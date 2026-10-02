Клопп Германиядаги тарихий илк ғалабасидан сўнг кийиниш хонасидаги сирни очди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 59 ёшли Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи сифатида илк расмий ғалабасини Сербия устидан 2:0 ҳисобида қўлга киритди.
- Клопп танаффусда футболчиларга ўйиннинг юқори интенсивлигини ва қарши прессингни сақлаб қолиш муҳимлигини таъкидлаган.
- Мураббий жамоага мунтазам барқарорлик ва тинимсиз босим ўтказиш менталитетини сингдиришни мақсад қилган.
- Германия навбатдаги ўйинини 4 октябр куни Грецияга қарши ўтказади.
Германия футболида кутилган «Клопп инқилоби» расман бошланди! 59 ёшли дунёга машҳур мутахассис Юрген Клопп «Бундестим» бошқарувидаги илк расмий ғалабасини Миллатлар лигасининг 3-тури доирасида Сербия сафарида (2:0) нишонлади. Учрашув давомида немис машинаси ўзининг энг даҳшатли қуроли — тинимсиз прессинг ва тезкор ҳужумкор футболини намойиш этиб, мезбонларга нафас олишга ҳам имкон қолдирмади. Баҳс якунига етгач, УЕФА расмий сайтига интервю берган Клопп танаффус пайтида кийиниш хонасида шогирдларига нима дегани ва жамоанинг келажакдаги асл амбицияларини очиқлади. Хўш, немисларнинг янги устози қандай талабларни қўймоқда ва олдинда уларни қайси синов кутяпти?
«Қарши прессинг ва бўш ҳудудсиз футбол»: Клопп услуби иш берди
Юрген Клопп ўйин давомидаги юқори суръат ва босимдан тўлиқ қаноатланганини таъкидлади:
Даҳшатли темп: Германия беллашувни жуда юқори интенсивлик билан бошлаб, рақибнинг ҳар бир ҳаракатини бўғиб ташлади;
Мукаммал контр-прессинг: Мураббий шогирдлари йўқотилган тўпни қайтариб олишда майдонда ҳеч қандай бўш зона қолдирмаганини алоҳида эътироф этди;
Кўпроқ гол имконияти: Ҳисоб 2:0 бўлган бўлса-да, «Бундестим» яна бир нечта голли вазиятларни яратди;
Тарихий натижа: Мазкур муваффақият 59 ёшли Юрген Клоппнинг Германия терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги илк расмий ғалабаси сифатида қайд этилди.
Танаффусдаги огоҳлантириш: «Асосийси — шу даражани сақлаш!»
«Ўйинни жуда юқори суръатда бошладик. Қарши прессинг даражаси ниҳоятда юқори эди, рақибга бўш ҳудуд қолдирмадик. Яна кўпроқ гол уришимиз мумкин эди. Аммо танаффусда йигитларга: «Энди асосийси — шу даражани сақлаб қолиш», — дедим. Агар келажакда жиддий мақсадлар учун кураша оладиган жамоага айланишни истасак, биз бу кайфиятни сақлашимиз шарт. Улар бунинг уддасидан чиқишди. Интенсивликни ҳам юқори даражада ушлаб қолишди. Якунда ажойиб ўйин бўлди», — деди Клопп.
Мураббий жамоага бир марталик порлаш эмас, балки ҳар бир ўйинда мунтазам барқарорлик ва тинимсиз босим ўтказиш менталитетини сингдирмоқда.
Клопп даврининг бошланиши ва навбатдаги баҳслар
Мезон / Ҳодиса
Кўрсаткич ва тафсилотлар
Учрашув натижаси
Сербия 0:2 Германия (Миллатлар лигаси, 3-тур)
Мураббийнинг ёши
59 ёшда
Ғалаба аҳамияти
Юрген Клоппнинг «Бундестим» бошқарувидаги илк расмий ғалабаси
Асосий тактик урғу
Контр-прессинг, юқори интенсивлик ва рақибга бўш ҳудуд бермаслик
4 октябрь: Кейинги тур
Германия — Греция / Нидерландия — Сербия
Германия энди 4 октябрь куни Грецияга қарши навбатдаги имтиҳондан ўтиб, гуруҳдаги етакчиликни мустаҳкамлашга ҳаракат қилади.
Сизнингча, Юрген Клопп Германия терма жамоасига аввалги «немис машинаси» руҳини қайтара олдими? Унинг фалсафаси жамоани бўлажак йирик мусобақаларда чемпионликка олиб чиқа оладими?
Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандлари бўлган дўстларингизга ушбу таҳлилий мақолани Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…