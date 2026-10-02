Лионель Месси расман Испания клубини сотиб олди — Сегундада янги империя қуриладими?!
Дунё футболи тарихидаги энг буюк шахслардан бири Лионель Месси кутилмаганда бизнес ва бошқарув саҳнасида даҳшатли сенсацияни қайд этди! Аргентиналик суперюлдуз Испаниянинг бир асрлик тарихга эга жамоаси — «Элденсе» клубининг янги эгасига айланди. Бу ҳақда испан клуби матбуот хизмати расмий баёнот билан чиқиб, бутун спорт оламини ларзага келтирди. Айни дамда Сегундада оғир кунларни бошидан кечираётган ва қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида турган кўк-қизил рангли жамоа учун бу келишув нажот фариштаси бўладими? Хўш, Мессининг ушбу узоқ муддатли лойиҳаси ортида қандай улкан мақсадлар ётибди?
Бир асрлик тарих ва Мессининг янги эраси
1921 йилда ташкил этилган камтарин «Элденсе» клуби эндиликда бутун дунё матбуотининг диққат марказига айланди:
Расмий битим: Лионель Месси клуб акциялари пакетини сотиб олиб, жамоанинг тўлақонли хўжайинига айланди;
Анъаналар дахлсизлиги: Клуб ўзининг 100 йиллик тарихи, қадриятлари ҳамда Мессига бегона бўлмаган рамзий кўк-қизил («блауграна») анъаналарини тўлиқ сақлаб қолади;
Узоқ муддатли ривожланиш лойиҳаси: Янги лойиҳа нафақат майдондаги натижаларни яхшилаш, балки академия, инфратузилма ва ижтимоий жиҳатдан испан футболи элитасига чиқишни мақсад қилган;
Профессионал мақом: Мақсад жамоани Сегундада мустаҳкамлаб, келажакда Ла Лиганинг кучлилари билан рақобатлаша оладиган даражага кўтаришдир.
«Элденсе»нинг шов-шувли баёноти
«Лионель Месси томонидан клубнинг сотиб олиниши «Элденсе»нинг бир асрдан ортиқ тарихида янги ва ҳаяжонли босқични бошлаб беради. Футбол тарихидаги энг машҳур шахслардан бирининг клуб эгасига айланиши спорт, ташкилий ва ижтимоий жиҳатдан ривожланишни кўзлаган узоқ муддатли лойиҳамизнинг дебочасидир».
Мазкур янгилик клубнинг турнир жадвалидаги қийин вазиятда юрган мухлислари учун ҳақиқий умид чироғи бўлиб хизмат қилмоқда.
«Элденсе»нинг бугунги ҳолати ва рақамлар (Жадвал)
Кўрсаткич
Ҳозирги ҳолат ва фактлар
Клуб номи
«Элденсе» (CD Eldense)
Ташкил топган йили
1921 йил (105 йиллик тарих)
Янги эгаси
Қатнашаётган лигаси
Испания Сегундаси (2-дивизион)
Жорий мавсумдаги ҳолати
7 турдан сўнг бор-йўғи 5 очко жамғарган
Турнир жадвалидаги ўрни
19-поғона (хавфли ҳудуд ёқасида)
Мессининг келиши жамоага янги трансферлар, йирик ҳомийлар ва янгича менталитет олиб келиши шубҳасиз.
Сизнингча, Лионель Месси «Элденсе»ни яқин йилларда Испания Ла Лигасига олиб чиқиб, «Барселона» ва «Реал»га қарши ўйнай оладиган клубга айлантира оладими? Леодан Дэвид Бекхэм каби муваффақиятли клуб хўжайини чиқадими?
Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу сенсацион хабарни Мессининг барча ихлосмандларига Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…