Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Ўзбекистонлик таниқли тадбиркор ва жамоат арбоби Мурод Назаров хонадонида қувончли воқеа — тўй маросими бўлиб ўтди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарларга кўра, тадбиркор катта ўғлини уйлантирган. Тошкент шаҳрида ташкил этилган тантанали маросимда оиланинг яқинлари, бизнес ҳамкорлари ҳамда шоу-бизнес вакиллари меҳмон бўлган.
Тўйдан тарқалган лавҳалар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг ҳам эътиборини тортди. Кўплаб кузатувчилар янги оила қурган ёшларга самимий табрик ва эзгу тилакларини йўлламоқда.
Назаровлар хонадонидаги ушбу қувончли кун муносабати билан янги оилага бахт, тотувлик ва файзу барака тилаймиз.
Изоҳлар 0
…