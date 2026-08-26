«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!
Ўзбекистон Суперлигасининг 19-туридан ўрин олган пойтахт дербисида кескин ва голларга бой тўқнашув гувоҳига айландик. «Локомотив» стадионида кечган беллашувда мезбон «темирйўлчилар» «Бунёдкор» жамоасини қабул қилиб, рақиблари устидан 4:1 ҳисобидаги ишончли ва йирик ғалабани расмийлаштирди.
Учрашув аввалиданоқ ҳужумкор ва ташаббускор ўйин намойиш этган «Локомотив» биринчи бўлимнинг ўзидаёқ учта тўп киритиб, ўйин тақдирини амалда ҳал қилди.
6-дақиқадан бошланган голлар шодаси
Баҳс стартидан бошлаб мезбонлар рақиб ҳимоясини шошириб қўйди:
Шодибоевдан тезкор гол: Ўйиннинг бор-йўғи 6-дақиқасидаёқ Шодиёр Шодибоев ҳисобни очиб, «Локомотив»ни олдинга олиб чиқди (1:0);
Мирзаев ва Яхшибоев зарбалари: 36-дақиқада тажрибали Сардор Мирзаев фарқни иккитага оширган бўлса, 43-дақиқада жамоанинг асосий ҳужумкор кучларидан бири Жасур Яхшибоев учинчи голни рақиб дарвозасига жойлади (3:0).
Иккинчи бўлим: Раҳмоновнинг пенальтиси ва Нуруллоевдан сўнгги нуқта
Иккинчи бўлимда «қалдирғочлар» вазиятни ўнглаш учун олдинга интилди:
Ҳисобни қисқартириш: 61-дақиқада «Бунёдкор» сардори Сардор Раҳмонов белгиланган 11 метрлик жарима тўпини (пенальти) аниқ амалга ошириб, орадаги фарқни қисқартирди (3:1);
Нуруллоевдан қайтиш: Бироқ меҳмонларнинг бу умиди узоққа чўзилмади. 70-дақиқада Суҳроб Нуруллоев рақиб дарвозасини ишғол этиб, учрашувдаги якуний 4:1 ҳисобини ўрнатди.
Турнир жадвалидаги ҳолат ва протокол
Ушбу муҳим ғалабадан сўнг «Локомотив» ўз ҳисобидаги очколарини 31 тага етказиб, Суперлига жадвалида 5-ўринга кўтарилди. Мағлубиятга учраган «Бунёдкор» эса 19 очко билан қуйи поғоналарда — хавфли зонада қолмоқда.
Суперлига. 19-тур
«Локомотив» — «Бунёдкор» 4:1
Голлар: Шодибоев (6), Мирзаев (36), Яхшибоев (43), Нуруллоев (70) — Раҳмонов (61, пен.).
Огоҳлантириш: Фаҳриддин Муҳаммадов (27, «Бунёдкор»).
Жамоалар таркиби:
«Локомотив»: Алексей Козлов, Суҳроб Нуруллоев (Иля Йеличич, 84), Шодиёр Шодибоев (Темурхўжа Абдухолиқов, 77), Николай Иванов (Йован Нишич, 62), Сардор Мирзаев, Александр Кучеренко, Суннатилла Поёнов, Абдуллоҳ Йўлдошев, Олег Зотеев, Муҳаммадали Реимов (Муҳаммад Ҳабибуллаев, 77), Жасур Яхшибоев (Билол Туплиев, 62).
«Бунёдкор»: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Раҳмонов, Амир Тўрақулов (Абдулқодир Мирфайзиев, 82), Сардор Абдунабиев (Абдулҳамид Икромов, 82), Муҳаммад Ҳакимов, Носиржон Абдусаломов, Ислом Анваров (Иван Букрин, 67), Фаҳриддин Муҳаммадов (Шаҳзод Неъматжонов, 73), Шамсиддин Турсунмаҳамадов, Азизбек Тўлқунбеков, Миркомил Аннаматов (Абдулфайз Бобомуродов, 62).
…