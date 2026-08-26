Ҳаётни ўзгартириш кучи: Ҳар бир инсон билиши шарт бўлган 18 та олтин қоида

·2·Фойдали
Ҳаётни ўзгартириш кучи: Ҳар бир инсон билиши шарт бўлган 18 та олтин қоида

Дунё бўйлаб миллионлаб нусхада сотилган ва инсон хулқ-атвори, самарадорлик ҳамда шахсий ривожланиш бўйича замонавий қўлланмага айланган «Атом одатлар» (Жеймс Клир) китоби катта мақсадларга эришишнинг асл сирини очади. Муаллифнинг таъкидлашича, ҳаётимизни бир кечада юз берадиган мўъжизалар эмас, балки ҳар куни такрорланадиган кўзга кўринмас кичик одатлар белгилайди.

Инсон ўз ҳаёти, молияси ва соғлиғини янги босқичга олиб чиқиши учун мазкур асардан олинадиган 18 та асосий сабоқ:

1. Кичик қадамлар ва барқарорлик фалсафаси

  • Кичик ғалабалар йиғиндиси: Муваффақият бир зумда келмайди, у ҳар куни амалга оширилган кичик ютуқларнинг умумий занжиридир;

  • Одатлар бизни яратади: Аввал биз одатларни шакллантирамиз, маълум вақт ўтгач эса айнан шу одатлар бизнинг келажагимизни белгилайди;

  • Барқарорлик шиддатдан муҳим: Бир марталик катта ҳаракат эмас, балки ҳар кунлик доимий ва барқарор амаллар узоқ муддатда ғолиб бўлади;

  • Вақт омили: Фойдали одатлар бир зумда шаклланмайди, улар мустаҳкам илдиз отиши учун сабр ва вақт талаб этилади;

  • Кечиктирилган натижа: Яхши одатларнинг меваси дарҳол кўзга ташланмайди, аммо вақт ўтиши билан кумулятив самара беради.

2. Самарали муҳит ва тўғри тизим яратиш

  • Тўсиқларни бартараф этиш: Яхши одатларни бошлаш йўлидаги барча чалғитувчи ва халақит берувчи омилларни йўқ қилинг;

  • Одатлар трекинги: Одатларни кузатиб бориш ва назорат қилиш санъатини мукаммаллаштиринг — ўлчанган нарса ривожланади;

  • Иш жойини қулайлаштириш: Шахсий иш ва яшаш муҳитингизни мақсадларингизга хизмат қиладиган тарзда оптималлаштиринг;

  • Даврани синчковлик билан танлаш: Атроф-муҳит инсоннинг ким бўлишини белгилайди, сизни олдинга тортадиган муҳитда бўлинг;

  • Ишончли таянч: Оғир пайтларда сизни руҳлантириб турадиган ишончли қўллаб-қувватловчиларга эга бўлинг;

  • Энг кам қаршилик йўли: Фойдали ишни бошлашни максимал даражада осонлаштиринг ва қаршиликни камайтиринг.

3. Мақсад эмас, тизим ва жараён муҳим

  • Йўналиш (траектория) устунлиги: Сизнинг ҳозирги турган ўрнингиздан кўра, қайси томонга қараб ҳаракатланаётганингиз муҳимроқ;

  • Жараённи севиш: Фақат якуний натижага эмас, балки кундалик ҳаракат ва ривожланиш жараёнига меҳр қўйинг;

  • Ғолиб ва мағлубнинг мақсади бир: Ғолиб бўлган ва мағлубиятга учраган инсонларнинг мақсадлари бир хил бўлади, уларни фақат яратган тизими ажратиб туради;

  • Муваффақият — ҳаёт тарзи: У бир марталик воқеа ёки ютуқ эмас, балки кундалик танлов ва яшаш тарзидир;

  • Ҳаракатлар гапиради: Сўзлар ҳеч нарсага арзимайди, сизни фақат бажараётган амалларингиз белгилайди;

  • Шахсият ва келажак: Сизнинг ички шахсиятингиз ва қадриятларингиз сизнинг эртанги келажагингиздир;

  • Олтин қоида: «Сиз ўз мақсадларингиз даражасига кўтарилмайсиз, балки ўз тизимингиз даражасига тушасиз».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энергияни «сақлаш» ва кўпайтириш учун нима қилиш керак?Энергияни «сақлаш» ва кўпайтириш учун нима қилиш керак?Бугун, 13:32Қўрқувни ички кучга айлантириш сири: Психологлар тавсия этган амалиётҚўрқувни ички кучга айлантириш сири: Психологлар тавсия этган амалиёт24.08, 12:3424 август куни омад кулиб боқадиган 3 бурж24 август куни омад кулиб боқадиган 3 бурж24.08, 04:13Бир нечта будилник қўйиш соғлиқ учун хавфлими?Бир нечта будилник қўйиш соғлиқ учун хавфлими?24.08, 03:49Хўжалик совунидан фойдаланишнинг 10 та усулиХўжалик совунидан фойдаланишнинг 10 та усули23.08, 20:27Нимани ўзгартириш керак?: Орзудаги ҳаётга олиб борувчи йўлни топиш учун (психологик қўлланма)Нимани ўзгартириш керак?: Орзудаги ҳаётга олиб борувчи йўлни топиш учун (психологик қўлланма)23.08, 17:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?