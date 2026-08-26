Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!

·10·Спорт
Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!

Ўзбекистон Суперлигасининг 19-туридан ўрин олган навбатдаги учрашувда ҳақиқий кутилмаган натижа қайд этилди. Ўз майдонида Қаршининг номдор «Насаф» клубини қабул қилган Навоийнинг «Қизилқум» жамоаси муросасиз курашлар остида 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритди.

Учрашув давомида ҳар икки томон кескин ҳужумлар уюштирган бўлса-да, майдон эгаларининг тактик интизоми ва ҳал қилувчи дақиқалардаги аниқ ҳаракати уч очко тақдирини ҳал қилди.

43-дақиқадаги зарба: Неъматхоновдан ғалаба тўпи

Баҳснинг биринчи бўлими ўта шиддатли ва тенг курашлар билан давом этди:

  • Бўлим сўнгидаги гол: 43-дақиқада «Қизилқум» ҳимоячиси Нодирхон Неъматхонов қаршиликлар жарима майдони ичидаги қулай вазиятдан унумли фойдаланиб, Абдувоҳид Неъматов қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди (1:0);

  • «Насаф»нинг босими ва қаршилик: Иккинчи бўлимда «аждарлар» бир қатор ротацияларни амалга ошириб (Бердиев шогирдлари ҳисобни тенглаштириш учун ҳужумга зўр берди), катта куч билан олдинга ўтди. Бироқ Фарҳод Раҳматов бошчилигидаги «Қизилқум» ҳимояси рақибга дарвозани ишғол этиш имконини бермади.

4 та огоҳлантириш ва кескин тўқнашувлар

Ўйин курашларга бой ва асабий руҳда ўтди. Ҳакам томонидан кўрсатилган сариқ карточкалар ҳам буни яққол кўрсатиб турибди:

  • Майдон эгаларидан Нодирхон Неъматхонов ва Жамшид Саидов огоҳлантирилган бўлса, меҳмонлар сафида Зафармурод Абдураҳматов ҳамда Аббос Ғуломов сариқ карточка олди.

Турнир жадвалидаги вазият ва расмий протокол

Ушбу ғалабадан сўнг «Қизилқум» ўз ҳисобидаги очколарини 23 тага етказиб, Суперлига жадвалида 11-ўринга мустаҳкам жойлашди. Муҳим очколарни бой берган «Насаф» эса 25 очко билан 9-поғонада қолди.

Суперлига. 19-тур

«Қизилқум» — «Насаф» 1:0

Гол: Нодирхон Неъматхонов (43).

Огоҳлантиришлар: Зафармурод Абдураҳматов (42), Нодирхон Неъматхонов (50), Аббос Ғуломов (55), Жамшид Саидов (73).

Жамоалар таркиби:

  • «Қизилқум»: Фарҳод Раҳматов, Нодирхон Неъматхонов, Ғиёсжон Ризақулов, Никола Кумбурович, Руслан Розиев (Григол Чабрадзе, 76), Отабек Жўрақўзиев, Шаҳзод Раҳматуллаев, Файзуллобек Жуманқўзиев (Ислом Кенжабоев, 76), Диёр Раҳматиллоев, Шаҳзод Туропов (Роман Папарига, 65), Жамбули Жигаури (Самандар Шукуруллаев, 77).

  • «Насаф»: Абдувоҳид Неъматов, Акромжон Комилов (Дилшод Муртазоев, 57), Ғолиб Ғайбуллаев, Умарбек Эшмуродов, Муродбек Раҳматов (Аббос Ғуломов, 46), Паата Гудушаури (Аденис Шала, 57), Зафармурод Абдураҳматов, Бекжон Раҳматов (Яшнар Бердираҳмонов, 77), Шароф Муҳиддинов (Сардорбек Баҳромов, 46), Бобур Абдуҳолиқов, Юсуф Отубанжо.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиЯроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиБугун, 21:57Инсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиИнсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиБугун, 21:24«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!Бугун, 21:11«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!Бугун, 21:10Ҳисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиҲисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиБугун, 20:49Энсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятЭнсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятБугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)