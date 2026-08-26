Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этди

·3·Техно
Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этди

Xiaomi технология бозори учун муҳим қадам ташлаб, ўзининг янги флагман қурилмаси — ТВ С Pro РGB-Mini LED 2027 Супреме Эдитион учун Хитойда дастлабки буюртмаларни қабул қилиш бошланганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма компания тарихида илк бор РGB-Mini LED ёритиш технологиясидан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг асосий афзаллиги оддий Mini LED моделларга нисбатан анча аниқ ранг узатиш имкониятини тақдим этишидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги телевизор харидорларга кенг танлов имконияти билан тўрт хил версияда тақдим этилади. Харидорлар ўз хоҳишига кўра экран диагонали 65, 75, 85 ҳамда 98 дюймли моделлардан бирини танлашлари мумкин бўлади. Ушбу флагман қурилмаларнинг нархлари ҳам экран ўлчамига мос равишда белгиланиб, мос равишда 9799, 11 199, 13 499 ва 17 999 юан этиб белгиланди.

Технологик ўзига хосликлар

Мазкур телевизорнинг энг асосий ва инновацион хусусияти бу унинг РGB-Mini LED технологиясидир. Анъанавий Mini LED телевизорларида орқа ёруғлик одатда оқ рангни ҳосил қилади, шундан сўнг ранглар квант нуқталари ёки бошқа оптик материаллар ёрдамида шакллантирилади. РGB-Mini LED тизимида эса алоҳида қизил, яшил ва кўк рангли ёруғлик диодлари қўлланилиб, ранг бевосита ёритиш манбаининг ўзи томонидан ҳосил қилинади.

Бундай ёндашув ранг тусларини янада аниқроқ бошқариш ҳамда рангларни қамраб олиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш потенциалига эга. Шунга қарамай, Xiaomi ҳозирча янги телевизорнинг бир қатор муҳим техник тавсифларини сир сақламоқда. Хусусан, локал қорайтириш зоналарининг сони, энг юқори ёрқинлик даражаси, ранглар қамрови, экран аниқлиги ва янгиланиш частотаси ҳақидаги маълумотлар ҳали очиқлангани йўқ.

Савдо шартлари ва бонуслар

Компания томонидан эълон қилинган режаларга кўра, мазкур флагман телевизорнинг расмий савдолари жорий йилнинг 2-сентябридан бошланади. Xiaomi дастлабки буюртма берган мижозлар учун махсус рағбатлантирувчи акцияларни ҳам тақдим этмоқда.

Хусусан, олдиндан буюртма расмийлаштирган харидорларга совға тариқасида нархи 1499 юанлик ТВ Спеакер 3.1 номли симсиз акустика тизими тақдим этилади. Бундан ташқари, энг биринчи бўлиб буюртма берган 188 нафар мижоз Xiaomi Видео хизматидан уч ойлик ВИП-обуна эгасига айланишади.

XiaomiТелевизорРGB-Mini LEDТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 20:57Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаЯнги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаБугун, 20:23Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиMeta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиБугун, 20:22Хитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиХитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиБугун, 19:55Huawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиHuawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиБугун, 17:58Xiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиXiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиБугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда