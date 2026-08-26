«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!
Ўзбекистон Суперлигасининг 19-тури доирасида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби Муборакда аутсайдер «Машъал» меҳмони бўлди. Муросасиз ва курашларга бой ўтган учрашувда меҳмонлар рақиб устидан 2:0 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштириб, ўз очколарини муҳим ғалаба билан бойитди.
Учрашув бошиданоқ майдонда устунликни қўлга олган «лочинлар» ҳар иккала бўлимда биттадан гол уриб, баҳс тақдирини ўз фойдаларига ҳал этди.
20 ва 67-дақиқалардаги зарбалар: Наманганликларнинг устунлиги
«Навбаҳор» футболчилари яратилган имкониятлардан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди ва уни мустаҳкамлади:
Жалолиддинов ҳисобни очди: Ўйиннинг 20-дақиқасидаёқ жамоанинг асосий плеймейкери Жасурбек Жалолиддинов муборакликлар дарвозасини аниқ нишонга олиб, наманганликларни олдинга олиб чиқди (0:1);
Захирадан тушган Абдураҳмоновдан сўнгги нуқта: Иккинчи бўлимда (66-дақиқада) майдонга туширилган Шоҳруҳбек Абдураҳмонов орадан бир дақиқа ўтиб — 67-дақиқада «Машъал» ҳимоясини жазолаб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди.
8 та сариқ карточка ва кескин тўқнашувлар
Муборакдаги баҳс ўта кескин ва жанговар руҳда кечгани ҳакам томонидан кўрсатилган сариқ карточкалар сонидан ҳам билиниб турди:
Бош ҳакам учрашув давомида ҳар икки жамоа вакилларига жами 8 та огоҳлантириш кўрсатди;
Меҳмонлар таркибидаги тажрибали дарвозабон Ўткир Юсупов ва мудофаа чизиғи рақибга ўз дарвозаси олдида жиддий хавф туғдиришга йўл қўймади.
Турнир жадвалидаги вазият ва расмий протокол
Мазкур ғалабадан сўнг «Навбаҳор» очколари сонини 37 тага етказиб, Суперлига жадвалида 3-ўринга кўтарилди ва совринли ўринлар учун курашни давом эттирмоқда. «Машъал» эса 4 очко билан мусобақа жадвалининг энг сўнгги поғонасида қолиб кетмоқда.
Суперлига. 19-тур
«Машъал» — «Навбаҳор» 0:2
Голлар: Жасурбек Жалолиддинов (20), Шоҳруҳбек Абдураҳмонов (67).
Огоҳлантиришлар: Павел Буреев (31), Комилжон Тожиддинов (43), Асадбек Раҳимжонов (52), Маҳмуд Жўрабоев (70), Исломбек Маматказин (75), Нуриддин Нуриддинов (86), Алекс Фернандес (88), Страхиня Бошняк (90).
Жамоалар таркиби:
«Машъал»: Самандарбек Жўрабеков, Комилжон Тожиддинов, Сардор Абдураимов (Нормурод Кўчаров, 59), Маҳмуд Жўрабоев, Нуриддин Нуриддинов, Тоҳирбек Тўхтасинов, Муҳаммадбобир Мўйдинов (Зафарбек Акрамов, 59), Эргаш Исмоилов, Павел Буреев (Страхиня Бошняк, 65), Азизбек Чориев (Драго Бумбар, 65), Аҳрорбек Раҳимов.
«Навбаҳор»: Ўткир Юсупов, Исломбек Маматказин, Дилшоджон Комилов, Русланбек Жиянов (Алекс Фернандес, 78), Диёр Холматов (Шоҳруҳбек Абдураҳмонов, 66), Ҳусайн Норчаев, Асадбек Раҳимжонов, Умар Адҳамзода (Георгий Жгереная, 66), Жасурбек Жалолиддинов (Тейди Бенжамин, 78), Муҳаммадқодир Ҳамралиев, Муҳаммадали Усмонов (Ваня Илич, 66).
…