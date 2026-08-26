Apple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказади

·7·Техно
Apple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказади

Технология оламининг етакчиси бўлган Apple компанияси чоршанба куни ўзининг навбатдаги йирик тақдимот тадбири 9-сентябрь санасида бўлиб ўтишини расман эълон қилди. “Сурприсе анд Шине” шиори остида ўтказилиши кутилаётган ушбу тадбир нафақат янги қурилмалар, балки компания бошқарувидаги муҳим ўзгаришлар билан ҳам аҳамиятлидир. Калифорния штатининг Купертино шаҳридаги Apple Парк кампусида соат 10:00 да (ПТ вақти билан) бошланадиган анжуман бутун дунё технология мухлислари эътибор марказида турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тақдимот Apple тарихида туб бурилиш ясаши мумкин бўлган муҳим воқеаларга бой бўлади. Хусусан, тадбир доирасида компаниянинг узоқ кутилган букланувчи iPhone смартфони тақдим этилиши ҳақида қизғин миш-мишлар тарқалган. Бу эса бренд мухлислари йиллар давомида кутган янги дизайн ва технологик ечим бўлиши кутилмоқда.

Раҳбарият алмашинуви ва янги авлод қурилмалари

Мазкур тақдимот Apple учун яна бир тарихий жиҳати билан ўзига хосдир. Жорий йилнинг 1-сентябридан бошлаб Тим Кук ўз вазифасини технология гигантининг янги бош директори этиб тайинланган Жон Тернусга топширади. Шу боисдан ҳам, 9-сентябрдаги анжуман Жон Тернус учун бош директор сифатида ўтказиладиган илк йирик премера бўлиб тарихга киради.

Кутилаётган қурилмалар қаторидан iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделлари ўрин олиши тахмин қилинмоқда. Бироқ, сўнгги хабарларга кўра, ушбу икки русум тубдан ўзгарган дизайнга эмас, балки нисбатан босқичма-босқич ва такомиллаштирилган янгиланишларга эга бўлади. Шунингдек, саноат таҳлилчиларининг маълумот беришича, стандарт iPhone 18 модели шу йил эмас, балки келгуси йил тақдим этилиши режалаштирилган.

Аксессуарлар, ақлли уй қурилмалари ва дастурий таъминот янгиликлари

Фақатгина смартфонлар билан чекланиб қолмаган ҳолда, Apple анжуманда бошқа турдаги гаджетларни ҳам намойиш этиши кутилмоқда. Хусусан, Apple Watch Сериес 12 ва Apple Watch Ultra ақлли соатларининг янги авлоди, шунингдек, бир қатор замонавий ақлли уй қурилмалари жамоатчилик эътиборига ҳавола этилади.

Ҳардваре маҳсулотлари билан бир қаторда, дастурий таъминот йўналишида ҳам муҳим эълонлар кутилмоқда. Компания анжуман давомида iOS 27, iPadOS 27, macOS Голден Гате ва бошқа яқинлашиб келаётган операцион тизим янгиланишларининг расмий чиқарилиш саналарини маълум қилиши кутилмоқда.

AppleiPhone 18 ProЖон ТернусApple WatchТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиXiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 20:57Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаЯнги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаБугун, 20:23Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиMeta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиБугун, 20:22Хитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиХитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиБугун, 19:55Huawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиHuawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиБугун, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда