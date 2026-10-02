Камёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этди

·61·Дунё
Камёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилиялик беш ёшли Элис Лима Карнейро камёб қариш синдроми, яни Ҳутчинсон-Гилфорд прогерия синдроми билан курашиб вафот этди.
  • У эгизак синглиси Элоа билан дунёдаги ушбу ўта камёб касалликка чалинган ягона эгизаклар бўлиши мумкин эди.
  • Элиснинг ҳаёти ва унинг синглиси билан бирга кечирган ҳикояси ижтимоий тармоқларда 1 миллиондан ортиқ инсонни таъсир қилди ва камёб синдромлар ҳақида хабардорликни оширишга хизмат қилди.

Бразилиялик беш ёшли ижтимоий тармоқлар юлдузи Элис Лима Карнейро камёб қариш синдроми билан курашиб, вафот этди. У эгизак синглиси Элоа билан бирга Hutchinson-Gilford прогерия синдроми ташхиси билан яшаган.

Элис 30 сентябрь, чоршанба куни ҳаётдан кўз юмди. Қизалоқ ва унинг эгизак синглиси мазкур ўта камёб касалликка чалинган дунёдаги ягона эгизаклар бўлгани тахмин қилинган.

Элиснинг вафоти ҳақида оиласи Instagram орқали хабар берди. Қизлар Бразилиянинг Боа-Виста шаҳрида яшаган бўлиб, уларнинг кундалик ҳаётини ижтимоий тармоқларда 1 миллиондан ортиқ инсон кузатиб борган.

Эгизакларнинг акаси ва қарамоғидаги Гильерме Лаго Элис хотирасига таъсирли видео жойлаштирди.

«Элис жуда кучли эди. У жуда қаттиқ курашди, бизни кўп марта ҳайратда қолдирди ва меҳр-муҳаббат ичида яшади», — деди у.

«Бу жуда қийин, чунки биз бундай бўлишини истамаган эдик. Аммо биз худбин ҳам бўла олмаймиз. Ишонаманки, Элиснинг ҳаёти ва биз билан бирга кечирган ҳикояси кўпчиликка таъсир қилди. Бу эса охири эмас. Бугун биз у билан катта меҳр билан хайрлашяпмиз», — деди у.

Элиснинг ўлими сабаби ҳозирча маълум қилинмаган.

Эгизакларнинг ҳикояси 2023 йилда Бразилия оммавий ахборот воситалари уларга камёб касаллик ташхиси қўйилгани ҳақида хабар берганидан сўнг кенг жамоатчиликка танилган.

Progeriya kasalligiga chalingan ikki nafar kichik yoshdagi qizaloq.

Шундан кейин оила қизларнинг кундалик ҳаётини ижтимоий тармоқларда мунтазам ёритиб борди. Уларда эгизакларнинг гапириш ва юришни ўрганиши, рақс тушиши, ўйнаши ҳамда сузиш каби турли машғулотлари акс этган.

Уларнинг саҳифаси нафақат оилавий ҳаётни кўрсатувчи майдонга, балки камёб синдромлар ҳақида хабардорликни ошириш ва шундай ҳолатга дуч келган бошқа оилаларни қўллаб-қувватлаш воситасига ҳам айланган.

Эгизаклар бу йил май ойида сўнгги туғилган кунларини нишонлаганида эса алоҳида жойларда бўлган. Элоа шифохонада даволанаётган бир пайтда, Элис уйда эди.

Hutchinson-Gilford прогерия синдроми — организмнинг одатдагидан анча тез қаришига олиб келадиган ўта камёб генетик касаллик.

Эгизакларни даволаган болалар неврологи Шарлотта Бриглиянинг айтишича, ушбу синдром қариш жараёнини одатий суръатга нисбатан тахминан етти баравар тезлаштириши мумкин.

Касаллик белгилари орасида ўсишнинг секинлашиши, соч тўкилиши, танадаги ёғ ва мушак массасининг камайиши, тери юпқалашиши, томирларнинг яққол кўриниши, овознинг юқори тембрда бўлиши ва бўғимларнинг қотиши каби ҳолатлар бор.

Шунингдек, синдром юрак-қон томир тизимига таъсир қилиши, суякларнинг нозиклашиши ва озиқланиш билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

«Организм тизимлари бундай қариш жараёни оқибатларини ҳис қилади. Тери бу ўзгаришдан жиддий таъсирланади ва бутун организм янада нозик ҳолатга келади», — деди доктор Бриглия.

Элис Лима КарнейроHutchinson-Gilford прогерия синдромиБоа-ВистаИнстаграм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди10 сентябр 12:16Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солди16 сентябр 11:25Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:5970 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунланди70 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунланди11 июл 01:53Юздаги ҳуснбузарни сиқди — бир зумда ўлим хавфига дуч келдиЮздаги ҳуснбузарни сиқди — бир зумда ўлим хавфига дуч келди5 август 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота