Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!
Ўзбекистон Суперлигасининг 19-туридан ўрин олган навбатдаги учрашувда ҳақиқий кутилмаган натижа қайд этилди. Ўз майдонида Қаршининг номдор «Насаф» клубини қабул қилган Навоийнинг «Қизилқум» жамоаси муросасиз курашлар остида 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритди.
Учрашув давомида ҳар икки томон кескин ҳужумлар уюштирган бўлса-да, майдон эгаларининг тактик интизоми ва ҳал қилувчи дақиқалардаги аниқ ҳаракати уч очко тақдирини ҳал қилди.
43-дақиқадаги зарба: Неъматхоновдан ғалаба тўпи
Баҳснинг биринчи бўлими ўта шиддатли ва тенг курашлар билан давом этди:
Бўлим сўнгидаги гол: 43-дақиқада «Қизилқум» ҳимоячиси Нодирхон Неъматхонов қаршиликлар жарима майдони ичидаги қулай вазиятдан унумли фойдаланиб, Абдувоҳид Неъматов қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди (1:0);
«Насаф»нинг босими ва қаршилик: Иккинчи бўлимда «аждарлар» бир қатор ротацияларни амалга ошириб (Бердиев шогирдлари ҳисобни тенглаштириш учун ҳужумга зўр берди), катта куч билан олдинга ўтди. Бироқ Фарҳод Раҳматов бошчилигидаги «Қизилқум» ҳимояси рақибга дарвозани ишғол этиш имконини бермади.
4 та огоҳлантириш ва кескин тўқнашувлар
Ўйин курашларга бой ва асабий руҳда ўтди. Ҳакам томонидан кўрсатилган сариқ карточкалар ҳам буни яққол кўрсатиб турибди:
Майдон эгаларидан Нодирхон Неъматхонов ва Жамшид Саидов огоҳлантирилган бўлса, меҳмонлар сафида Зафармурод Абдураҳматов ҳамда Аббос Ғуломов сариқ карточка олди.
Турнир жадвалидаги вазият ва расмий протокол
Ушбу ғалабадан сўнг «Қизилқум» ўз ҳисобидаги очколарини 23 тага етказиб, Суперлига жадвалида 11-ўринга мустаҳкам жойлашди. Муҳим очколарни бой берган «Насаф» эса 25 очко билан 9-поғонада қолди.
Суперлига. 19-тур
«Қизилқум» — «Насаф» 1:0
Гол: Нодирхон Неъматхонов (43).
Огоҳлантиришлар: Зафармурод Абдураҳматов (42), Нодирхон Неъматхонов (50), Аббос Ғуломов (55), Жамшид Саидов (73).
Жамоалар таркиби:
«Қизилқум»: Фарҳод Раҳматов, Нодирхон Неъматхонов, Ғиёсжон Ризақулов, Никола Кумбурович, Руслан Розиев (Григол Чабрадзе, 76), Отабек Жўрақўзиев, Шаҳзод Раҳматуллаев, Файзуллобек Жуманқўзиев (Ислом Кенжабоев, 76), Диёр Раҳматиллоев, Шаҳзод Туропов (Роман Папарига, 65), Жамбули Жигаури (Самандар Шукуруллаев, 77).
«Насаф»: Абдувоҳид Неъматов, Акромжон Комилов (Дилшод Муртазоев, 57), Ғолиб Ғайбуллаев, Умарбек Эшмуродов, Муродбек Раҳматов (Аббос Ғуломов, 46), Паата Гудушаури (Аденис Шала, 57), Зафармурод Абдураҳматов, Бекжон Раҳматов (Яшнар Бердираҳмонов, 77), Шароф Муҳиддинов (Сардорбек Баҳромов, 46), Бобур Абдуҳолиқов, Юсуф Отубанжо.
…