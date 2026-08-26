Ҳисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирди
Енгил вазн тоифасида (bantamweight) UFC собиқ чемпиони, грузиялик номдор жангчи Мераб Двалишвили россиялик собиқ чемпион Пётр Ян билан бўлажак тўқнашув олдидан кескин баёнот билан чиқди. Мерабнинг таъкидлашича, октагондаги бу жанг у учун шунчаки чемпионлик унвони эмас, балки жиддий шахсий ҳисоб-китоб масаласидир.
Двалишвили ўзининг узоқ йиллик ашаддий рақибига қарши баҳсда камарни ҳимоя қилиш ёки ютиб олиш эмас, айнан Янни яна бир бор тиз чўктириш бирламчи вазифа эканини очиқлади.
«Тўрт марта камар ютганман, мен учун бу етарли»
Грузиялик жангчи фаолиятидаги мақсадлари ва Пётр Янга бўлган шахсий муносабати ҳақида тўхталиб ўтди:
«Мен ҳақиқий жангчиман ва октагонда жанг қилишни яхши кўраман. Аллақачон тўрт марта чемпионлик камарини қўлга киритганман, бу менинг фаолиятим учун етарли ютуқ. Аммо навбатдаги рақибим — Пётр Ян.
Ҳа, бу расман чемпионлик тўқнашуви ҳисобланади, лекин менинг асосий мақсадим фақат ва фақат уни енгиш. Мен учун ҳозирги кунда энг муҳими ҳам шу. Чемпионлик камари эса мен учун фақат иккинчи ўринда туради», — деди Мераб Двалишвили.
24 октябрь: «UFC 333» турнирида тарихий трилогия
Икки кучли жангчи ўртасидаги рақобат ММА тарихидаги энг кескин қарама-қаршиликлардан бирига айланиб улгурди:
Шахсий адоват: Двалишвили ва Ян ўртасидаги можаролар нафақат спорт рақобати, балки прессконференциялар, матбуотдаги кескин баёнотлар ва миллий-шахсий қарашлар билан боғлиқ ҳисобланади;
Ҳал қилувчи баҳс: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили ўртасидаги учинчи — ҳал қилувчи жанг (трилогия) 24 октябрь куни бўлиб ўтадиган «UFC 333» рақамли мусобақаси доирасида бўлиб ўтади.
Ушбу жангда нафақат енгил вазн чемпионлиги, балки узоқ йиллик принципиал рақобатга якуний нуқта қўйилиши кутилмоқда.
…