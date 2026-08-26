Инсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирди

·5·Спорт
Инсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирди

Пекин шаҳрида ўтказилаётган нуфузли 2026 йилги Жаҳон роботлар конференцияси доирасидаги Олимпиада форматидаги Гуманоид роботлар ўйинларида оламшумул тарихий воқеа юз берди. Хитойнинг машҳур Honor компанияси томонидан яратилган «Lightning» номли гуманоид робот 100 метр масофани бор-йўғи 9,32 сонияда босиб ўтиб, сайёрамизнинг энг тезкор одами ҳисобланган Усэйн Болтнинг 17 йил давомида бузилмай келаётган афсонавий жаҳон рекордини (9,58 сония) янгилади.

Мазкур мусобақа сунъий интеллект ва робототехника жисмоний имкониятлар бўйича инсониятдан ўзиб кетаётганини амалда исботлади.

«Lightning» ва марафон: Инсонлардан 6 дақиқа тезроқ!

100 метрлик масофа «Lightning» учун биринчи рекорд эмас:

  • Марафондаги ғалаба: Ушбу андроид жорий йилнинг апрель ойида Пекин ярим марафонида масофани 50 дақиқа 26 сонияда босиб ўтган эди. Таққослаш учун, эркаклар ўртасидаги расмий инсон рекорди Йомиф Кежелча томонидан 56 дақиқа 51 сония этиб қайд этилган;

  • Муҳандислик сири: Апрель ойида бўйи 169 см, оёқ узунлиги 95 см бўлган роботнинг оёқлари олимлар томонидан гуманоидлар ўйинлари олдидан яна 10 сантиметрга узайтирилган ва бу унинг тезланишига ҳал қилувчи туртки бўлган.

2,88 метр баландлик ва бошқа рекордчи роботлар

Турнирнинг бошқа йўналишларида ҳам инсоният тарихидаги кўрсаткичлар ортда қолдирилди:

  • Баландликка сакрашда янги эра: Пекиндаги X-Humanoid компанияси роботи тик турган ҳолда 2,88 метр баландликдан сакраб ўтди. Бу кубалик Хавьер Сотомайорнинг 1993 йилдан буён сақланиб келаётган 2,45 метрлик мутлақ инсон рекордидан анча юқоридир;

  • Шиддатли рақобат: Саралашда қатнашган Tiangong Ultra роботи масофани 9,39 сонияда, Shandian эса 9,47 сонияда босиб ўтди. Таққослаш учун, ўтган йилги илк мусобақада ғолиблик натижаси 21,50 сонияни ташкил этган эди.

Бош муаммо — тўхташ: Қалин матраслар ва замбиллар

Тезланиш бўйича улкан ютуқларга эришилган бўлса-да, тормозланиш ва мувозанат тизими муҳандислар учун ҳамон оғир муаммо бўлиб қолмоқда:

  • Матрасларга урилиш: Маррага улкан тезликда етиб келган бир нечта робот секинлаша олмай, тўхташ учун махсус қўйилган қалин матрасларга бориб урилди;

  • Томошабинлар хавфсизлиги: Tiangong Ultra йўлакдан чиқиб кетиб, трибунадаги томошабинларни қочишга мажбур қилди;

  • Рекордчи «Lightning»нинг йиқилиши: 100 метрни рекорд билан босиб ўтган Lightning маррадан сўнг қаттиқ йиқилиб тушди ва техник ходимлар томонидан замбилда олиб чиқиб кетилди.

51 йўналиш ва қўл сезгирлиги синовлари

Пекиндаги мазкур олимпиадада 1000 дан ортиқ индивидуал баҳсларни ўз ичига олган 51 та спорт йўналиши мавжуд бўлиб, улар орасида футбол, стол тенниси, оғир атлетика ва арқон тортиш бор.

Бу йил дастурга илк бор робот қўлларининг нозик ҳаракатлари ва тегиниш орқали сезиш қобилиятини текшириш синовлари ҳам киритилди. Олимлар инсон қўлининг чаққонлигини металл ва датчикларда тўлиқ такрорлашни робототехниканинг «энг сўнгги чўққиси» деб атамоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!Бугун, 21:11«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!Бугун, 21:10Ҳисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиҲисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиБугун, 20:49Энсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятЭнсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятБугун, 20:30«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?Бугун, 19:07«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!Бугун, 19:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)