Ҳаётни ўзгартириш кучи: Ҳар бир инсон билиши шарт бўлган 18 та олтин қоида
Дунё бўйлаб миллионлаб нусхада сотилган ва инсон хулқ-атвори, самарадорлик ҳамда шахсий ривожланиш бўйича замонавий қўлланмага айланган «Атом одатлар» (Жеймс Клир) китоби катта мақсадларга эришишнинг асл сирини очади. Муаллифнинг таъкидлашича, ҳаётимизни бир кечада юз берадиган мўъжизалар эмас, балки ҳар куни такрорланадиган кўзга кўринмас кичик одатлар белгилайди.
Инсон ўз ҳаёти, молияси ва соғлиғини янги босқичга олиб чиқиши учун мазкур асардан олинадиган 18 та асосий сабоқ:
1. Кичик қадамлар ва барқарорлик фалсафаси
Кичик ғалабалар йиғиндиси: Муваффақият бир зумда келмайди, у ҳар куни амалга оширилган кичик ютуқларнинг умумий занжиридир;
Одатлар бизни яратади: Аввал биз одатларни шакллантирамиз, маълум вақт ўтгач эса айнан шу одатлар бизнинг келажагимизни белгилайди;
Барқарорлик шиддатдан муҳим: Бир марталик катта ҳаракат эмас, балки ҳар кунлик доимий ва барқарор амаллар узоқ муддатда ғолиб бўлади;
Вақт омили: Фойдали одатлар бир зумда шаклланмайди, улар мустаҳкам илдиз отиши учун сабр ва вақт талаб этилади;
Кечиктирилган натижа: Яхши одатларнинг меваси дарҳол кўзга ташланмайди, аммо вақт ўтиши билан кумулятив самара беради.
2. Самарали муҳит ва тўғри тизим яратиш
Тўсиқларни бартараф этиш: Яхши одатларни бошлаш йўлидаги барча чалғитувчи ва халақит берувчи омилларни йўқ қилинг;
Одатлар трекинги: Одатларни кузатиб бориш ва назорат қилиш санъатини мукаммаллаштиринг — ўлчанган нарса ривожланади;
Иш жойини қулайлаштириш: Шахсий иш ва яшаш муҳитингизни мақсадларингизга хизмат қиладиган тарзда оптималлаштиринг;
Даврани синчковлик билан танлаш: Атроф-муҳит инсоннинг ким бўлишини белгилайди, сизни олдинга тортадиган муҳитда бўлинг;
Ишончли таянч: Оғир пайтларда сизни руҳлантириб турадиган ишончли қўллаб-қувватловчиларга эга бўлинг;
Энг кам қаршилик йўли: Фойдали ишни бошлашни максимал даражада осонлаштиринг ва қаршиликни камайтиринг.
3. Мақсад эмас, тизим ва жараён муҳим
Йўналиш (траектория) устунлиги: Сизнинг ҳозирги турган ўрнингиздан кўра, қайси томонга қараб ҳаракатланаётганингиз муҳимроқ;
Жараённи севиш: Фақат якуний натижага эмас, балки кундалик ҳаракат ва ривожланиш жараёнига меҳр қўйинг;
Ғолиб ва мағлубнинг мақсади бир: Ғолиб бўлган ва мағлубиятга учраган инсонларнинг мақсадлари бир хил бўлади, уларни фақат яратган тизими ажратиб туради;
Муваффақият — ҳаёт тарзи: У бир марталик воқеа ёки ютуқ эмас, балки кундалик танлов ва яшаш тарзидир;
Ҳаракатлар гапиради: Сўзлар ҳеч нарсага арзимайди, сизни фақат бажараётган амалларингиз белгилайди;
Шахсият ва келажак: Сизнинг ички шахсиятингиз ва қадриятларингиз сизнинг эртанги келажагингиздир;
Олтин қоида: «Сиз ўз мақсадларингиз даражасига кўтарилмайсиз, балки ўз тизимингиз даражасига тушасиз».
…