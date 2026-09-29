Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида ғолиб чиққан Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларининг ҳар бири 200 минг АҚШ доллари миқдорида мукофот пули билан тақдирланди.
- Ушбу рекорд даражадаги мукофот жаҳон шахмат элитасининг эътиборини тортди ва АҚШ гроссмейстери Хикару Накамура ҳам ўз муносабатини билдирди.
- Накамура халқаро ЧессBase Индиа нашрининг ушбу хабарини ўз саҳифасида улашиб, «Сўзлар ортиқча» деган изоҳ қолдирди.
Самарқанд мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида тарихий чемпионликни қўлга киритган Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларига ажратилган рекорд даражадаги мукофот пуллари жаҳон шахмат элитасининг диққат марказига тушди. АҚШнинг кўп карра чемпиони ва сайёрамизнинг энг машҳур гроссмейстерларидан бири бўлган Хикару Накамура ўзбек гроссмейстерларининг давлат томонидан қандай тақдирланганига очиқ муносабат билдирди. Накамура халқаро ChessBase India нашрининг расмий хабарини ўз саҳифасида қайта улашди.
Маълумотда қайд этилишича, Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорига мувофиқ, олтин медални қўлга киритган терма жамоанинг ҳар бир шахматчисига 200 минг АҚШ долларидан, жамоа бош мураббийига эса 50 минг доллар миқдорида бир марталик мукофот пули белгиланган. Америкалик юлдуз мазкур постни улашар экан, ҳайрат ва киноя оҳангида «Сўзлар ортиқча» дея изоҳ қолдириб, фикрини иккита кулаётган смайлик билан бойитди.
«Ҳар бир шахматчига 200 минг доллар, Накамура ҳайрати ва Президент қарори»: 5 та асосий факт
Ўзбекистонлик чемпионларни тақдирлаш ва Хикару Накамуранинг реакцияси бўйича энг муҳим далиллар:
Ҳар бир чемпионга 200 000 доллар: Шахмат Олимпиадаси олтинини қўлга киритган Ўзбекистон терма жамоасининг ҳар бир аъзоси 200 минг АҚШ доллари билан мукофотланди;
Бош мураббийга 50 000 доллар: Терма жамоани тарихий ғалаба сари бошлаб борган устозга давлат томонидан 50 минг долларлик мукофот тайинланди;
Мукофотлар давлат раҳбари қарори билан тасдиқланди: Тўловлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг махсус қарорига мувофиқ расмийлаштирилган;
Хикару Накамуранинг шов-шувли пости: Америкалик таниқли гроссмейстер ChessBase India хабарини улашиб, «Сўзлар ортиқча» дея қисқа ва шов-шувли муносабат билдирди;
Халқаро шахмат ҳамжамиятининг ҳайрати: Ғарб давлатларида интеллектуал спортга бундай катта давлат мукофотлари берилмаслиги сабабли Ўзбекистон тажрибаси жаҳон бўйлаб қизғин муҳокама қилинмоқда.
46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси ғолибларини тақдирлаш параметрлари таснифи
Ўзбекистон чемпионлари учун белгиланган расмий давлат рағбати ва халқаро реакция кўрсаткичлари:
Таҳлил мезонлари ва йўналишлар
Белгиланган расмий мукофот ва фактлар
Халқаро шахмат ҳамжамиятининг муносабати
Ҳар бир шахматчининг улуши
200 000 АҚШ доллари (бир марталик тўлов)
Ғарб ва Осиё гроссмейстерлари учун ҳавас уйғотувчи рекорд миқдор
Жамоа бош мураббийи мукофоти
50 000 АҚШ доллари
Мураббийлик меҳнатини юксак баҳолашнинг намунавий модели
Ҳуқуқий асоси ва манбаси
Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори
Давлатнинг миллий шахмат ривожига бўлган энг юқори эътибори
Хикару Накамуранинг изоҳи
«Сўзлар ортиқча» (кулаётган смайликлар билан)
Америка ва Европа тизимидаги камтарона мукофотларга нисбатан очиқ киноя
Медиа қамрови ва тарқалиши
ChessBase India ва дунёнинг етакчи шахмат нашрлари
Глобал миқёсда давлат томонидан спортчиларга берилган энг катта мотивация
Шахмат ва ижтимоий экспертиза: Нега 200 минг долларлик мукофот дунёни лол қолдирди?
Халқаро гроссмейстерлар, спорт менежерлари ва таҳлилчиларнинг хулосалари:
«АҚШ ва Европадаги тизимдан тубдан фарқ»: АҚШ ёки Европа Иттифоқи давлатларида шахмат бўйича Олимпиадада ғолиб бўлган спортчиларга одатда давлат бюджетидан тўғридан-тўғри бундай йирик мукофотлар ажратилмайди; спортчилар фақат хусусий ҳомийлар ёки турнир фондларидан кичик улуш олади; шу сабабли Накамуранинг муносабати ортида нафақат ҳайрат, балки ўз мамлакатидаги суст рағбатлантириш тизимига нисбатан норозилик ва киноя ётибди;
Ёш иқтидорлар учун молиявий мустақиллик: Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев ва Жавоҳир Синдаров каби ёш юлдузлар учун 200 минг долларлик маблағ уларга энг кучли хорижий секундантларни ёллаш, суперкомпьютерларни харид қилиш ва ФИДЕ жаҳон тожи учун тўлақонли тайёргарлик кўриш имкониятини очиб беради;
Давлат сармоясининг юқори самараси: Ўзбекистоннинг ўз шахматчиларини бундай даражада қадрлаши нафақат миллий ғурур масаласи, балки мамлакатнинг интеллектуал салоҳиятини халқаро майдонда намоён этишга хизмат қилувчи энг самарали узоқ муддатли стратегик инвестиция ҳисобланади.
Сизнингча, Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида олтин олган ҳамюртларимиз учун 200 минг доллардан мукофот берилиши уларнинг келажакда шахсий Жаҳон чемпионлиги (ФИДЕ тожи)ни қўлга киритишига кучли мотивация бера оладими? Накамуранинг «Сўзлар ортиқча» деган киноявий муносабатига сиз қандай жавоб қайтарган бўлар эдингиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахматининг ушбу юксак эътирофи таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…