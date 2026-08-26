Энергияни «сақлаш» ва кўпайтириш учун нима қилиш керак?

·21·Фойдали
Энергияни «сақлаш» ва кўпайтириш учун нима қилиш керак?

Кун давомида эътиборни ўзингизга қаратиш — ўзингизни ташқи дунёдан узиб қўйиш эмас. Бу ҳар соатда: «Ҳозир мен қандай ҳолатдаман? Танамга, фикримга ва ҳиссиётимга нима керак?» деб ўзингизга қайтиш одатидир.

Энергияни «сақлаш» ва кўпайтириш учун қуйидаги оддий тизимни синаб кўринг.

1. Кунни ўзингиздан бошланг

Уйғонишингиз билан дарҳол телефонга кирманг. Аввал 5–10 дақиқа ўзингизга вақт беринг.

Ўзингиздан сўранг:

  • Бугун танам қандай ҳолатда?

  • Мен ҳозир нимани ҳис қиляпман?

  • Бугун мен учун энг муҳим 1–3 та иш нима?

  • Бугун ўзимга қандай муносабатда бўлишни хоҳлайман?

Бу саволлар диққатингизни ташқи шовқиндан ўзингизга қайтаради.

2. Танангиз билан кун давомида алоқа қилинг

Кун давомида бир неча марта 30 сонияга тўхтанг.

Қуйидагиларга эътибор беринг:

  • елкаларингиз таранг эмасми;

  • нафасингиз қандай;

  • очлик, чанқоқ ёки чарчоқ сезиляптими;

  • ҳозир дам олиш ёки ҳаракат қилиш керакми.

Тана кўпинча бизга сигнал беради, аммо биз уни телефон, ишлар ва бошқаларнинг гаплари орасида эшитмай қоламиз.

3. Энергиянгизни қаерга сарфлаётганингизни кузатинг

Кечқурун ўзингизга битта савол беринг:

«Бугун менга энергия берган нарсалар нима бўлди, энергиямни олган нарсалар нима бўлди?»

Масалан:

Энергия беради

Энергияни камайтиради

Тинч муҳит

Ортиқча тортишувлар

Яқин инсонлар билан яхши суҳбат

Ҳаммага ёқишга уриниш

Етарли дам

Телефонда узоқ вақт қолиш

Ўзингизга муҳим иш

Бошқаларнинг фикри ҳақида ортиқча ўйлаш

Сайр ва енгил ҳаракат

Кераксиз шошилиш

Бир неча кундан кейин ўзингизнинг шахсий «энергия харитангиз» пайдо бўлади.

4. Ҳамма нарсага жавоб бериш шарт эмас

Энергияни энг кўп сарфлайдиган одатлардан бири — ҳар бир хабар, гап, муаммо ва инсонга дарҳол муносабат билдириш.

Ўзингизга рухсат беринг:

  • ҳар бир хабарга дарҳол жавоб бермасликка;

  • ҳар бир баҳсга кирмасликка;

  • ҳамманинг муаммосини ўз зиммангизга олмасликка;

  • баъзан «йўқ» дейишга.

Энергиянгизни сақлаш — девор қуриш эмас, чегара белгилашдир.

5. «Ўзимга қайтиш» учун кичик танаффуслар қилинг

Кунига 3–5 марта 2 дақиқалик танаффус қилинг.

Телефонни четга қўйинг ва:

  1. 3–5 марта секин нафас олинг.

  2. Атрофингиздаги 3 та нарсага диққат қилинг.

  3. Танангиздаги ҳисларни сезинг.

  4. Ўзингиздан сўранг: «Ҳозир менга нима керак?»

Жавоб оддий бўлиши мумкин: сув ичиш, бироз юриш, дам олиш, диққатни жамлаш ёки шунчаки тинчлик.

6. Кун учун битта асосий ният танланг

Эрталаб ўзингизга катта талаблар қўйиш ўрнига битта ички йўналиш белгиланг.

Масалан:

  • «Бугун ўзимни шоширмайман».

  • «Бугун диққатимни муҳим ишларга бераман».

  • «Бугун танамнинг сигналларини эшитаман».

  • «Бугун бошқаларнинг кайфияти учун жавобгар эмасман».

  • «Бугун ўзимга қаттиққўл эмас, эътиборли бўламан».

Бу ниятни кун давомида эслаб туриш эътиборингизни яна ўзингизга қайтариб туради.

7. Кечқурун энергиянгизни ўзингизга қайтаринг

Ухлашдан олдин 5 дақиқа ёзинг:

  • Бугун нима менга яхши таъсир қилди?

  • Нима мени чарчатди?

  • Қайси вазиятда ўзимни йўқотиб қўйдим?

  • Қачон ўзим билан яхши алоқада бўлдим?

  • Эртага нимани бироз бошқача қиламан?

Муҳими, ўзингизни танқид қилманг. Фақат кузатинг.

Энг оддий формула

Тўхташ → танани сезиш → ҳиссиётни англаш → эҳтиёжни аниқлаш → ўзингиз учун битта кичик амал қилиш.

Масалан:
«Мен чарчадим» → «Елкаларим таранг» → «Ҳаммага улгуришга ҳаракат қиляпман» → «Менга 10 дақиқа тинчлик керак» → телефонни четга қўйиб, қисқа танаффус қилиш.

Шуни одатга айлантирсангиз, аста-секин диққатингиз бошқалар, ташқи воқеалар ва кераксиз хавотирлардан ўзингизга қайта бошлайди. Энергия ҳам кўпинча айнан шу ерда — ўзингизни доимий равишда йўқотиб қўймасликда сақланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўрқувни ички кучга айлантириш сири: Психологлар тавсия этган амалиётҚўрқувни ички кучга айлантириш сири: Психологлар тавсия этган амалиёт24.08, 12:3424 август куни омад кулиб боқадиган 3 бурж24 август куни омад кулиб боқадиган 3 бурж24.08, 04:13Бир нечта будилник қўйиш соғлиқ учун хавфлими?Бир нечта будилник қўйиш соғлиқ учун хавфлими?24.08, 03:49Хўжалик совунидан фойдаланишнинг 10 та усулиХўжалик совунидан фойдаланишнинг 10 та усули23.08, 20:27Нимани ўзгартириш керак?: Орзудаги ҳаётга олиб борувчи йўлни топиш учун (психологик қўлланма)Нимани ўзгартириш керак?: Орзудаги ҳаётга олиб борувчи йўлни топиш учун (психологик қўлланма)23.08, 17:43«Тақиқланган маслаҳатлар»: Узоқ умр кўришнинг қадимий сирлари очилди«Тақиқланган маслаҳатлар»: Узоқ умр кўришнинг қадимий сирлари очилди23.08, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?