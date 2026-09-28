Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?

·0·Фойдали
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?

Товуқнинг нима билан озиқланиши тухумнинг таъми ва ҳидига таъсир қилиши мумкин. Олимлар олиб борган тадқиқотлар ем таркиби ўзгарганда тухум сариғидаги ёғ кислоталари ва айрим хушбўй моддалар миқдори ҳам ўзгаришини кўрсатган.

Масалан, товуқ рационига айрим ўсимлик мойлари, зиғир уруғи ёки бошқа ёғ манбалари қўшилганда тухумда омега-3 ёғ кислоталари миқдори ошиши мумкин. Айрим ҳолларда бу ўзгаришлар тухумнинг ҳиди ва таъмида ҳам сезилади.

Қизиғи, товуқнинг еми тухум сариғининг рангига ҳам таъсир қилади. Масалан, сариқ-малинаранг ўсимлик пигментларига бой ем берилган товуқлар тўқроқ сариқ рангдаги тухум қўяди. Шунинг учун сариғи жуда тўқ тухумни кўрганда, бу фақат тухумнинг «мазалироқ» эканини англатмайди.

Бироқ тухум таъмини фақат товуқнинг еми белгиламайди. Тухумнинг янги ёки эскилиги, сақланиш шароити ва уни қандай тайёрлаш ҳам таъм ва ҳидга таъсир қилади.

Шу сабабли уй товуғининг тухуми нима учун баъзан магазинникидан бошқача таъмга эга бўлишини фақат «табиийлиги» билан изоҳлаш тўғри эмас. Бунда товуқнинг рациони ҳам муҳим омиллардан бири бўлиши мумкин.

Товуқ рациониТухумнинг таъмиОмега-3 ёғ кислоталариСариқ-малинаранг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оқми ёки жигарранг? Тухум ҳақидаги машҳур афсона очилди...Оқми ёки жигарранг? Тухум ҳақидаги машҳур афсона очилди...23 июл 00:30Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?14 июл 05:19Ёлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқладиЁлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқладиБугун 20:29Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?Бугун 06:42Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усулиКолбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули26 сентябр 17:18Оила бахтининг олтин калити: Аёллар учун қимматли ўгитлар...Оила бахтининг олтин калити: Аёллар учун қимматли ўгитлар...26 сентябр 07:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?