Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этди
Xiaomi технология бозори учун муҳим қадам ташлаб, ўзининг янги флагман қурилмаси — ТВ С Pro РGB-Mini LED 2027 Супреме Эдитион учун Хитойда дастлабки буюртмаларни қабул қилиш бошланганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма компания тарихида илк бор РGB-Mini LED ёритиш технологиясидан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг асосий афзаллиги оддий Mini LED моделларга нисбатан анча аниқ ранг узатиш имкониятини тақдим этишидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги телевизор харидорларга кенг танлов имконияти билан тўрт хил версияда тақдим этилади. Харидорлар ўз хоҳишига кўра экран диагонали 65, 75, 85 ҳамда 98 дюймли моделлардан бирини танлашлари мумкин бўлади. Ушбу флагман қурилмаларнинг нархлари ҳам экран ўлчамига мос равишда белгиланиб, мос равишда 9799, 11 199, 13 499 ва 17 999 юан этиб белгиланди.
Технологик ўзига хосликларМазкур телевизорнинг энг асосий ва инновацион хусусияти бу унинг РGB-Mini LED технологиясидир. Анъанавий Mini LED телевизорларида орқа ёруғлик одатда оқ рангни ҳосил қилади, шундан сўнг ранглар квант нуқталари ёки бошқа оптик материаллар ёрдамида шакллантирилади. РGB-Mini LED тизимида эса алоҳида қизил, яшил ва кўк рангли ёруғлик диодлари қўлланилиб, ранг бевосита ёритиш манбаининг ўзи томонидан ҳосил қилинади.
Бундай ёндашув ранг тусларини янада аниқроқ бошқариш ҳамда рангларни қамраб олиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш потенциалига эга. Шунга қарамай, Xiaomi ҳозирча янги телевизорнинг бир қатор муҳим техник тавсифларини сир сақламоқда. Хусусан, локал қорайтириш зоналарининг сони, энг юқори ёрқинлик даражаси, ранглар қамрови, экран аниқлиги ва янгиланиш частотаси ҳақидаги маълумотлар ҳали очиқлангани йўқ.
Савдо шартлари ва бонусларКомпания томонидан эълон қилинган режаларга кўра, мазкур флагман телевизорнинг расмий савдолари жорий йилнинг 2-сентябридан бошланади. Xiaomi дастлабки буюртма берган мижозлар учун махсус рағбатлантирувчи акцияларни ҳам тақдим этмоқда.
Хусусан, олдиндан буюртма расмийлаштирган харидорларга совға тариқасида нархи 1499 юанлик ТВ Спеакер 3.1 номли симсиз акустика тизими тақдим этилади. Бундан ташқари, энг биринчи бўлиб буюртма берган 188 нафар мижоз Xiaomi Видео хизматидан уч ойлик ВИП-обуна эгасига айланишади.
…