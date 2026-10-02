Клопп Германиядаги тарихий илк ғалабасидан сўнг кийиниш хонасидаги сирни очди!

·42·Спорт
Клопп Германиядаги тарихий илк ғалабасидан сўнг кийиниш хонасидаги сирни очди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 59 ёшли Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи сифатида илк расмий ғалабасини Сербия устидан 2:0 ҳисобида қўлга киритди.
  • Клопп танаффусда футболчиларга ўйиннинг юқори интенсивлигини ва қарши прессингни сақлаб қолиш муҳимлигини таъкидлаган.
  • Мураббий жамоага мунтазам барқарорлик ва тинимсиз босим ўтказиш менталитетини сингдиришни мақсад қилган.
  • Германия навбатдаги ўйинини 4 октябр куни Грецияга қарши ўтказади.

Германия футболида кутилган «Клопп инқилоби» расман бошланди! 59 ёшли дунёга машҳур мутахассис Юрген Клопп «Бундестим» бошқарувидаги илк расмий ғалабасини Миллатлар лигасининг 3-тури доирасида Сербия сафарида (2:0) нишонлади. Учрашув давомида немис машинаси ўзининг энг даҳшатли қуроли — тинимсиз прессинг ва тезкор ҳужумкор футболини намойиш этиб, мезбонларга нафас олишга ҳам имкон қолдирмади. Баҳс якунига етгач, УЕФА расмий сайтига интервю берган Клопп танаффус пайтида кийиниш хонасида шогирдларига нима дегани ва жамоанинг келажакдаги асл амбицияларини очиқлади. Хўш, немисларнинг янги устози қандай талабларни қўймоқда ва олдинда уларни қайси синов кутяпти?

«Қарши прессинг ва бўш ҳудудсиз футбол»: Клопп услуби иш берди

Юрген Клопп ўйин давомидаги юқори суръат ва босимдан тўлиқ қаноатланганини таъкидлади:

  • Даҳшатли темп: Германия беллашувни жуда юқори интенсивлик билан бошлаб, рақибнинг ҳар бир ҳаракатини бўғиб ташлади;

  • Мукаммал контр-прессинг: Мураббий шогирдлари йўқотилган тўпни қайтариб олишда майдонда ҳеч қандай бўш зона қолдирмаганини алоҳида эътироф этди;

  • Кўпроқ гол имконияти: Ҳисоб 2:0 бўлган бўлса-да, «Бундестим» яна бир нечта голли вазиятларни яратди;

  • Тарихий натижа: Мазкур муваффақият 59 ёшли Юрген Клоппнинг Германия терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги илк расмий ғалабаси сифатида қайд этилди.

Танаффусдаги огоҳлантириш: «Асосийси — шу даражани сақлаш!»

«Ўйинни жуда юқори суръатда бошладик. Қарши прессинг даражаси ниҳоятда юқори эди, рақибга бўш ҳудуд қолдирмадик. Яна кўпроқ гол уришимиз мумкин эди. Аммо танаффусда йигитларга: «Энди асосийси — шу даражани сақлаб қолиш», — дедим. Агар келажакда жиддий мақсадлар учун кураша оладиган жамоага айланишни истасак, биз бу кайфиятни сақлашимиз шарт. Улар бунинг уддасидан чиқишди. Интенсивликни ҳам юқори даражада ушлаб қолишди. Якунда ажойиб ўйин бўлди», — деди Клопп.

Мураббий жамоага бир марталик порлаш эмас, балки ҳар бир ўйинда мунтазам барқарорлик ва тинимсиз босим ўтказиш менталитетини сингдирмоқда.

Клопп даврининг бошланиши ва навбатдаги баҳслар

Мезон / Ҳодиса

Кўрсаткич ва тафсилотлар

Учрашув натижаси

Сербия 0:2 Германия (Миллатлар лигаси, 3-тур)

Мураббийнинг ёши

59 ёшда

Ғалаба аҳамияти

Юрген Клоппнинг «Бундестим» бошқарувидаги илк расмий ғалабаси

Асосий тактик урғу

Контр-прессинг, юқори интенсивлик ва рақибга бўш ҳудуд бермаслик

4 октябрь: Кейинги тур

Германия — Греция / Нидерландия — Сербия

Германия энди 4 октябрь куни Грецияга қарши навбатдаги имтиҳондан ўтиб, гуруҳдаги етакчиликни мустаҳкамлашга ҳаракат қилади.

Сизнингча, Юрген Клопп Германия терма жамоасига аввалги «немис машинаси» руҳини қайтара олдими? Унинг фалсафаси жамоани бўлажак йирик мусобақаларда чемпионликка олиб чиқа оладими?

Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандлари бўлган дўстларингизга ушбу таҳлилий мақолани Телеграм орқали юборинг!

Юрген КлоппБундестимМиллатлар лигасиСербия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Германия термасида темир интизом ўрнатди — янги қатъий тартиблар таҳлилиЮрген Клопп Германия термасида темир интизом ўрнатди — янги қатъий тартиблар таҳлили24 сентябр 06:57Юрген Клопп «Бундестим»даги дебютидан сўнг очиқ гапирди — Нидерландия билан дурангЮрген Клопп «Бундестим»даги дебютидан сўнг очиқ гапирди — Нидерландия билан дуранг25 сентябр 12:08Юрген Клопп Германия тарихидаги энг ёмон стартни қайд этди: 89 йиллик антирекорд!Юрген Клопп Германия тарихидаги энг ёмон стартни қайд этди: 89 йиллик антирекорд!28 сентябр 08:27Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"28 сентябр 22:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?26 июл 01:12Клопп Германия тактикасини очиқлади: стадион узра «вау» эффекти керакКлопп Германия тактикасини очиқлади: стадион узра «вау» эффекти керак26 июл 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди