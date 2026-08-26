Энергияни «сақлаш» ва кўпайтириш учун нима қилиш керак?
Кун давомида эътиборни ўзингизга қаратиш — ўзингизни ташқи дунёдан узиб қўйиш эмас. Бу ҳар соатда: «Ҳозир мен қандай ҳолатдаман? Танамга, фикримга ва ҳиссиётимга нима керак?» деб ўзингизга қайтиш одатидир.
Энергияни «сақлаш» ва кўпайтириш учун қуйидаги оддий тизимни синаб кўринг.
1. Кунни ўзингиздан бошланг
Уйғонишингиз билан дарҳол телефонга кирманг. Аввал 5–10 дақиқа ўзингизга вақт беринг.
Ўзингиздан сўранг:
Бугун танам қандай ҳолатда?
Мен ҳозир нимани ҳис қиляпман?
Бугун мен учун энг муҳим 1–3 та иш нима?
Бугун ўзимга қандай муносабатда бўлишни хоҳлайман?
Бу саволлар диққатингизни ташқи шовқиндан ўзингизга қайтаради.
2. Танангиз билан кун давомида алоқа қилинг
Кун давомида бир неча марта 30 сонияга тўхтанг.
Қуйидагиларга эътибор беринг:
елкаларингиз таранг эмасми;
нафасингиз қандай;
очлик, чанқоқ ёки чарчоқ сезиляптими;
ҳозир дам олиш ёки ҳаракат қилиш керакми.
Тана кўпинча бизга сигнал беради, аммо биз уни телефон, ишлар ва бошқаларнинг гаплари орасида эшитмай қоламиз.
3. Энергиянгизни қаерга сарфлаётганингизни кузатинг
Кечқурун ўзингизга битта савол беринг:
«Бугун менга энергия берган нарсалар нима бўлди, энергиямни олган нарсалар нима бўлди?»
Масалан:
Энергия беради
Энергияни камайтиради
Тинч муҳит
Ортиқча тортишувлар
Яқин инсонлар билан яхши суҳбат
Ҳаммага ёқишга уриниш
Етарли дам
Телефонда узоқ вақт қолиш
Ўзингизга муҳим иш
Бошқаларнинг фикри ҳақида ортиқча ўйлаш
Сайр ва енгил ҳаракат
Кераксиз шошилиш
Бир неча кундан кейин ўзингизнинг шахсий «энергия харитангиз» пайдо бўлади.
4. Ҳамма нарсага жавоб бериш шарт эмас
Энергияни энг кўп сарфлайдиган одатлардан бири — ҳар бир хабар, гап, муаммо ва инсонга дарҳол муносабат билдириш.
Ўзингизга рухсат беринг:
ҳар бир хабарга дарҳол жавоб бермасликка;
ҳар бир баҳсга кирмасликка;
ҳамманинг муаммосини ўз зиммангизга олмасликка;
баъзан «йўқ» дейишга.
Энергиянгизни сақлаш — девор қуриш эмас, чегара белгилашдир.
5. «Ўзимга қайтиш» учун кичик танаффуслар қилинг
Кунига 3–5 марта 2 дақиқалик танаффус қилинг.
Телефонни четга қўйинг ва:
3–5 марта секин нафас олинг.
Атрофингиздаги 3 та нарсага диққат қилинг.
Танангиздаги ҳисларни сезинг.
Ўзингиздан сўранг: «Ҳозир менга нима керак?»
Жавоб оддий бўлиши мумкин: сув ичиш, бироз юриш, дам олиш, диққатни жамлаш ёки шунчаки тинчлик.
6. Кун учун битта асосий ният танланг
Эрталаб ўзингизга катта талаблар қўйиш ўрнига битта ички йўналиш белгиланг.
Масалан:
«Бугун ўзимни шоширмайман».
«Бугун диққатимни муҳим ишларга бераман».
«Бугун танамнинг сигналларини эшитаман».
«Бугун бошқаларнинг кайфияти учун жавобгар эмасман».
«Бугун ўзимга қаттиққўл эмас, эътиборли бўламан».
Бу ниятни кун давомида эслаб туриш эътиборингизни яна ўзингизга қайтариб туради.
7. Кечқурун энергиянгизни ўзингизга қайтаринг
Ухлашдан олдин 5 дақиқа ёзинг:
Бугун нима менга яхши таъсир қилди?
Нима мени чарчатди?
Қайси вазиятда ўзимни йўқотиб қўйдим?
Қачон ўзим билан яхши алоқада бўлдим?
Эртага нимани бироз бошқача қиламан?
Муҳими, ўзингизни танқид қилманг. Фақат кузатинг.
Энг оддий формула
Тўхташ → танани сезиш → ҳиссиётни англаш → эҳтиёжни аниқлаш → ўзингиз учун битта кичик амал қилиш.
Масалан:
«Мен чарчадим» → «Елкаларим таранг» → «Ҳаммага улгуришга ҳаракат қиляпман» → «Менга 10 дақиқа тинчлик керак» → телефонни четга қўйиб, қисқа танаффус қилиш.
Шуни одатга айлантирсангиз, аста-секин диққатингиз бошқалар, ташқи воқеалар ва кераксиз хавотирлардан ўзингизга қайта бошлайди. Энергия ҳам кўпинча айнан шу ерда — ўзингизни доимий равишда йўқотиб қўймасликда сақланади.
…