Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Товуқнинг нима билан озиқланиши тухумнинг таъми ва ҳидига таъсир қилиши мумкин. Олимлар олиб борган тадқиқотлар ем таркиби ўзгарганда тухум сариғидаги ёғ кислоталари ва айрим хушбўй моддалар миқдори ҳам ўзгаришини кўрсатган.
Масалан, товуқ рационига айрим ўсимлик мойлари, зиғир уруғи ёки бошқа ёғ манбалари қўшилганда тухумда омега-3 ёғ кислоталари миқдори ошиши мумкин. Айрим ҳолларда бу ўзгаришлар тухумнинг ҳиди ва таъмида ҳам сезилади.
Қизиғи, товуқнинг еми тухум сариғининг рангига ҳам таъсир қилади. Масалан, сариқ-малинаранг ўсимлик пигментларига бой ем берилган товуқлар тўқроқ сариқ рангдаги тухум қўяди. Шунинг учун сариғи жуда тўқ тухумни кўрганда, бу фақат тухумнинг «мазалироқ» эканини англатмайди.
Бироқ тухум таъмини фақат товуқнинг еми белгиламайди. Тухумнинг янги ёки эскилиги, сақланиш шароити ва уни қандай тайёрлаш ҳам таъм ва ҳидга таъсир қилади.
Шу сабабли уй товуғининг тухуми нима учун баъзан магазинникидан бошқача таъмга эга бўлишини фақат «табиийлиги» билан изоҳлаш тўғри эмас. Бунда товуқнинг рациони ҳам муҳим омиллардан бири бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…