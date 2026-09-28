Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг янги нархлари эълон қилинди.
- Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ версияларида турли хотира ҳажмлари ва рангларда тақдим этилмоқда.
- Масалан, iPhone 18 Pro 256 GB эСИМ+эСИМ версияси 1 599 доллардан бошланади, СИМ+эСИМ версияси эса 1 649 долларни ташкил этади. iPhone 18 Pro Max 512 GB нархлари рангига қараб 2 149 доллардан 2 249 долларгача ўзгаради.
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг бугунги нархлари маълум қилинди. Қурилмалар эСИМ+эСИМ ҳамда СИМ+эСИМ версияларида турли хотира ҳажмлари ва рангларда сотилмоқда.
эСИМ+эСИМ версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Блакк — 1 989 доллар
• Силвер — 1 989 доллар
• Гласиер — 1 989 доллар
• Бургундй — 1 989 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Блакк — 2 199 доллар
• Силвер — 2 179 доллар
• Гласиер — 2 149 доллар
• Бургундй — 2 249 доллар
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 доллар.
СИМ+эСИМ версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Гласиер — 2 009 доллар
• Блакк — 2 049 доллар
• Силвер — 2 039 доллар
• Бургундй — 2 119 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 доллар.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 доллар.
Қайд этилишича, смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…