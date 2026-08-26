Apple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказади
Технология оламининг етакчиси бўлган Apple компанияси чоршанба куни ўзининг навбатдаги йирик тақдимот тадбири 9-сентябрь санасида бўлиб ўтишини расман эълон қилди. “Сурприсе анд Шине” шиори остида ўтказилиши кутилаётган ушбу тадбир нафақат янги қурилмалар, балки компания бошқарувидаги муҳим ўзгаришлар билан ҳам аҳамиятлидир. Калифорния штатининг Купертино шаҳридаги Apple Парк кампусида соат 10:00 да (ПТ вақти билан) бошланадиган анжуман бутун дунё технология мухлислари эътибор марказида турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тақдимот Apple тарихида туб бурилиш ясаши мумкин бўлган муҳим воқеаларга бой бўлади. Хусусан, тадбир доирасида компаниянинг узоқ кутилган букланувчи iPhone смартфони тақдим этилиши ҳақида қизғин миш-мишлар тарқалган. Бу эса бренд мухлислари йиллар давомида кутган янги дизайн ва технологик ечим бўлиши кутилмоқда.
Раҳбарият алмашинуви ва янги авлод қурилмалариМазкур тақдимот Apple учун яна бир тарихий жиҳати билан ўзига хосдир. Жорий йилнинг 1-сентябридан бошлаб Тим Кук ўз вазифасини технология гигантининг янги бош директори этиб тайинланган Жон Тернусга топширади. Шу боисдан ҳам, 9-сентябрдаги анжуман Жон Тернус учун бош директор сифатида ўтказиладиган илк йирик премера бўлиб тарихга киради.
Кутилаётган қурилмалар қаторидан iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделлари ўрин олиши тахмин қилинмоқда. Бироқ, сўнгги хабарларга кўра, ушбу икки русум тубдан ўзгарган дизайнга эмас, балки нисбатан босқичма-босқич ва такомиллаштирилган янгиланишларга эга бўлади. Шунингдек, саноат таҳлилчиларининг маълумот беришича, стандарт iPhone 18 модели шу йил эмас, балки келгуси йил тақдим этилиши режалаштирилган.
Аксессуарлар, ақлли уй қурилмалари ва дастурий таъминот янгиликлариФақатгина смартфонлар билан чекланиб қолмаган ҳолда, Apple анжуманда бошқа турдаги гаджетларни ҳам намойиш этиши кутилмоқда. Хусусан, Apple Watch Сериес 12 ва Apple Watch Ultra ақлли соатларининг янги авлоди, шунингдек, бир қатор замонавий ақлли уй қурилмалари жамоатчилик эътиборига ҳавола этилади.
Ҳардваре маҳсулотлари билан бир қаторда, дастурий таъминот йўналишида ҳам муҳим эълонлар кутилмоқда. Компания анжуман давомида iOS 27, iPadOS 27, macOS Голден Гате ва бошқа яқинлашиб келаётган операцион тизим янгиланишларининг расмий чиқарилиш саналарини маълум қилиши кутилмоқда.
…