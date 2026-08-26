«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!

·1·Спорт
«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!

Ўзбекистон Суперлигасининг 19-тури доирасида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби Муборакда аутсайдер «Машъал» меҳмони бўлди. Муросасиз ва курашларга бой ўтган учрашувда меҳмонлар рақиб устидан 2:0 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштириб, ўз очколарини муҳим ғалаба билан бойитди.

Учрашув бошиданоқ майдонда устунликни қўлга олган «лочинлар» ҳар иккала бўлимда биттадан гол уриб, баҳс тақдирини ўз фойдаларига ҳал этди.

20 ва 67-дақиқалардаги зарбалар: Наманганликларнинг устунлиги

«Навбаҳор» футболчилари яратилган имкониятлардан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди ва уни мустаҳкамлади:

  • Жалолиддинов ҳисобни очди: Ўйиннинг 20-дақиқасидаёқ жамоанинг асосий плеймейкери Жасурбек Жалолиддинов муборакликлар дарвозасини аниқ нишонга олиб, наманганликларни олдинга олиб чиқди (0:1);

  • Захирадан тушган Абдураҳмоновдан сўнгги нуқта: Иккинчи бўлимда (66-дақиқада) майдонга туширилган Шоҳруҳбек Абдураҳмонов орадан бир дақиқа ўтиб — 67-дақиқада «Машъал» ҳимоясини жазолаб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди.

8 та сариқ карточка ва кескин тўқнашувлар

Муборакдаги баҳс ўта кескин ва жанговар руҳда кечгани ҳакам томонидан кўрсатилган сариқ карточкалар сонидан ҳам билиниб турди:

  • Бош ҳакам учрашув давомида ҳар икки жамоа вакилларига жами 8 та огоҳлантириш кўрсатди;

  • Меҳмонлар таркибидаги тажрибали дарвозабон Ўткир Юсупов ва мудофаа чизиғи рақибга ўз дарвозаси олдида жиддий хавф туғдиришга йўл қўймади.

Турнир жадвалидаги вазият ва расмий протокол

Мазкур ғалабадан сўнг «Навбаҳор» очколари сонини 37 тага етказиб, Суперлига жадвалида 3-ўринга кўтарилди ва совринли ўринлар учун курашни давом эттирмоқда. «Машъал» эса 4 очко билан мусобақа жадвалининг энг сўнгги поғонасида қолиб кетмоқда.

Суперлига. 19-тур

«Машъал» — «Навбаҳор» 0:2

Голлар: Жасурбек Жалолиддинов (20), Шоҳруҳбек Абдураҳмонов (67).

Огоҳлантиришлар: Павел Буреев (31), Комилжон Тожиддинов (43), Асадбек Раҳимжонов (52), Маҳмуд Жўрабоев (70), Исломбек Маматказин (75), Нуриддин Нуриддинов (86), Алекс Фернандес (88), Страхиня Бошняк (90).

Жамоалар таркиби:

  • «Машъал»: Самандарбек Жўрабеков, Комилжон Тожиддинов, Сардор Абдураимов (Нормурод Кўчаров, 59), Маҳмуд Жўрабоев, Нуриддин Нуриддинов, Тоҳирбек Тўхтасинов, Муҳаммадбобир Мўйдинов (Зафарбек Акрамов, 59), Эргаш Исмоилов, Павел Буреев (Страхиня Бошняк, 65), Азизбек Чориев (Драго Бумбар, 65), Аҳрорбек Раҳимов.

  • «Навбаҳор»: Ўткир Юсупов, Исломбек Маматказин, Дилшоджон Комилов, Русланбек Жиянов (Алекс Фернандес, 78), Диёр Холматов (Шоҳруҳбек Абдураҳмонов, 66), Ҳусайн Норчаев, Асадбек Раҳимжонов, Умар Адҳамзода (Георгий Жгереная, 66), Жасурбек Жалолиддинов (Тейди Бенжамин, 78), Муҳаммадқодир Ҳамралиев, Муҳаммадали Усмонов (Ваня Илич, 66).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!Бугун, 21:10Ҳисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиҲисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиБугун, 20:49Энсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятЭнсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятБугун, 20:30«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?Бугун, 19:07«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!Бугун, 19:01Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!Бугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)