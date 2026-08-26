Энсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазият
Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашиб келаётган бир пайтда, Лондоннинг Челси клуби ярим ҳимоячиси Энсо Фернандес атрофидаги вазият кескин тус олмоқда. Те Индепендент нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска жамоа сафини кучайтириш учун ушбу футболчига улкан таклиф тайёрламоқда. £120 миллионга баҳоланаётган аргентиналик хавбек ёз давомида трансфер бозорининг энг қизғин нуқталаридан бири бўлиб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Айни пайтда трансфер ойнаси ёпилишига саноқли кунлар қолган бўлса-да, «шаҳарликлар» Челси томонидан белгиланган норасмий муддат ўтиб кетганига қарамамай, трансферни охиригача етказиш ниятида қатъий турибди. Манчестер Сити раҳбарияти шу ҳафта охиригача Стамфорд Бридге клубига расмий таклиф юбориши кутилмоқда. Бироқ Челси бош мураббийи Хаби Алонсо вазиятга ойдинлик киритиб, футболчининг яқинлашиб келаётган ўйинларда қатнашишини тасдиқлади.
Энсо Фернандеснинг навбатдаги режалариТе Индепендент хабар беришича, Хаби Алонсо Энсо Фернандесни пайшанба куни Лига кубоги (Карабао Куп) доирасида Лутон Таун жамоасига қарши кечадиган баҳсда майдонга тушишини кутмоқда. Футболчи бунгача APЛнинг биринчи турида Фулхэмга қарши учрашувда захирадан майдонга тушган эди. Ўша ўйинда мухлислар унга илиқ муносабат билдиришди, ваҳоланки, мавсумолди ўйинларининг бирида Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги воқеалари туфайли у мухлислар норозилигига учраганди.
Алонсо футболчининг профессионал ёндашувини юқори баҳолаб, шундай деди: «Ҳа, биз унинг иштирок этишини кутамиз. У шуғулланяпти, жуда яхши машғулотлар олиб боряпти, у яхши профессионал ва таркибда бўлади». Мураббий Фернандесни жамоада сақлаб қолиш истаги ҳақидаги саволга жавоб бераркан, клуб энг яхши таркибга эга бўлишни исташини, бироқ вазият ривожини диққат билан кузатиш кераклигини таъкидлади.
Челси учун муқобил вариантларАгар Энсо Фернандес трансфер ойнаси ёпилгунга қадар жамоани тарк этадиган бўлса, Лондон клуби дарҳол ўрнига муносиб номзод қидиришга киришади. Хабарларга кўра, Челси Борнмут ярим ҳимоячиси Алекс Скотт трансферига яна қайтишни режалаштирмоқда. Борнмут клуби ҳозирча ҳар қандай қизиқишни рад этиб келаётган бўлса-да, £80 миллиондан ошиқ, эҳтимол £90 миллионга яқин таклиф инглиз клубини ўйлантириб қўйиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
Шунга қарамай, Хаби Алонсо Фернандеснинг кетиши унинг ўрнига футболчи келиш-келмаслигига тўғридан-тўғри боғлиқлиги ҳақидаги саволга аниқ жавоб бермади. Мутахассис вазият контексти, вақт ва шарт-тушунишлар муҳимлигини, ҳамма нарса учун қатъий қоидалар йўқлигини қайд этди. Трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларигача бу масала бўйича музокаралар янада қизғин тус олиши кутилмоқда.
…