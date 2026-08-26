Яроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилди
Профессионал бокснинг собиқ жаҳон чемпиони, британиялик таниқли боксчи Билли Жо Сондерс супер оғир вазн тоифасининг мутлақ қироли Александр Усик ва Буюк Британиянинг энг истиқболли оғир вазнли юлдузи Мозес Итаума ўртасидаги эҳтимолий жанг борасида шов-шувли баёнот берди.
Сондерснинг фикрича, 21 ёшли Итаума ҳозирги кунда деярли ҳар қандай рақибни мағлуб этишга қодир, бироқ Усик билан баҳс ўз вақтида ташкил этилмагани сабабли эндиликда ўз қийматини йўқотган.
«Итаумани фақат Усик тўхтата олади, аммо...»
Билли Жо Сондерс ёш британиялик боксчининг кучига юқори баҳо бериб, Усик билан таққослади:
«Ҳозирги пайтда дивизиондаги исталган боксчи Итаумага қарши рингга чиқса, мағлубиятга учраши мумкин — фақат Александр Усикдан ташқари! Аммо очиғини айтсам, уларнинг тўқнашувини айни пайтда кўришни истамасдим.
Агар бу жанг бундан икки-уч йил олдин бўлганида — мутлақо бошқа гап эди, ўшанда ҳақиқий шиддатли ва қизиқарли беллашув бўларди. Афсуски, у пайтда бу баҳс ўтказилмади. Ҳар бир боксчининг ўз „яроқлилик муддати“ бўлади. Шахсий фикримча, Усик ҳозирги кунда фақат катта пуллар учун рингда қолишга ҳаракат қилмоқда», — дея баёнот берди Сондерс.
29 август: Итаума учун фаолиятидаги бош синов
Мозес Итаума профессионал боксдаги энг муҳим қадамини ташлаш арафасида турибди:
Лондондаги катта шоу: 29 август куни Лондон рингида 21 ёшли Итаума тажрибали ва маҳоратли хорватиялик боксчи Филип Хргович билан жанг қилади;
IBF чемпионлик камари: Мазкур беллашувда оғир вазн тоифасидаги IBF жаҳон чемпионлиги унвони ўртага қўйилади.
Агар Итаума Хргович тўсиғидан муваффақиятли ўтиб олса, унинг супер оғир вазн элитаси — шу жумладан Александр Усик билан тўқнашув эҳтимоли янада кучайиши шубҳасиз.
…