Яроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилди

·1·Спорт
Яроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилди

Профессионал бокснинг собиқ жаҳон чемпиони, британиялик таниқли боксчи Билли Жо Сондерс супер оғир вазн тоифасининг мутлақ қироли Александр Усик ва Буюк Британиянинг энг истиқболли оғир вазнли юлдузи Мозес Итаума ўртасидаги эҳтимолий жанг борасида шов-шувли баёнот берди.

Сондерснинг фикрича, 21 ёшли Итаума ҳозирги кунда деярли ҳар қандай рақибни мағлуб этишга қодир, бироқ Усик билан баҳс ўз вақтида ташкил этилмагани сабабли эндиликда ўз қийматини йўқотган.

«Итаумани фақат Усик тўхтата олади, аммо...»

Билли Жо Сондерс ёш британиялик боксчининг кучига юқори баҳо бериб, Усик билан таққослади:

«Ҳозирги пайтда дивизиондаги исталган боксчи Итаумага қарши рингга чиқса, мағлубиятга учраши мумкин — фақат Александр Усикдан ташқари! Аммо очиғини айтсам, уларнинг тўқнашувини айни пайтда кўришни истамасдим.

Агар бу жанг бундан икки-уч йил олдин бўлганида — мутлақо бошқа гап эди, ўшанда ҳақиқий шиддатли ва қизиқарли беллашув бўларди. Афсуски, у пайтда бу баҳс ўтказилмади. Ҳар бир боксчининг ўз „яроқлилик муддати“ бўлади. Шахсий фикримча, Усик ҳозирги кунда фақат катта пуллар учун рингда қолишга ҳаракат қилмоқда», — дея баёнот берди Сондерс.

29 август: Итаума учун фаолиятидаги бош синов

Мозес Итаума профессионал боксдаги энг муҳим қадамини ташлаш арафасида турибди:

  • Лондондаги катта шоу: 29 август куни Лондон рингида 21 ёшли Итаума тажрибали ва маҳоратли хорватиялик боксчи Филип Хргович билан жанг қилади;

  • IBF чемпионлик камари: Мазкур беллашувда оғир вазн тоифасидаги IBF жаҳон чемпионлиги унвони ўртага қўйилади.

Агар Итаума Хргович тўсиғидан муваффақиятли ўтиб олса, унинг супер оғир вазн элитаси — шу жумладан Александр Усик билан тўқнашув эҳтимоли янада кучайиши шубҳасиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Бугун, 21:59Инсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиИнсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиБугун, 21:24«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!Бугун, 21:11«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!Бугун, 21:10Ҳисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиҲисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиБугун, 20:49Энсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятЭнсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятБугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)