:1 Сурия (1 октябрь, 2026)
Қўшилган балл
+3,75 очко
Эгалланган янги ўрин
FIFA онлайн рейтингида 58-ўрин
Аввалги поғона
Эрон устидан ғалабадан сўнг 59-ўрин бўлган эди
Навбатдаги марказий баҳс
6 октябрь: Жанубий Корея — Ўзбекистон (сафарда)
6 октябрь куни сафарда кечадиган Жанубий Кореяга қарши учрашувдаги ижобий натижа миллий жамоамизга рейтингда янада катта сакрашни тақдим этиши мумкин.
Сизнингча, «оқ бўрилар» 6 октябрь куни сафарда Жанубий Кореяни мағлуб этиб, FIFA рейтингида ТОП-50 таликка кириш сари яна бир катта қадам ташлай оладими? Каннаваро жамоасининг ўйинига қандай баҳо берасиз?
Ўз тахминларингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг ушбу хушхабарини барча футбол мухлисларига Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…