Энсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазият

·0·Спорт
Энсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазият

Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашиб келаётган бир пайтда, Лондоннинг Челси клуби ярим ҳимоячиси Энсо Фернандес атрофидаги вазият кескин тус олмоқда. Те Индепендент нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска жамоа сафини кучайтириш учун ушбу футболчига улкан таклиф тайёрламоқда. £120 миллионга баҳоланаётган аргентиналик хавбек ёз давомида трансфер бозорининг энг қизғин нуқталаридан бири бўлиб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Айни пайтда трансфер ойнаси ёпилишига саноқли кунлар қолган бўлса-да, «шаҳарликлар» Челси томонидан белгиланган норасмий муддат ўтиб кетганига қарамамай, трансферни охиригача етказиш ниятида қатъий турибди. Манчестер Сити раҳбарияти шу ҳафта охиригача Стамфорд Бридге клубига расмий таклиф юбориши кутилмоқда. Бироқ Челси бош мураббийи Хаби Алонсо вазиятга ойдинлик киритиб, футболчининг яқинлашиб келаётган ўйинларда қатнашишини тасдиқлади.

Энсо Фернандеснинг навбатдаги режалари

Те Индепендент хабар беришича, Хаби Алонсо Энсо Фернандесни пайшанба куни Лига кубоги (Карабао Куп) доирасида Лутон Таун жамоасига қарши кечадиган баҳсда майдонга тушишини кутмоқда. Футболчи бунгача APЛнинг биринчи турида Фулхэмга қарши учрашувда захирадан майдонга тушган эди. Ўша ўйинда мухлислар унга илиқ муносабат билдиришди, ваҳоланки, мавсумолди ўйинларининг бирида Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги воқеалари туфайли у мухлислар норозилигига учраганди.

Алонсо футболчининг профессионал ёндашувини юқори баҳолаб, шундай деди: «Ҳа, биз унинг иштирок этишини кутамиз. У шуғулланяпти, жуда яхши машғулотлар олиб боряпти, у яхши профессионал ва таркибда бўлади». Мураббий Фернандесни жамоада сақлаб қолиш истаги ҳақидаги саволга жавоб бераркан, клуб энг яхши таркибга эга бўлишни исташини, бироқ вазият ривожини диққат билан кузатиш кераклигини таъкидлади.

Челси учун муқобил вариантлар

Агар Энсо Фернандес трансфер ойнаси ёпилгунга қадар жамоани тарк этадиган бўлса, Лондон клуби дарҳол ўрнига муносиб номзод қидиришга киришади. Хабарларга кўра, Челси Борнмут ярим ҳимоячиси Алекс Скотт трансферига яна қайтишни режалаштирмоқда. Борнмут клуби ҳозирча ҳар қандай қизиқишни рад этиб келаётган бўлса-да, £80 миллиондан ошиқ, эҳтимол £90 миллионга яқин таклиф инглиз клубини ўйлантириб қўйиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Шунга қарамай, Хаби Алонсо Фернандеснинг кетиши унинг ўрнига футболчи келиш-келмаслигига тўғридан-тўғри боғлиқлиги ҳақидаги саволга аниқ жавоб бермади. Мутахассис вазият контексти, вақт ва шарт-тушунишлар муҳимлигини, ҳамма нарса учун қатъий қоидалар йўқлигини қайд этди. Трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларигача бу масала бўйича музокаралар янада қизғин тус олиши кутилмоқда.

Энсо ФернандесХаби АлонсоМанчестер СитиЧелсиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?Бугун, 19:07«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!Бугун, 19:01Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!Бугун, 18:59Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?Бугун, 17:51Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Бугун, 15:30Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Бугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди