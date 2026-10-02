Жезушнинг кўкрагига урди: Хёйлунн ва мураббий ўртасидаги жанжал ортида нима ётибди?!

·44·Спорт
Жезушнинг кўкрагига урди: Хёйлунн ва мураббий ўртасидаги жанжал ортида нима ётибди?!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Миллатлар Лигасининг Дания ва Португалия ўртасидаги учрашуви якунида даниялик ҳужумчи Расмус Хёйлунн Португалия бош мураббийи Жорже Жезушнинг кўкрагига урди.
  • Хёйлунн аввалроқ голини Криштиану Роналду услубида нишонлаган эди.
  • 72 ёшли Жезуш бу провокацияга кулимсираб жавоб қайтарди, аммо Роналду билан келишмовчиликлар туфайли аллақачон босим остида қолган эди.
  • Ушбу ҳолатни УЕФА интизом қўмитаси кўриб чиқиши мумкин.

Миллатлар Лигасининг 3-туридан ўрин олган Дания ва Португалия (2:4) ўртасидаги учрашув финал ҳуштагидан сўнг кутилмаган жанжал билан давом этди! Данияликлар ҳужумчиси Расмус Хёйлунн ўйин якунланиши биланоқ Португалия бош мураббийи Жорже Жезушнинг ёнига бориб, унга нисбатан очиқ провокация қилди.

Роналдунинг термани шов-шувли тарзда тарк этиши фонида мухлислар нафратига учраб турган 72 ёшли мутахассисга қарши бу ҳурматсизлик бутун футбол жамоатчилигини ҳайратга солмоқда. Хўш, майдонда аслида қандай можаро рўй берди ва Хёйлунн нега бундай қасоскорона ҳаракатни амалга оширди?

Роналдунинг «Siuuu»си ва Жезушга туртки

Учрашув давомида даниялик ҳужумчининг ҳар бир ҳаракатида яширин киноя сезилиб турди:

  • Мазах қилувчи нишонлаш: Иккинчи бўлим бошида Португалия дарвозасига гол урган Хёйлунн уни айнан Криштиану Роналдунинг машҳур услубида тантана қилди;

  • Очиқ ҳужум: Ўйин тугаши билан Расмус 72 ёшли Жорже Жезушнинг олдига бориб, кафти билан унинг кўкрак соҳасига кескин туртди;

  • Мураббийнинг реакцияси: Тажрибали португалиялик мутахассис данияликнинг бу провокациясига ортиқча реакция билдирмай, шунчаки кулимсираб жавоб қайтариш билан чекланди;

  • Трибуналар босими: Роналду билан юз берган низо ортидан мухлислар ҳам стадионда Жезуш шаънига тинимсиз ҳуштакбозлик қилишмоқда.

Роналду можароси ва мураббий атрофидаги олов

«Иккинчи бўлим бошида португаллар дарвозасига гол урган Хёйлунн уни Роналду услубида нишонлаган эди. Ўйин якунлангач эса мураббий кўкрагига қўл теккизди. Криштиану билан келишмовчилик сабабли аллақачон босим остида қолган Жезуш бу ҳолатда ҳам совуққонликни сақлади».

Роналдунинг миллий жамоа ихтиёрини тарк этиши рақиб футболчилари учун ҳам Португалия устозининг асабига тегиш қуролига айланиб улгургани яққол кўринди.

Жанжалли вазият тафсилотлари

Воқеа ривожи

Майдондаги ҳолат

Учрашув натижаси

Дания 2:4 Португалия (Миллатлар Лигаси, 3-тур)

Хёйлунннинг ҳаракати

Голни Роналдудек нишонлади ва финал ҳуштагидан сўнг мураббийнинг кўкрагига туртди

Жезушнинг муносабати

72 ёшли устоз можарога қўшилмасдан, кулимсираб четга ўтди

Мухлислар реакцияси

Роналдунинг кетиши сабабли Жезуш стадионда кучли ҳуштакбозлик остида қолмоқда

Эҳтимолий оқибат

УЕФА интизом қўмитаси Хёйлунннинг мураббийга нисбатан жисмоний ҳаракатини кўриб чиқиши мумкин

Сизнингча, Расмус Хёйлунннинг 72 ёшли рақиб мураббийига қўл кўтариши ва очиқ провокациясига УЕФА қаттиқ жазо чораси қўллаши керакми? Унинг бу иши Роналдуга ҳурматми ёки оддий ҳурматсизлик?

Ўз шахсий муносабатингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу кутилмаган можарони дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

Рассамус ХёйлуннЖорже ЖезушМиллатлар ЛигасиДания-Португалия 3-тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этди30 сентябр 23:16Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19Жорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очдиЖорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очдиБугун 10:08"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилдиКеча 15:53«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтдиКеча 11:00«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ бердиКеча 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди