«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди

·5·Жамият
«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди

Жамиятда болалар хавфсизлиги ва оғир жиноятлар учун жавобгарлик масаласи яна кун тартибининг энг юқори чўққисига чиққан бир паллада, «Миллий тикланиш» демократик партияси етакчиси Алишер Қодиров муросасиз ва кескин баёнот билан чиқди. Сиёсатчи педофилия ҳамда қасддан одам ўлдириш каби ўта оғир жиноятларни содир этган шахсларга нисбатан мамлакатда ўлим жазосини қайта тиклаш кечиктириб бўлмас заруратга айланганини маълум қилди.

Қодировнинг қатъий таъкидлашича, мурғак гўдакларни топтаган маҳлуқларни қамоқхоналарда сақлаш жамият тинчлигига улкан таҳдид солади ва бундай жиноятчиларнинг тирик қолиши кейинги ваҳшийликлар учун ўзига хос «мотивация» бўлиб хизмат қилмоқда. Халқаро майдондаги иккиюзламачи стандартларга кўр-кўрона эргашишни тўхтатишга чақирган партия раҳбари болалар қотили ва педофилларни қамоқ ҳеч қачон тўғри йўлга солмаслигини кескин урғулади.

«Олий жазо зарурати, сохта гуманизм ва болалар ҳимояси»: Алишер Қодиров баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

«Миллий тикланиш» етакчисининг шов-шувли чиқишидан энг муҳим расмий тезислар:

  • Ўлим жазосини жорий этиш талаби: Педофилия ва қасддан одам ўлдириш жиноятлари учун олий жазо тикланиши шартлиги билдирилди;

  • «Қамоқ педофилни педагог қилмайди»: Болаларни топтаган рецидивист-маҳлуқларнинг панжара ортида тузалишига ишониш хомхаёл экани таъкидланди;

  • Тирик қолиш — янги жиноятларга мотивация: Оғир жиноятчиларнинг ҳаёт кечириши жамиятдаги бошқа шу каби жиноятларга замин яратиши қайд этилди;

  • «Иккиюзламачи мезонлар» танқиди: Халқаро даражадаги заиф ва сохта инсонпарварлик талабларига кўр-кўрона мослашиш қаттиқ қораланди;

  • Аниқ ва муқаррар жазо огоҳлантириши: Қасддан бола ўлдирган ва зўрлаган ҳар бир жиноятчи ўзини фақат ўлим кутаётганини олдиндан билиши шартлиги айтилди.

Оғир жиноятларга жазо чоралари: Амалдаги амалиёт ва Алишер Қодиров таклифи таққоси

Жазолаш тизимига оид ёндашувлар ва таклиф этилаётган ўзгаришлар таснифи:

Мезонлар ва йўналишлар

Амалдаги жазо тизими ва либерал қарашлар

Алишер Қодиров ва «Миллий тикланиш» позицияси

Педофилия ва бола қотиллигига жазо

Узоқ муддатли ёки умрбод озодликдан маҳрум этиш

Ўлим жазосини жорий этиш — мутлақ зарурат

Жиноятчининг тузалиш эҳтимоли

Қамоқда тарбиялаш ва ижтимоий реабилитация

«Рецидивист маҳлуқнинг меҳрибон педагог бўлишига ишониш мумкин эмас»

Жазонинг превентив (огоҳлантирувчи) кучи

Қамоқ жазоси доим ҳам тўхтатувчи омил бўлолмаяпти

Ўлим муқаррарлиги кейинги жиноятларнинг олдини олувчи ягона куч

Халқаро меъёрларга муносабат

Ғарб андозалари ва ўлим жазосига қўйилган мораторий

«Бегуноҳ болалар қирғинига чорасиз иккиюзламачи мезонларга кўз юмиш»

Жамият ва давлат хавфсизлиги

Жиноятчини бюджет ҳисобидан сақлаб туриш

Жамият ҳаловатини ва болалар келажагини радикал муҳофаза қилиш

Ҳуқуқий ва криминологик экспертиза: Нега ўлим жазоси масаласи кескин кўтарилмоқда?

Ҳуқуқшунослар, жамоатчилик фаоллари ва криминолог экспертларнинг хулосалари:

  • «Радикал жазо орқали жамиятни тозалаш чақириғи»: Алишер Қодировнинг бу чиқиши жамиятда болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатларига нисбатан шаклланган кескин нафрат ва талабнинг сиёсий минбардаги ифодасидир; педофилларга нисбатан ҳеч қандай шафқат бўлмаслиги кераклиги ҳақидаги фикр кўпчилик томонидан қўллаб-қувватланмоқда;

  • Психопатия ва қайта жиноят содир этиш хавфи: Тиббий ва психологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, педофилия — оғир шахсият бузилиши бўлиб, бундай шахслар озодликка чиққач ёки имкон топгач, 90 фоиздан ортиқ ҳолатда қайта жиноятга қўл уради; шу боис уларни изоляция қилиш эмас, йўқ қилиш таклифи илгари сурилмоқда;

  • Халқаро ҳуқуқ ва Конституция тўсиғи: Ўзбекистон халқаро конвенциялар ва миллий қонунчилик доирасида ўлим жазосидан воз кечган давлат ҳисобланади; бу жазони қайта тиклаш учун жиддий конституциявий ва халқаро-ҳуқуқий ўзгаришлар талаб этилади, бироқ сиёсатчи жамият манфаати халқаро босимлардан устун туриши кераклигини очиқ даъво қилмоқда.

Сизнингча, Алишер Қодиров айтганидек, болаларга нисбатан ваҳшийлик қилган педофиллар ва қотилларга нисбатан ўлим жазоси қайта тикланиши шартми ёки умрбод қамоқ жазосининг ўзи етарлими? Олий жазонинг йўқлиги шу каби мудҳиш жиноятларнинг урчишига сабаб бўляпти деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамият хавфсизлиги учун ўта муҳим бўлган ушбу баҳсли таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Алишер ҚодировМиллий тикланишпедофилияўлим жазоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирдиБугун 10:56Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...11 июл 12:57Болаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБолаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралари20 июн 17:35Ўзбекистонда қабристонда дастурхон ёзиб овқатланишди: бу ҳолат муҳокамаларга сабаб бўлдиЎзбекистонда қабристонда дастурхон ёзиб овқатланишди: бу ҳолат муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун 17:56Қамашида катта тезликда ҳаракатланган Nexia-2 11 та қўйни уриб юбордиҚамашида катта тезликда ҳаракатланган Nexia-2 11 та қўйни уриб юбордиБугун 17:37Янги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатадиЯнги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатадиБугун 15:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)