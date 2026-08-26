Ҳисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирди

·0·Спорт
Ҳисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирди

Енгил вазн тоифасида (bantamweight) UFC собиқ чемпиони, грузиялик номдор жангчи Мераб Двалишвили россиялик собиқ чемпион Пётр Ян билан бўлажак тўқнашув олдидан кескин баёнот билан чиқди. Мерабнинг таъкидлашича, октагондаги бу жанг у учун шунчаки чемпионлик унвони эмас, балки жиддий шахсий ҳисоб-китоб масаласидир.

Двалишвили ўзининг узоқ йиллик ашаддий рақибига қарши баҳсда камарни ҳимоя қилиш ёки ютиб олиш эмас, айнан Янни яна бир бор тиз чўктириш бирламчи вазифа эканини очиқлади.

«Тўрт марта камар ютганман, мен учун бу етарли»

Грузиялик жангчи фаолиятидаги мақсадлари ва Пётр Янга бўлган шахсий муносабати ҳақида тўхталиб ўтди:

«Мен ҳақиқий жангчиман ва октагонда жанг қилишни яхши кўраман. Аллақачон тўрт марта чемпионлик камарини қўлга киритганман, бу менинг фаолиятим учун етарли ютуқ. Аммо навбатдаги рақибим — Пётр Ян.

Ҳа, бу расман чемпионлик тўқнашуви ҳисобланади, лекин менинг асосий мақсадим фақат ва фақат уни енгиш. Мен учун ҳозирги кунда энг муҳими ҳам шу. Чемпионлик камари эса мен учун фақат иккинчи ўринда туради», — деди Мераб Двалишвили.

24 октябрь: «UFC 333» турнирида тарихий трилогия

Икки кучли жангчи ўртасидаги рақобат ММА тарихидаги энг кескин қарама-қаршиликлардан бирига айланиб улгурди:

  • Шахсий адоват: Двалишвили ва Ян ўртасидаги можаролар нафақат спорт рақобати, балки прессконференциялар, матбуотдаги кескин баёнотлар ва миллий-шахсий қарашлар билан боғлиқ ҳисобланади;

  • Ҳал қилувчи баҳс: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили ўртасидаги учинчи — ҳал қилувчи жанг (трилогия) 24 октябрь куни бўлиб ўтадиган «UFC 333» рақамли мусобақаси доирасида бўлиб ўтади.

Ушбу жангда нафақат енгил вазн чемпионлиги, балки узоқ йиллик принципиал рақобатга якуний нуқта қўйилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятЭнсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятБугун, 20:30«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?Бугун, 19:07«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!Бугун, 19:01Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!Бугун, 18:59Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?Бугун, 17:51Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Бугун, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди