Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратди

·4·Техно
Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратди

Сунъий интеллект технологиялари ҳозирча асосан рақамли муҳитда ривожланиб келаётган бўлса-да, сўнгги пайтларда стартаплар уни реал оламга олиб чиқишга интилмоқда. Meta компаниясининг собиқ тадқиқотчилари томонидан асос солинган Персептрон шу каби лойиҳалардан бири бўлиб, у машиналарга ўзининг жисмоний муҳити билан самаралироқ мулоқот қилиш имконини берувчи илғор кўриш моделларини ишлаб чиқмоқда. 2024-йилнинг ноябрь ойида ташкил этилган мазкур ёш компания саноат объектлари учун мўлжалланган Исаак 0.5 номли энг сўнгги моделини тақдим этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги дастурий таъминот омборхоналар ва завод цехлари каби мураккаб муҳитларда визуал маълумотлар асосида ҳаракатланувчи роботларга ёрдам беришга мўлжалланган. У нафақат механизмларга йўналиш топишда кўмаклашади, балки корхоналарга ушбу роботлар ёзиб олган видеолардан визуал таҳлил ва маълумотларни чиқариб олиш имконини ҳам беради. Дастурий таъминот очиқ вазнли (опен-веигҳт) модел сифатида чиқарилган бўлиб, бу ҳар қандай мутахассисга унинг параметрлари ҳамда ўқув материалларини ўрганиш имконини беради.

Саноат автоматизациясида янги босқич

Персептрон стартапи Бессемер Вентуре Партнерс бошчилигидаги молиялаштириш раундида 21 миллион доллар маблағ жалб қилишга муваффақ бўлди. Компанияга Meta компаниясининг Фундаментал AI Ресеарч (ФАИР) тадқиқот бўлимида фаолият юритган Армен Агҳажанян ва Акшат Шривастава асос солган. Асосчиларнинг фикрича, уларнинг дастурий таъминоти саноатни автоматлаштиришнинг келажагини белгилаб беради. Ҳозирги кунда жисмоний сунъий интеллект соҳаси мутахассисларни қийин танлов олдига қўймоқда: улар ё ҳар бир ҳолат учун бир нечта булутли GPU талаб қиладиган универсал асосий моделларни ёки фақат битта вазифани бажариб, қолганига ожиз бўлган тор доирадаги моделларни танлашга мажбур бўлмоқда.

Агҳажанян ва Шриваставанинг таъкидлашича, уларнинг маҳсулоти соҳалдаги мавжуд моделлардан тубдан фарқ қилади, чунки у битта тор ва такрорланувчи вазифа учун эмас, балки умумий мақсадлар учун мўлжалланган. Дастур ҳар қандай муҳит ёки вазиятга қараб мослашувчан тарзда ўзгариш имкониятига эга. Масалан, қутиларни тартибга солиш каби оддий жараённинг ўзи ҳам бир нечта босқичларни ўз ичига олади: аввал қутидаги ёрлиқни ўқиш, қаердалигини тушуниш учун фазовий таҳлил қилиш ва қайси бирини олишни ҳал этиш керак.

Мослашувчан ёндашув афзалликлари

Агар робот кетма-кет бир нечта қутиларни кўтариши керак бўлса, у қайси қутиларни ва қайси тартибда олишини олдиндан режалаштириши лозим. Персептрон дастурий таъминоти роботларга ана шу жараённинг ҳар бир қадамидан муваффақиятли ўтишда яқиндан ёрдам беришга мўлжалланган. Саноатда машиналарга бу вазифаларнинг аксариятини бажаришда кўмаклашадиган дастурлар аллақачон мавжуд бўлса-да, уларни ҳар қандай шароитга мослашувчан тарзда бажарувчи дастурлар жуда кам.

Янги Исаак 0.5 модели айнан мана шу бўшлиқни тўлдиришга қаратилган бўлиб, ишлаб чиқариш ва логистика тармоқларида робототехника имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириши кутилмоқда. Собиқ Meta мутахассисларининг бу ташаббуси саноат корхоналарида автоматлаштириш жараёнларини янада оқилона ва эгилувчан қилиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Сунъий интеллектРобототехникаПерсептронMetaТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаЯнги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаБугун, 20:23Хитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиХитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиБугун, 19:55Huawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиHuawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиБугун, 17:58Xiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиXiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиБугун, 16:25Samsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этдиSamsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этдиБугун, 15:55Starship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиStarship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда