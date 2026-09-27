«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди
Жамиятда болалар хавфсизлиги ва оғир жиноятлар учун жавобгарлик масаласи яна кун тартибининг энг юқори чўққисига чиққан бир паллада, «Миллий тикланиш» демократик партияси етакчиси Алишер Қодиров муросасиз ва кескин баёнот билан чиқди. Сиёсатчи педофилия ҳамда қасддан одам ўлдириш каби ўта оғир жиноятларни содир этган шахсларга нисбатан мамлакатда ўлим жазосини қайта тиклаш кечиктириб бўлмас заруратга айланганини маълум қилди.
Қодировнинг қатъий таъкидлашича, мурғак гўдакларни топтаган маҳлуқларни қамоқхоналарда сақлаш жамият тинчлигига улкан таҳдид солади ва бундай жиноятчиларнинг тирик қолиши кейинги ваҳшийликлар учун ўзига хос «мотивация» бўлиб хизмат қилмоқда. Халқаро майдондаги иккиюзламачи стандартларга кўр-кўрона эргашишни тўхтатишга чақирган партия раҳбари болалар қотили ва педофилларни қамоқ ҳеч қачон тўғри йўлга солмаслигини кескин урғулади.
«Олий жазо зарурати, сохта гуманизм ва болалар ҳимояси»: Алишер Қодиров баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
«Миллий тикланиш» етакчисининг шов-шувли чиқишидан энг муҳим расмий тезислар:
Ўлим жазосини жорий этиш талаби: Педофилия ва қасддан одам ўлдириш жиноятлари учун олий жазо тикланиши шартлиги билдирилди;
«Қамоқ педофилни педагог қилмайди»: Болаларни топтаган рецидивист-маҳлуқларнинг панжара ортида тузалишига ишониш хомхаёл экани таъкидланди;
Тирик қолиш — янги жиноятларга мотивация: Оғир жиноятчиларнинг ҳаёт кечириши жамиятдаги бошқа шу каби жиноятларга замин яратиши қайд этилди;
«Иккиюзламачи мезонлар» танқиди: Халқаро даражадаги заиф ва сохта инсонпарварлик талабларига кўр-кўрона мослашиш қаттиқ қораланди;
Аниқ ва муқаррар жазо огоҳлантириши: Қасддан бола ўлдирган ва зўрлаган ҳар бир жиноятчи ўзини фақат ўлим кутаётганини олдиндан билиши шартлиги айтилди.
Оғир жиноятларга жазо чоралари: Амалдаги амалиёт ва Алишер Қодиров таклифи таққоси
Жазолаш тизимига оид ёндашувлар ва таклиф этилаётган ўзгаришлар таснифи:
Мезонлар ва йўналишлар
Амалдаги жазо тизими ва либерал қарашлар
Алишер Қодиров ва «Миллий тикланиш» позицияси
Педофилия ва бола қотиллигига жазо
Узоқ муддатли ёки умрбод озодликдан маҳрум этиш
Ўлим жазосини жорий этиш — мутлақ зарурат
Жиноятчининг тузалиш эҳтимоли
Қамоқда тарбиялаш ва ижтимоий реабилитация
«Рецидивист маҳлуқнинг меҳрибон педагог бўлишига ишониш мумкин эмас»
Жазонинг превентив (огоҳлантирувчи) кучи
Қамоқ жазоси доим ҳам тўхтатувчи омил бўлолмаяпти
Ўлим муқаррарлиги кейинги жиноятларнинг олдини олувчи ягона куч
Халқаро меъёрларга муносабат
Ғарб андозалари ва ўлим жазосига қўйилган мораторий
«Бегуноҳ болалар қирғинига чорасиз иккиюзламачи мезонларга кўз юмиш»
Жамият ва давлат хавфсизлиги
Жиноятчини бюджет ҳисобидан сақлаб туриш
Жамият ҳаловатини ва болалар келажагини радикал муҳофаза қилиш
Ҳуқуқий ва криминологик экспертиза: Нега ўлим жазоси масаласи кескин кўтарилмоқда?
Ҳуқуқшунослар, жамоатчилик фаоллари ва криминолог экспертларнинг хулосалари:
«Радикал жазо орқали жамиятни тозалаш чақириғи»: Алишер Қодировнинг бу чиқиши жамиятда болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатларига нисбатан шаклланган кескин нафрат ва талабнинг сиёсий минбардаги ифодасидир; педофилларга нисбатан ҳеч қандай шафқат бўлмаслиги кераклиги ҳақидаги фикр кўпчилик томонидан қўллаб-қувватланмоқда;
Психопатия ва қайта жиноят содир этиш хавфи: Тиббий ва психологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, педофилия — оғир шахсият бузилиши бўлиб, бундай шахслар озодликка чиққач ёки имкон топгач, 90 фоиздан ортиқ ҳолатда қайта жиноятга қўл уради; шу боис уларни изоляция қилиш эмас, йўқ қилиш таклифи илгари сурилмоқда;
Халқаро ҳуқуқ ва Конституция тўсиғи: Ўзбекистон халқаро конвенциялар ва миллий қонунчилик доирасида ўлим жазосидан воз кечган давлат ҳисобланади; бу жазони қайта тиклаш учун жиддий конституциявий ва халқаро-ҳуқуқий ўзгаришлар талаб этилади, бироқ сиёсатчи жамият манфаати халқаро босимлардан устун туриши кераклигини очиқ даъво қилмоқда.
Сизнингча, Алишер Қодиров айтганидек, болаларга нисбатан ваҳшийлик қилган педофиллар ва қотилларга нисбатан ўлим жазоси қайта тикланиши шартми ёки умрбод қамоқ жазосининг ўзи етарлими? Олий жазонинг йўқлиги шу каби мудҳиш жиноятларнинг урчишига сабаб бўляпти деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамият хавфсизлиги учун ўта муҳим бўлган ушбу баҳсли таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…