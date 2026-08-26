Samsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилди

·16·Техно
Samsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилди

Samsung компаниясининг бўлажак флагман қурилмалари ҳақидаги маълумотлар аста-секин интернетга сизиб чиқмоқда. Яқинда Galaxy S27 Ultra модели дизайни тарқалганидан сўнг, ixbt.com маълумотига кўра, линиянинг базавий версияси — Samsung Galaxy S27 смартфонининг сифатли рендерлари ва техник хусусиятлари эълон қилинди. Ушбу қурилма ўзидан олдинги авлод анъаналарини сақлаб қолган ҳолда, ички қисмида муҳим ўзгаришларга учраши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тарқатилган маълумотларга кўра, янги Galaxy S27 модели ташқи кўриниши жиҳатидан Galaxy S26 смартфонига деярли ўхшаш бўлади. Агар «Ultra» версияси тубдан ўзгарган камера блокига эга бўлиши кутилаётган бўлса, кенжа модел анъанавий вертикал жойлашувдаги асосий камера модулини сақлаб қолади. Дизайндаги бу барқарорлик бренд мухлисларига таниш бўлган қулайликни таъминлайди.

Смартфон ўлчамлари ва ихчам экран

Қурилманинг габарит ўлчамлари 149,75 х 71,88 х 7,25 миллигетрни ташкил этиши кутилмоқда. Таққослаш учун, ўтган йилдаги Galaxy S26 модели 149,6 х 71,7 х 7,2 миллигетр ўлчамга эга эди. Бу кўрсаткичлар икки авлод ўлчамлари деярли бир хил эканини кўрсатади.

Смартфон экрани ҳам замонавий бозордаги йирик қурилмалар фонида ихчамлигича қолади — унинг диагонали 6,3 дюймни ташкил этади. Бундай ўлчамлар қурилмани қўлда тутишни қулай қилади ҳамда кундалик фойдаланишда қўшимча қулайлик яратади.

Камера ва техник жиҳатдаги янгиликлар

Ташқи ўзгаришлар кўзга ташланмаса-да, техник жиҳатдан жиддий янгиликлар кутилмоқда. Аввалроқ Samsung компанияси асосий датчик сифатида Sony сенсорини синовдан ўтказаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Агар компания айнан шу вариантни танласа, сўнгги беш йил ичида илк бор базавий моделда ўзининг ИСОСEЛЛ сенсоридан воз кечиши мумкин. Бу эса фотосуратлар сифати ва характерига сезиларли таъсир кўрсатади.

Шунингдек, Galaxy S27 флагманига Exynos 2700 процессори ўрнатилиши тахмин қилинмоқда. Samsung маълумотларига кўра, ушбу янги чип келгусидаги Qualcomm процессорларидан тезроқ ишлаш қувватига эга. Қурилма 12 гигабайт тезкор хотира ва 4900 миллиампер-соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда.

Янги Galaxy S27 флагманлар линиясининг расмий тақдимоти 2027-йилнинг январ ёки феврал ойларига режалаштирилган. Ушбу муддатгача қурилма ҳақидаги бошқа тафсилотлар ва техник хусусиятлар ҳам ойдинлашиб бориши кутилмоқда.

SamsungGalaxy S27СмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиXiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиБугун, 21:21Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаЯнги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаБугун, 20:23Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиMeta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиБугун, 20:22Хитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиХитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиБугун, 19:55Huawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиHuawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиБугун, 17:58Xiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиXiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиБугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда