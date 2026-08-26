Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратди
Сунъий интеллект технологиялари ҳозирча асосан рақамли муҳитда ривожланиб келаётган бўлса-да, сўнгги пайтларда стартаплар уни реал оламга олиб чиқишга интилмоқда. Meta компаниясининг собиқ тадқиқотчилари томонидан асос солинган Персептрон шу каби лойиҳалардан бири бўлиб, у машиналарга ўзининг жисмоний муҳити билан самаралироқ мулоқот қилиш имконини берувчи илғор кўриш моделларини ишлаб чиқмоқда. 2024-йилнинг ноябрь ойида ташкил этилган мазкур ёш компания саноат объектлари учун мўлжалланган Исаак 0.5 номли энг сўнгги моделини тақдим этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги дастурий таъминот омборхоналар ва завод цехлари каби мураккаб муҳитларда визуал маълумотлар асосида ҳаракатланувчи роботларга ёрдам беришга мўлжалланган. У нафақат механизмларга йўналиш топишда кўмаклашади, балки корхоналарга ушбу роботлар ёзиб олган видеолардан визуал таҳлил ва маълумотларни чиқариб олиш имконини ҳам беради. Дастурий таъминот очиқ вазнли (опен-веигҳт) модел сифатида чиқарилган бўлиб, бу ҳар қандай мутахассисга унинг параметрлари ҳамда ўқув материалларини ўрганиш имконини беради.
Саноат автоматизациясида янги босқичПерсептрон стартапи Бессемер Вентуре Партнерс бошчилигидаги молиялаштириш раундида 21 миллион доллар маблағ жалб қилишга муваффақ бўлди. Компанияга Meta компаниясининг Фундаментал AI Ресеарч (ФАИР) тадқиқот бўлимида фаолият юритган Армен Агҳажанян ва Акшат Шривастава асос солган. Асосчиларнинг фикрича, уларнинг дастурий таъминоти саноатни автоматлаштиришнинг келажагини белгилаб беради. Ҳозирги кунда жисмоний сунъий интеллект соҳаси мутахассисларни қийин танлов олдига қўймоқда: улар ё ҳар бир ҳолат учун бир нечта булутли GPU талаб қиладиган универсал асосий моделларни ёки фақат битта вазифани бажариб, қолганига ожиз бўлган тор доирадаги моделларни танлашга мажбур бўлмоқда.
Агҳажанян ва Шриваставанинг таъкидлашича, уларнинг маҳсулоти соҳалдаги мавжуд моделлардан тубдан фарқ қилади, чунки у битта тор ва такрорланувчи вазифа учун эмас, балки умумий мақсадлар учун мўлжалланган. Дастур ҳар қандай муҳит ёки вазиятга қараб мослашувчан тарзда ўзгариш имкониятига эга. Масалан, қутиларни тартибга солиш каби оддий жараённинг ўзи ҳам бир нечта босқичларни ўз ичига олади: аввал қутидаги ёрлиқни ўқиш, қаердалигини тушуниш учун фазовий таҳлил қилиш ва қайси бирини олишни ҳал этиш керак.
Мослашувчан ёндашув афзалликлариАгар робот кетма-кет бир нечта қутиларни кўтариши керак бўлса, у қайси қутиларни ва қайси тартибда олишини олдиндан режалаштириши лозим. Персептрон дастурий таъминоти роботларга ана шу жараённинг ҳар бир қадамидан муваффақиятли ўтишда яқиндан ёрдам беришга мўлжалланган. Саноатда машиналарга бу вазифаларнинг аксариятини бажаришда кўмаклашадиган дастурлар аллақачон мавжуд бўлса-да, уларни ҳар қандай шароитга мослашувчан тарзда бажарувчи дастурлар жуда кам.
Янги Исаак 0.5 модели айнан мана шу бўшлиқни тўлдиришга қаратилган бўлиб, ишлаб чиқариш ва логистика тармоқларида робототехника имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириши кутилмоқда. Собиқ Meta мутахассисларининг бу ташаббуси саноат корхоналарида автоматлаштириш жараёнларини янада оқилона ва эгилувчан қилиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
…