Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди

·4·Спорт
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида ғолиб чиққан Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларининг ҳар бири 200 минг АҚШ доллари миқдорида мукофот пули билан тақдирланди.
  • Ушбу рекорд даражадаги мукофот жаҳон шахмат элитасининг эътиборини тортди ва АҚШ гроссмейстери Хикару Накамура ҳам ўз муносабатини билдирди.
  • Накамура халқаро ЧессBase Индиа нашрининг ушбу хабарини ўз саҳифасида улашиб, «Сўзлар ортиқча» деган изоҳ қолдирди.

Самарқанд мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида тарихий чемпионликни қўлга киритган Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларига ажратилган рекорд даражадаги мукофот пуллари жаҳон шахмат элитасининг диққат марказига тушди. АҚШнинг кўп карра чемпиони ва сайёрамизнинг энг машҳур гроссмейстерларидан бири бўлган Хикару Накамура ўзбек гроссмейстерларининг давлат томонидан қандай тақдирланганига очиқ муносабат билдирди. Накамура халқаро ChessBase India нашрининг расмий хабарини ўз саҳифасида қайта улашди.

Маълумотда қайд этилишича, Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорига мувофиқ, олтин медални қўлга киритган терма жамоанинг ҳар бир шахматчисига 200 минг АҚШ долларидан, жамоа бош мураббийига эса 50 минг доллар миқдорида бир марталик мукофот пули белгиланган. Америкалик юлдуз мазкур постни улашар экан, ҳайрат ва киноя оҳангида «Сўзлар ортиқча» дея изоҳ қолдириб, фикрини иккита кулаётган смайлик билан бойитди.

«Ҳар бир шахматчига 200 минг доллар, Накамура ҳайрати ва Президент қарори»: 5 та асосий факт

Ўзбекистонлик чемпионларни тақдирлаш ва Хикару Накамуранинг реакцияси бўйича энг муҳим далиллар:

  • Ҳар бир чемпионга 200 000 доллар: Шахмат Олимпиадаси олтинини қўлга киритган Ўзбекистон терма жамоасининг ҳар бир аъзоси 200 минг АҚШ доллари билан мукофотланди;

  • Бош мураббийга 50 000 доллар: Терма жамоани тарихий ғалаба сари бошлаб борган устозга давлат томонидан 50 минг долларлик мукофот тайинланди;

  • Мукофотлар давлат раҳбари қарори билан тасдиқланди: Тўловлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг махсус қарорига мувофиқ расмийлаштирилган;

  • Хикару Накамуранинг шов-шувли пости: Америкалик таниқли гроссмейстер ChessBase India хабарини улашиб, «Сўзлар ортиқча» дея қисқа ва шов-шувли муносабат билдирди;

  • Халқаро шахмат ҳамжамиятининг ҳайрати: Ғарб давлатларида интеллектуал спортга бундай катта давлат мукофотлари берилмаслиги сабабли Ўзбекистон тажрибаси жаҳон бўйлаб қизғин муҳокама қилинмоқда.

46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси ғолибларини тақдирлаш параметрлари таснифи

Ўзбекистон чемпионлари учун белгиланган расмий давлат рағбати ва халқаро реакция кўрсаткичлари:

Таҳлил мезонлари ва йўналишлар

Белгиланган расмий мукофот ва фактлар

Халқаро шахмат ҳамжамиятининг муносабати

Ҳар бир шахматчининг улуши

200 000 АҚШ доллари (бир марталик тўлов)

Ғарб ва Осиё гроссмейстерлари учун ҳавас уйғотувчи рекорд миқдор

Жамоа бош мураббийи мукофоти

50 000 АҚШ доллари

Мураббийлик меҳнатини юксак баҳолашнинг намунавий модели

Ҳуқуқий асоси ва манбаси

Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори

Давлатнинг миллий шахмат ривожига бўлган энг юқори эътибори

Хикару Накамуранинг изоҳи

«Сўзлар ортиқча» (кулаётган смайликлар билан)

Америка ва Европа тизимидаги камтарона мукофотларга нисбатан очиқ киноя

Медиа қамрови ва тарқалиши

ChessBase India ва дунёнинг етакчи шахмат нашрлари

Глобал миқёсда давлат томонидан спортчиларга берилган энг катта мотивация

Шахмат ва ижтимоий экспертиза: Нега 200 минг долларлик мукофот дунёни лол қолдирди?

Халқаро гроссмейстерлар, спорт менежерлари ва таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • «АҚШ ва Европадаги тизимдан тубдан фарқ»: АҚШ ёки Европа Иттифоқи давлатларида шахмат бўйича Олимпиадада ғолиб бўлган спортчиларга одатда давлат бюджетидан тўғридан-тўғри бундай йирик мукофотлар ажратилмайди; спортчилар фақат хусусий ҳомийлар ёки турнир фондларидан кичик улуш олади; шу сабабли Накамуранинг муносабати ортида нафақат ҳайрат, балки ўз мамлакатидаги суст рағбатлантириш тизимига нисбатан норозилик ва киноя ётибди;

  • Ёш иқтидорлар учун молиявий мустақиллик: Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев ва Жавоҳир Синдаров каби ёш юлдузлар учун 200 минг долларлик маблағ уларга энг кучли хорижий секундантларни ёллаш, суперкомпьютерларни харид қилиш ва ФИДЕ жаҳон тожи учун тўлақонли тайёргарлик кўриш имкониятини очиб беради;

  • Давлат сармоясининг юқори самараси: Ўзбекистоннинг ўз шахматчиларини бундай даражада қадрлаши нафақат миллий ғурур масаласи, балки мамлакатнинг интеллектуал салоҳиятини халқаро майдонда намоён этишга хизмат қилувчи энг самарали узоқ муддатли стратегик инвестиция ҳисобланади.

Сизнингча, Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида олтин олган ҳамюртларимиз учун 200 минг доллардан мукофот берилиши уларнинг келажакда шахсий Жаҳон чемпионлиги (ФИДЕ тожи)ни қўлга киритишига кучли мотивация бера оладими? Накамуранинг «Сўзлар ортиқча» деган киноявий муносабатига сиз қандай жавоб қайтарган бўлар эдингиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахматининг ушбу юксак эътирофи таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Ўзбекистон шахмат терма жамоаси46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиХикару НакамураChessBase India
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!27 сентябр 21:08Самарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлдиСамарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлди27 сентябр 16:16Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?17 сентябр 22:02Ўзбекистон шахмат Олимпиадасининг ҳал қилувчи 11-турида Украина билан тўқнаш келдиЎзбекистон шахмат Олимпиадасининг ҳал қилувчи 11-турида Украина билан тўқнаш келди27 сентябр 11:27Олтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилиндиОлтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилинди26 сентябр 13:07Олимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлариОлимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлари23 сентябр 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди