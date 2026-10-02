Жезушнинг кўкрагига урди: Хёйлунн ва мураббий ўртасидаги жанжал ортида нима ётибди?!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Миллатлар Лигасининг Дания ва Португалия ўртасидаги учрашуви якунида даниялик ҳужумчи Расмус Хёйлунн Португалия бош мураббийи Жорже Жезушнинг кўкрагига урди.
- Хёйлунн аввалроқ голини Криштиану Роналду услубида нишонлаган эди.
- 72 ёшли Жезуш бу провокацияга кулимсираб жавоб қайтарди, аммо Роналду билан келишмовчиликлар туфайли аллақачон босим остида қолган эди.
- Ушбу ҳолатни УЕФА интизом қўмитаси кўриб чиқиши мумкин.
Миллатлар Лигасининг 3-туридан ўрин олган Дания ва Португалия (2:4) ўртасидаги учрашув финал ҳуштагидан сўнг кутилмаган жанжал билан давом этди! Данияликлар ҳужумчиси Расмус Хёйлунн ўйин якунланиши биланоқ Португалия бош мураббийи Жорже Жезушнинг ёнига бориб, унга нисбатан очиқ провокация қилди.
Роналдунинг термани шов-шувли тарзда тарк этиши фонида мухлислар нафратига учраб турган 72 ёшли мутахассисга қарши бу ҳурматсизлик бутун футбол жамоатчилигини ҳайратга солмоқда. Хўш, майдонда аслида қандай можаро рўй берди ва Хёйлунн нега бундай қасоскорона ҳаракатни амалга оширди?
Роналдунинг «Siuuu»си ва Жезушга туртки
Учрашув давомида даниялик ҳужумчининг ҳар бир ҳаракатида яширин киноя сезилиб турди:
Мазах қилувчи нишонлаш: Иккинчи бўлим бошида Португалия дарвозасига гол урган Хёйлунн уни айнан Криштиану Роналдунинг машҳур услубида тантана қилди;
Очиқ ҳужум: Ўйин тугаши билан Расмус 72 ёшли Жорже Жезушнинг олдига бориб, кафти билан унинг кўкрак соҳасига кескин туртди;
Мураббийнинг реакцияси: Тажрибали португалиялик мутахассис данияликнинг бу провокациясига ортиқча реакция билдирмай, шунчаки кулимсираб жавоб қайтариш билан чекланди;
Трибуналар босими: Роналду билан юз берган низо ортидан мухлислар ҳам стадионда Жезуш шаънига тинимсиз ҳуштакбозлик қилишмоқда.
Роналду можароси ва мураббий атрофидаги олов
«Иккинчи бўлим бошида португаллар дарвозасига гол урган Хёйлунн уни Роналду услубида нишонлаган эди. Ўйин якунлангач эса мураббий кўкрагига қўл теккизди. Криштиану билан келишмовчилик сабабли аллақачон босим остида қолган Жезуш бу ҳолатда ҳам совуққонликни сақлади».
Роналдунинг миллий жамоа ихтиёрини тарк этиши рақиб футболчилари учун ҳам Португалия устозининг асабига тегиш қуролига айланиб улгургани яққол кўринди.
Жанжалли вазият тафсилотлари
Воқеа ривожи
Майдондаги ҳолат
Учрашув натижаси
Дания 2:4 Португалия (Миллатлар Лигаси, 3-тур)
Хёйлунннинг ҳаракати
Голни Роналдудек нишонлади ва финал ҳуштагидан сўнг мураббийнинг кўкрагига туртди
Жезушнинг муносабати
72 ёшли устоз можарога қўшилмасдан, кулимсираб четга ўтди
Мухлислар реакцияси
Роналдунинг кетиши сабабли Жезуш стадионда кучли ҳуштакбозлик остида қолмоқда
Эҳтимолий оқибат
УЕФА интизом қўмитаси Хёйлунннинг мураббийга нисбатан жисмоний ҳаракатини кўриб чиқиши мумкин
Сизнингча, Расмус Хёйлунннинг 72 ёшли рақиб мураббийига қўл кўтариши ва очиқ провокациясига УЕФА қаттиқ жазо чораси қўллаши керакми? Унинг бу иши Роналдуга ҳурматми ёки оддий ҳурматсизлик?
Ўз шахсий муносабатингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу кутилмаган можарони дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…