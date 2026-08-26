Samsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилди
Samsung компаниясининг бўлажак флагман қурилмалари ҳақидаги маълумотлар аста-секин интернетга сизиб чиқмоқда. Яқинда Galaxy S27 Ultra модели дизайни тарқалганидан сўнг, ixbt.com маълумотига кўра, линиянинг базавий версияси — Samsung Galaxy S27 смартфонининг сифатли рендерлари ва техник хусусиятлари эълон қилинди. Ушбу қурилма ўзидан олдинги авлод анъаналарини сақлаб қолган ҳолда, ички қисмида муҳим ўзгаришларга учраши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тарқатилган маълумотларга кўра, янги Galaxy S27 модели ташқи кўриниши жиҳатидан Galaxy S26 смартфонига деярли ўхшаш бўлади. Агар «Ultra» версияси тубдан ўзгарган камера блокига эга бўлиши кутилаётган бўлса, кенжа модел анъанавий вертикал жойлашувдаги асосий камера модулини сақлаб қолади. Дизайндаги бу барқарорлик бренд мухлисларига таниш бўлган қулайликни таъминлайди.
Смартфон ўлчамлари ва ихчам экранҚурилманинг габарит ўлчамлари 149,75 х 71,88 х 7,25 миллигетрни ташкил этиши кутилмоқда. Таққослаш учун, ўтган йилдаги Galaxy S26 модели 149,6 х 71,7 х 7,2 миллигетр ўлчамга эга эди. Бу кўрсаткичлар икки авлод ўлчамлари деярли бир хил эканини кўрсатади.
Смартфон экрани ҳам замонавий бозордаги йирик қурилмалар фонида ихчамлигича қолади — унинг диагонали 6,3 дюймни ташкил этади. Бундай ўлчамлар қурилмани қўлда тутишни қулай қилади ҳамда кундалик фойдаланишда қўшимча қулайлик яратади.
Камера ва техник жиҳатдаги янгиликларТашқи ўзгаришлар кўзга ташланмаса-да, техник жиҳатдан жиддий янгиликлар кутилмоқда. Аввалроқ Samsung компанияси асосий датчик сифатида Sony сенсорини синовдан ўтказаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Агар компания айнан шу вариантни танласа, сўнгги беш йил ичида илк бор базавий моделда ўзининг ИСОСEЛЛ сенсоридан воз кечиши мумкин. Бу эса фотосуратлар сифати ва характерига сезиларли таъсир кўрсатади.
Шунингдек, Galaxy S27 флагманига Exynos 2700 процессори ўрнатилиши тахмин қилинмоқда. Samsung маълумотларига кўра, ушбу янги чип келгусидаги Qualcomm процессорларидан тезроқ ишлаш қувватига эга. Қурилма 12 гигабайт тезкор хотира ва 4900 миллиампер-соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда.
Янги Galaxy S27 флагманлар линиясининг расмий тақдимоти 2027-йилнинг январ ёки феврал ойларига режалаштирилган. Ушбу муддатгача қурилма ҳақидаги бошқа тафсилотлар ва техник хусусиятлар ҳам ойдинлашиб бориши кутилмоқда.
…