«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!

·27·Спорт
«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!

Ўзбекистон Суперлигасининг 19-туридан ўрин олган пойтахт дербисида кескин ва голларга бой тўқнашув гувоҳига айландик. «Локомотив» стадионида кечган беллашувда мезбон «темирйўлчилар» «Бунёдкор» жамоасини қабул қилиб, рақиблари устидан 4:1 ҳисобидаги ишончли ва йирик ғалабани расмийлаштирди.

Учрашув аввалиданоқ ҳужумкор ва ташаббускор ўйин намойиш этган «Локомотив» биринчи бўлимнинг ўзидаёқ учта тўп киритиб, ўйин тақдирини амалда ҳал қилди.

6-дақиқадан бошланган голлар шодаси

Баҳс стартидан бошлаб мезбонлар рақиб ҳимоясини шошириб қўйди:

  • Шодибоевдан тезкор гол: Ўйиннинг бор-йўғи 6-дақиқасидаёқ Шодиёр Шодибоев ҳисобни очиб, «Локомотив»ни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Мирзаев ва Яхшибоев зарбалари: 36-дақиқада тажрибали Сардор Мирзаев фарқни иккитага оширган бўлса, 43-дақиқада жамоанинг асосий ҳужумкор кучларидан бири Жасур Яхшибоев учинчи голни рақиб дарвозасига жойлади (3:0).

Иккинчи бўлим: Раҳмоновнинг пенальтиси ва Нуруллоевдан сўнгги нуқта

Иккинчи бўлимда «қалдирғочлар» вазиятни ўнглаш учун олдинга интилди:

  • Ҳисобни қисқартириш: 61-дақиқада «Бунёдкор» сардори Сардор Раҳмонов белгиланган 11 метрлик жарима тўпини (пенальти) аниқ амалга ошириб, орадаги фарқни қисқартирди (3:1);

  • Нуруллоевдан қайтиш: Бироқ меҳмонларнинг бу умиди узоққа чўзилмади. 70-дақиқада Суҳроб Нуруллоев рақиб дарвозасини ишғол этиб, учрашувдаги якуний 4:1 ҳисобини ўрнатди.

Турнир жадвалидаги ҳолат ва протокол

Ушбу муҳим ғалабадан сўнг «Локомотив» ўз ҳисобидаги очколарини 31 тага етказиб, Суперлига жадвалида 5-ўринга кўтарилди. Мағлубиятга учраган «Бунёдкор» эса 19 очко билан қуйи поғоналарда — хавфли зонада қолмоқда.

Суперлига. 19-тур

«Локомотив» — «Бунёдкор» 4:1

Голлар: Шодибоев (6), Мирзаев (36), Яхшибоев (43), Нуруллоев (70) — Раҳмонов (61, пен.).

Огоҳлантириш: Фаҳриддин Муҳаммадов (27, «Бунёдкор»).

Жамоалар таркиби:

  • «Локомотив»: Алексей Козлов, Суҳроб Нуруллоев (Иля Йеличич, 84), Шодиёр Шодибоев (Темурхўжа Абдухолиқов, 77), Николай Иванов (Йован Нишич, 62), Сардор Мирзаев, Александр Кучеренко, Суннатилла Поёнов, Абдуллоҳ Йўлдошев, Олег Зотеев, Муҳаммадали Реимов (Муҳаммад Ҳабибуллаев, 77), Жасур Яхшибоев (Билол Туплиев, 62).

  • «Бунёдкор»: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Раҳмонов, Амир Тўрақулов (Абдулқодир Мирфайзиев, 82), Сардор Абдунабиев (Абдулҳамид Икромов, 82), Муҳаммад Ҳакимов, Носиржон Абдусаломов, Ислом Анваров (Иван Букрин, 67), Фаҳриддин Муҳаммадов (Шаҳзод Неъматжонов, 73), Шамсиддин Турсунмаҳамадов, Азизбек Тўлқунбеков, Миркомил Аннаматов (Абдулфайз Бобомуродов, 62).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиИнсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиБугун, 21:24«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!Бугун, 21:11Ҳисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиҲисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиБугун, 20:49Энсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятЭнсо Фернандес трансфери: Хаби Алонсо ва Манчестер Сити атрофидаги вазиятБугун, 20:30«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?Бугун, 19:07«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!Бугун, 19:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)