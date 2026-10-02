Лионель Месси расман Испания клубини сотиб олди — Сегундада янги империя қуриладими?!

·1·Спорт
Лионель Месси расман Испания клубини сотиб олди — Сегундада янги империя қуриладими?!

Дунё футболи тарихидаги энг буюк шахслардан бири Лионель Месси кутилмаганда бизнес ва бошқарув саҳнасида даҳшатли сенсацияни қайд этди! Аргентиналик суперюлдуз Испаниянинг бир асрлик тарихга эга жамоаси — «Элденсе» клубининг янги эгасига айланди. Бу ҳақда испан клуби матбуот хизмати расмий баёнот билан чиқиб, бутун спорт оламини ларзага келтирди. Айни дамда Сегундада оғир кунларни бошидан кечираётган ва қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида турган кўк-қизил рангли жамоа учун бу келишув нажот фариштаси бўладими? Хўш, Мессининг ушбу узоқ муддатли лойиҳаси ортида қандай улкан мақсадлар ётибди?

Бир асрлик тарих ва Мессининг янги эраси

1921 йилда ташкил этилган камтарин «Элденсе» клуби эндиликда бутун дунё матбуотининг диққат марказига айланди:

  • Расмий битим: Лионель Месси клуб акциялари пакетини сотиб олиб, жамоанинг тўлақонли хўжайинига айланди;

  • Анъаналар дахлсизлиги: Клуб ўзининг 100 йиллик тарихи, қадриятлари ҳамда Мессига бегона бўлмаган рамзий кўк-қизил («блауграна») анъаналарини тўлиқ сақлаб қолади;

  • Узоқ муддатли ривожланиш лойиҳаси: Янги лойиҳа нафақат майдондаги натижаларни яхшилаш, балки академия, инфратузилма ва ижтимоий жиҳатдан испан футболи элитасига чиқишни мақсад қилган;

  • Профессионал мақом: Мақсад жамоани Сегундада мустаҳкамлаб, келажакда Ла Лиганинг кучлилари билан рақобатлаша оладиган даражага кўтаришдир.

«Элденсе»нинг шов-шувли баёноти

«Лионель Месси томонидан клубнинг сотиб олиниши «Элденсе»нинг бир асрдан ортиқ тарихида янги ва ҳаяжонли босқични бошлаб беради. Футбол тарихидаги энг машҳур шахслардан бирининг клуб эгасига айланиши спорт, ташкилий ва ижтимоий жиҳатдан ривожланишни кўзлаган узоқ муддатли лойиҳамизнинг дебочасидир».

Мазкур янгилик клубнинг турнир жадвалидаги қийин вазиятда юрган мухлислари учун ҳақиқий умид чироғи бўлиб хизмат қилмоқда.

«Элденсе»нинг бугунги ҳолати ва рақамлар (Жадвал)

Кўрсаткич

Ҳозирги ҳолат ва фактлар

Клуб номи

«Элденсе» (CD Eldense)

Ташкил топган йили

1921 йил (105 йиллик тарих)

Янги эгаси

Лионель Месси

Қатнашаётган лигаси

Испания Сегундаси (2-дивизион)

Жорий мавсумдаги ҳолати

7 турдан сўнг бор-йўғи 5 очко жамғарган

Турнир жадвалидаги ўрни

19-поғона (хавфли ҳудуд ёқасида)

Мессининг келиши жамоага янги трансферлар, йирик ҳомийлар ва янгича менталитет олиб келиши шубҳасиз.

Сизнингча, Лионель Месси «Элденсе»ни яқин йилларда Испания Ла Лигасига олиб чиқиб, «Барселона» ва «Реал»га қарши ўйнай оладиган клубга айлантира оладими? Леодан Дэвид Бекхэм каби муваффақиятли клуб хўжайини чиқадими?

Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу сенсацион хабарни Мессининг барча ихлосмандларига Телеграм орқали юборинг!

Лионель МессиЭлденсеCD EldenseСегунда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиКаролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўллади18 сентябр 11:51Лионель Месси Испания иккинчи дивизиони клубини сотиб олдиЛионель Месси Испания иккинчи дивизиони клубини сотиб олдиБугун 09:37Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаЛионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқда9 сентябр 09:37Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиХавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирди9 сентябр 22:38Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаЖаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқда9 сентябр 19:22Луиш Фигунинг «Олтин тўп» бўйича кутилмаган танлови — Мбаппе, Кейн ва суперфинал Луиш Фигунинг «Олтин тўп» бўйича кутилмаган танлови — Мбаппе, Кейн ва суперфинал 26 сентябр 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди