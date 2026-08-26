Инсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирди
Пекин шаҳрида ўтказилаётган нуфузли 2026 йилги Жаҳон роботлар конференцияси доирасидаги Олимпиада форматидаги Гуманоид роботлар ўйинларида оламшумул тарихий воқеа юз берди. Хитойнинг машҳур Honor компанияси томонидан яратилган «Lightning» номли гуманоид робот 100 метр масофани бор-йўғи 9,32 сонияда босиб ўтиб, сайёрамизнинг энг тезкор одами ҳисобланган Усэйн Болтнинг 17 йил давомида бузилмай келаётган афсонавий жаҳон рекордини (9,58 сония) янгилади.
Мазкур мусобақа сунъий интеллект ва робототехника жисмоний имкониятлар бўйича инсониятдан ўзиб кетаётганини амалда исботлади.
«Lightning» ва марафон: Инсонлардан 6 дақиқа тезроқ!
100 метрлик масофа «Lightning» учун биринчи рекорд эмас:
Марафондаги ғалаба: Ушбу андроид жорий йилнинг апрель ойида Пекин ярим марафонида масофани 50 дақиқа 26 сонияда босиб ўтган эди. Таққослаш учун, эркаклар ўртасидаги расмий инсон рекорди Йомиф Кежелча томонидан 56 дақиқа 51 сония этиб қайд этилган;
Муҳандислик сири: Апрель ойида бўйи 169 см, оёқ узунлиги 95 см бўлган роботнинг оёқлари олимлар томонидан гуманоидлар ўйинлари олдидан яна 10 сантиметрга узайтирилган ва бу унинг тезланишига ҳал қилувчи туртки бўлган.
2,88 метр баландлик ва бошқа рекордчи роботлар
Турнирнинг бошқа йўналишларида ҳам инсоният тарихидаги кўрсаткичлар ортда қолдирилди:
Баландликка сакрашда янги эра: Пекиндаги X-Humanoid компанияси роботи тик турган ҳолда 2,88 метр баландликдан сакраб ўтди. Бу кубалик Хавьер Сотомайорнинг 1993 йилдан буён сақланиб келаётган 2,45 метрлик мутлақ инсон рекордидан анча юқоридир;
Шиддатли рақобат: Саралашда қатнашган Tiangong Ultra роботи масофани 9,39 сонияда, Shandian эса 9,47 сонияда босиб ўтди. Таққослаш учун, ўтган йилги илк мусобақада ғолиблик натижаси 21,50 сонияни ташкил этган эди.
Бош муаммо — тўхташ: Қалин матраслар ва замбиллар
Тезланиш бўйича улкан ютуқларга эришилган бўлса-да, тормозланиш ва мувозанат тизими муҳандислар учун ҳамон оғир муаммо бўлиб қолмоқда:
Матрасларга урилиш: Маррага улкан тезликда етиб келган бир нечта робот секинлаша олмай, тўхташ учун махсус қўйилган қалин матрасларга бориб урилди;
Томошабинлар хавфсизлиги: Tiangong Ultra йўлакдан чиқиб кетиб, трибунадаги томошабинларни қочишга мажбур қилди;
Рекордчи «Lightning»нинг йиқилиши: 100 метрни рекорд билан босиб ўтган Lightning маррадан сўнг қаттиқ йиқилиб тушди ва техник ходимлар томонидан замбилда олиб чиқиб кетилди.
51 йўналиш ва қўл сезгирлиги синовлари
Пекиндаги мазкур олимпиадада 1000 дан ортиқ индивидуал баҳсларни ўз ичига олган 51 та спорт йўналиши мавжуд бўлиб, улар орасида футбол, стол тенниси, оғир атлетика ва арқон тортиш бор.
Бу йил дастурга илк бор робот қўлларининг нозик ҳаракатлари ва тегиниш орқали сезиш қобилиятини текшириш синовлари ҳам киритилди. Олимлар инсон қўлининг чаққонлигини металл ва датчикларда тўлиқ такрорлашни робототехниканинг «энг сўнгги чўққиси» деб атамоқда.
…